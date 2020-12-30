Hoşgeldin 2002

BABACAN ‘BAŞÖRTÜSÜ' İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ ERGENEKON, BALYOZ KARANLIĞINI YOK SAYDI

Başlık yanlış değil… Şaşırmayın… Anlatacağım…

Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi, 1. Olağan Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştirdi. Konuşmasını dinlemek için ekran başına geçtim ve bir süre bazı kanallarda izledikten sonra tamamını seyretmek için Youtube üzerinden devam ettim! Merakla bekliyordum… Çünkü ‘yeni' bir söz bekliyordum! Babacan'ın konuşmasının başında gözlerinin dolması ve sesinin titremesi dikkat çekti. Türkiye'nin 2000'li yılların başında karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Babacan, kız kardeşinin yaşadıklarını anlattı: “… Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Kız kardeşim 28 Şubat'ın ağır ikliminde ODTÜ'de okuyordu. Okuldan üç defa uzaklaştırma cezası aldı. Başındaki örtü yüzünden. Üstelik düzenledikleri tutanağa ‘ders araç ve gereçlere zarar vermek' yazıldı. Hiç utanmadan yaptılar bunu…”

Bir anda 18 yıl önceye döndüm…

AKP'nin kuruluş yıllarında ve zaman zaman bugün bile kullandığı söyleme:

“… Sadece başörtüsü takıyor diye halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, kızlarımız üniversiteye gidemedi… 28 Şubat dönemini bitireceğiz… Bitirdik…”

Ali Babacan da konuşmasına bu ‘mağduriyetle' başladı ve ‘Siyasal İslamcı' kimliğini öne çıkardı! Aslında ‘yeni' bir söz yok! Aynı mağduriyet üzerinden algı operasyonu!

Bitmedi…

‘Karanlık yıllar'…

Ali Babacan'ın ‘başörtüsü' mağduriyetinden sonra kurduğu cümleler daha dikkat çekiciydi! 28 Şubat'ı ‘karanlık yıllar' olarak değerlendiren DEVA lideri bir anda 2020'ye geldi ve bugün için de ‘baskı dönemindeyiz' dedi. Babacan şöyle devam etti: “… Üzerinden 20 yıl geçti şimdi bambaşka bir baskı dönemindeyiz. Adeta ezilenler iktidar gücü eline alınca değişti, başkalarını ezmeye başladı…” Anlamaya çalıştım…

Çünkü… 2001 yılında AKP kurucusu ve MKYK üyesi. 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı. 60. Hükümet'te Dışişleri Bakanı… 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti. 1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak AKP hükümetlerinde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. Yani… 13 yıl boyunca (2002-2015) bugünlere gelinen politikalardan sorumlu bir isim!

Ancak… Babacan'a göre ‘karanlık yıllar' sadece 28 Şubat dönemi…

Açalım…

Adalet Bakanı nerede?

2005 Şemdinli… 2006 Atabeyler… 2007 Ergenekon… 2010 Balyoz… 2011 Şike… 2012 MİT operasyonu vs… 15 Temmuz 2016 ABD destekli FETÖ'cü darbe girişimi… Ya bu yıllar… Karanlık yıllar değil mi?

Kumpas şehitleri… Kuddusi Okkır… Kaşif Kozinoğlu… Türkan Saylan… İlhan Selçuk… Uçkun Geray… Yarbay Ali Tatar… Albay Berk Erden… Yüzbaşı Olgun Ural… Albay Abdülkerim Kırca… Ya da hapislerde çürüyenler! Bunlar neden aklına gelmedi DEVA Genel Başkanı Babacan'ın? Şaşırdım ve üzüldüm!

Bitmedi…

Hangi davada Ali Babacan ve arkadaşları adliyedeydi ya da açıklama yaptılar? Örneğin…

SÖZCÜ'ye kurulan kumpasa ne dediler?

Odatv'ye kurulan kumpasa ne dediler?

Cumhuriyet'e kurulan kumpasa ne dediler?

Sahte belge ve dokümanlarla ‘gazetecilik' yapanlar kimin yanında bugün?

O karanlık yılların Adalet Bakanı neden sağ kolun?