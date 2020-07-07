Götürülmek istenen bilgisayar kasasında kimin bilgileri vardı

HENDEK'TEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ ATLANAN GÖRÜNTÜ

2007… 2009… 2011… 2014… 3 Temmuz 2020… Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, ismi değişen ama sahipleri aynı olan fabrikada 7'nci havai fişek patlaması meydana geldi… 6 işçi yaşamını yitirdi… Bugün MÜSİAD Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun'a ait Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası konusunda her şey yazıldı ancak bir konu atlandı!

Gazete, gazeteci, televizyon ve televizyoncu iyi ki var…

Neden mi?

3 Temmuz akşamı saat 23.36'da NTV kameramanının çektiği bir görüntü şu cümlelerle haber oldu:

“Bilgisayar kasasını götüreceklerdi…”

Haberi okuyalım: “Sakarya'daki patlama sonrası dikkat çekici bir olay yaşandı. Enkaz alanından bilgisayar kasası çıkarmaya çalışan bir kişiyi jandarma, çevredekilerin uyarısıyla durdurdu. Enkazdan alınan parçaların bir bilgisayara ait olduğu belirlendi. Fabrika sahibinin yakını olduğu belirlenen şüpheliler daha sonra bölgeden ayrıldı. İçinde işçilerin belgeleri ve bazı güvenlik kamerası kayıtlarının olduğu öğrenilen bilgisayar kasası incelemeye götürüldü.” (Haberin linki: www.ntv.com.tr/video/turkiye/bilgisayar-kasasini-gotureceklerdi,hJemvUsQVU24UuDDHx6uwA)

Daha patlama yeni olmuş, işçiler azraille mücadele ediyor, aileler feryat ediyor… Kim, neden, bilgisayarı götürmek ister?

Acaba…

O bilgisayarda kayıt dışı çalışan işçilerin listesi mi vardı?

O bilgisayarda kayıt dışı hesaplar mı vardı?

O bilgisayarda ne vardı?

Fabrika sahibinin oğlu ve eşi mi?

Sakarya'da önemli bir haber sitesi…

t54.com.tr…

5 Temmuz'da şu manşeti attı:

“Bilgisayarı eşi ve oğlu kaçırıyordu…”

Haberi okuyalım: “Hendek'te havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi Sadettin Tepeçınar olayda ihmal olduğunu söyledi. Tepeçınar, yakınlarının akıbetini beklerken bilgisayarların götürülmeye çalışıldığını anlattı: “O esnada biz fabrika kapısında beklerken fabrika sahibinin oğluyla eşi fabrikanın bilgisayarlarını kaçırırken orada engel olduk. Ondan sonra zaten bir arbede oluştu orada.”

Ve sorulara devam…

Fabrikanın 6 denetim raporunda ne yazıyordu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) patlamayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. TTB, önceki 6 patlamanın denetim ve işletme raporlarını açıklanmasını talep etti ve şu sorulara yanıt istedi:

– 6 iş kazası oldu, kimler üretime başlama izni verdi?

– Bu işletmede, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Ne tür çalışmalar yapmışlardır?

– İşçilerin sağlık gözetimleri yapılmakta mıdır?

– Çalışan işçilerin hangi risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilip işçiler eğitilip, uyarılmışlar mıdır?

– Daha önceki kazalardan dolayı nasıl sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?

– Havai fişek üretminde kullanılan kimyasal maddelerin yaratacağı tehlikeler değerlendirilmiş midir?

– Üretilen malzemelerin depolanması için nasıl bir planlama yapılmıştır?

– Üretilen malzemenin depolandığı yerler için, kazaların önlenebilmesi açısından, ne tür tedbirler planlanmıştır?

SORU ŞU: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son altı patlama sonrası yaptığı denetim raporlarında ne yazıyordu?