Ergenekon-Balyoz dönemi mi başladı?

15 Temmuz'a sekiz gün kala Erdoğan'ın yerini tespit eden yaverlere tahliye…SÖZCÜ, Cumhuriyet ve OdaTV'ye ceza!

Hatırlatalım…

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan ‘10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü' isimli kitapla darbe girişiminde yaşanan gelişmeler ve terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. 42 sayfalık kitapta, “Darbeye giden süreç nasıl başladı?” başlıklı bölümde, o davalar şöyle sıralandı: “2005-Şemdinli olayları, 2006-Rahip Santoro cinayeti, 2006-Danıştay saldırısı, 2007-Hrant Dink cinayeti, 2007-Ergenekon operasyonları, 2010-Balyoz davası, 2010- HSYK seçimleri, 2011-Şike davası (Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi), 2011-Askeri Casusluk davası, 2011-Odatv davası, 2012-MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması, 2013-Gezi olayları, 2013-17/25 Aralık operasyonu, 2016-15 Temmuz darbe girişimi…”

15 Temmuz 2016'dan 4 yıl sonra ise…

SÖZCÜ, Cumhuriyet ve Odatv ‘birileri' tarafından hedefte!

İlginç…

15 Temmuz'a sekiz gün kala Erdoğan'ın yerini tespit eden yaverler tahliye edildi!

Yaverler en az 15 yıl hapis yatacak ancak tahliye edildiler

Tarih 13 Mart 2020…

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada ara karar verdi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Deniz Yaveri Yarbay Şafak Deliacı'yı tahliye etti!

Tarih 3 Temmuz 2020… Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi yine aynı davada, Cumhurbaşkanlığı eski Kara Yaveri Binbaşı Mete Semercioğlu ve eski Hava Yaveri Binbaşı Erkan Kıvrak'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı

Tahliye edilen yaverlere yapılan suçlama… “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım.”

Tahliye edilen yaverlere istenen ceza ise… 15'er yıldan 20 yıla kadar hapis!

Yani alt sınır, 15 yıl!

BİRİNCİ ÇELİŞKİ…

Şimdi size başka bir mahkemenin kararını anlatacağım:

Tarih 24 Ocak 2020…

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 15 Temmuz döneminde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarında hakim, savcı ve adli müşavir olarak görev yapan isimlerin yargılandığı davada karar verildi. Davada, 10 yıl üstü ceza alan tutuksuz Erhan Ermişoğlu, Seyfi Bulduk, İsmail Karataş, Bedreddin Özgür ve Şaban Ümit Gül'ün ‘terör örgütü üyeliğinden' yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Yani…

Ankara 19. Ağır Ceza, en az 15 yıl hapis cezası istenen yaverleri tahliye etti.

Ankara 25. Ağır Ceza, tutuksuz yargılanan ve 10 yıl üstü ceza alanları tutukladı!

İlk çelişki bu! Devam edelim…

Tahliye edilen yaverler, Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yerini belirledi

Tarih 9 Mayıs 2017… Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşananlar gibi bir dizi eyleme ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. 2 bin 537 sayfalık iddianamenin en dikkat çeken bölümü Cumhurbaşkanlığı yaverleriyle ilgili kısımdı. İddianamede, Çankaya Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik Birimi'nde darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz 2016'da Başyaver Ali Yazıcı başkanlığında iş dağılımının görüşüldüğü toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda, Yazıcı ve Karacı Yaver Yarbay Mete Semercioğlu'nun Ankara'daki işleri takip etmekle, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ın Antalya'ya, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı'nın İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildikleri anlatıldı.

Bitmedi…

Şüpheli Yaver Semercioğlu'nun, Başbakanlık özel kalem müdürü Z.Ç.'ye mesaj atarak, Yıldırım'ın 15 Temmuz'da tersanede yapılacak törene Tuzla'daki konutundan katılacağını öğrenip Yazıcı'ya bildirdiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: “Şüphelinin, Ali Yazıcı tarafından teşebbüsün en önemli unsurlarından birisi olan Cumhurbaşkanı'na suikast için yerini öğrenmekle ayrıca Başbakan'ın bulunduğu yeri öğrenmekle görevlendirildiği, bu görevi kabul ederek Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın bulundukları yere ilişkin telefon görüşmeleri yaptığı, bilgileri suikast için oluşturulan ekibe ulaştırılmasını teminen Yazıcı'ya aktardığı anlaşılmıştır.”

Bitmedi…

Şüpheli Kıvrak'ın, Cumhurbaşkanı'nın şehir merkezine yakın Grand Yazıcı Otel'de kaldığı yönündeki bilgiyi alınca Yazıcı'yı telefonla arayarak bu bilgiyi ona verdiği belirtildi.

İkinci çelişki de bu…

Yani… Erdoğan'ın yerini belirleyenler tahliye edildi…

Devam edelim…

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu çökmüştü

Tarih 19 Mayıs 2017…

Cumhuriyet Devrimleri'nin savunucusu SÖZCÜ Gazetesi'ne yapılan algı operasyonuyla yurtseverlere ‘FETÖ çamuru' atılmak istendi! Nasıl mı? Muhabir Gökmen Ulu'nun “SÖZCÜ, Erdoğan'ın yerini buldu” haberi üzerinden! Gökmen, Silivri'de tam 174 gün hapis yattı. HTS kayıtlarında darbecilerle bir kez bile görüşmediği tespit edildi. SÖZCÜ'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları, muhabiri yürütülen algı operasyonuyla ceza aldı, dava sürüyor! Tek bir delil yok, tek bir HTS yok…

Oysa…

Marmaris'te, Erdoğan'ın yerini darbecilerin günler öncesinden bildiği ortaya çıkmıştı!

Örneğin… Akıncı Üssü ek klasörleri… TBMM Darbe Raporu… Aramalarda geçen belgeler… F-16'ların darbe girişiminden üç gün önce Marmaris'te keşif yapması… Yani… Darbeciler Erdoğan'ın yerini biliyordu…

SONUÇ: Erdoğan'ın yerini tespit edenler tek tek tahliye ediliyor… Kanıtsız bir şekilde suçlanan SÖZCÜ davasında ise ceza veriliyor…

SORU ŞU: 15 Temmuz'a 8 gün kala bu tahliyeler ne anlama geliyor?