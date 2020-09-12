Gerçek gündem tarikatlar değil… Gerçek: İŞSİZLİK

DİSK'İN, TÜİK RAPORUNU OKUYUN…

Sapık bir sözde şeyh üzerinden konu ‘28 Şubat' sürecine, ‘laik-anti-laik' meselesine ve 13 Aralık 1925 yılında kapatılan tarikatların yasal statüye kavuşmasına uzandı… Bu konuda kalem oynatmaya gerek var mı? Çok düşündüm ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün şu cümlesinin yeterli olacağına karar verdim: “… Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamı ile medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum… Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur… 30 Ağustos 1925/Kastamonu”

Nokta…

Ve gelelim esas meseleye…

“TÜİK'in rakamları gerçek değil”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını 10 Eylül 2020'de açıkladı. DİSK sonuçların vahim olduğunu şu cümlelerle anlattı: “Haziran 2020 HİA sonuçları ekonominin yeniden açıldığı haziran ayı verilerini yansıtması açısından son derece önemli. Haziran 2020 verileri salgının en yoğun geçtiği nisan ve mayıs aylarından sonra salgında kısmi bir gerilemenin görüldüğü ve ekonominin açıldığı dönemi yansıtıyor. Ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablo sürüyor.”

DİSK'e göre vahim tablo sürüyor… Nasıl mı? Okuyalım:

“… TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile COVID-19'un yarattığı depremi yansıtmaktan oldukça uzaktır. İşten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor.”

Peki gerçek tablo ne?

Salgın Döneminde İşsizlik ve İş Kaybı (Haziran 2020)

İşsiz sayısı ve iş kaybı: 14.2 milyon

DİSK raporunun özet bulguları şöyle:

– Haziran ayında ekonomi açılmasına rağmen istihdam ve işsizlikte COVID-19'un olumsuz etkisi sürüyor.

– TÜİK'in dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı ve sayısı, COVID-19'un etkisini açıklamaktan uzak.

– COVID-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Haziran 2020'de 14.2 milyona yükseldi!

– Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 40.4 olarak hesaplandı.

– COVID-19 Haziran 2020'de en az 5 milyon 484 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.

– Geniş tanımlı işsiz sayısı 10.2 milyona yükseldi.

–Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28.9 olarak gerçekleşti.

– İstihdam bir yılda 1 milyon 981 bin kişi azaldı.

– İstihdam oranı yüzde 42.4'e geriledi.

– İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 3 milyon 830 bin kişi azaldı.

– Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 583 binden 1 milyon 377 bine yükseldi.

– Kadınlar COVID-19'dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 9.9, kadın istihdamı yüzde 8.7 azaldı.

Sonuç: İnsanların alım gücü düştü, işsizlik artıyor ve gelecekten endişe duyuluyor. Hakikat bu!