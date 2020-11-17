‘Hukukta reform’ diyen iktidara film önerim var!

1957 yılında çekilmiş 12 Öfkeli Adam'ı izledikçe, kare kare notlar aldıkça, anladım…

Fotoğrafları çıkarttım önce filmden.

Henry Fonda'nın diğer 11 isimle olduğu kareler…

Filmin ana sloganlarını yazdım kareli defterime: “…Davayı belirleyen gerçeklerdir! Mantıksal şüphelerim var! Küçük detaylar davayı etkiler! Bakılacak çok delil var, karar vermek kolay değil! Artık benim de şüphelerim var!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi 13 Kasım'da: “Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.”

Devam edelim…

12 Öfkeli Adam, Sidney Lumet'in yönettiği 1957 ABD yapımı drama. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film, bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer on bir jüri üyesini şüphelinin suçsuz olduğu konusunda, makul şüphe temelinde, ikna etme çabaları hakkında. Film, sadece bir set kullanılarak çekilmiş. Filmin başında ve sonundaki üç dakikalık gösterim süresi ve bitişikteki lavabo sahneleri dışında bütün filmde mekan olarak sadece jüri odası var.

İsterse kıyamet kopsun!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ne dedi 13 Kasım'da: “Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bizim yargı mensuplarından beklediğimiz budur. Hiç kimsenin talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin, 83 milyon geleceğe daha güvenle baksın…”

İDAMDAN ÖZGÜRLÜĞE

12 Öfkeli Adam… Hikaye bir cinayet davasındaki yargıcın jüriye talimatlar verdiği kapanış konuşmasının sonrasında başlar. Jüri üyeleri sabırsızdır, hemen idam kararı verilmesini isterler. Akşam yapacak işleri vardır. Biri hariç… Amerikan yasalarına göre jürinin kararı (suçlu ya da suçsuz) oy birliği ile alınmalıdır. Oy birliği ile alınmamış olan karar jürinin kendini feshetmesi ve davanın yeniden görülmesi anlamına gelir. Jürinin karara bağlaması gereken konu şehrin fakir bölgesinde yaşayan bir çocuk zanlının babasını öldürüp öldürmediği… Jüri ayrıca sanığın suçlu bulunması halinde uygulanacak cezanın idam olacağı (elektrikli sandalye) konusunda bilgilendirilir.

SORGULAMA BAŞLAYINCA…

Sonrasında 12 jüri üyesi davayı tartışacakları ve birbirlerinin kişiliğini tanıyacakları jüri odasına girerler. Filmin bundan sonraki konusu jüri üyelerinin, bazı durumlarda ön yargılara dayanan, oy birliğine ulaşma yolunda karşılaştıkları zorluklar etrafında döner. 8. jüri ilk oylamada farklı bir görüş bildirir. Sekizinci jüri (Henry Fonda) delillerin ikinci dereceden olduğunu ve çocuğun adil bir tartışmayı hak ettiğini belirtir. Henry Fonda, oynadığı beyefendi mimar karakteri ile ‘KATİL' çocuğun biraz daha konuşulmayı hak ettiğini belirtir. Avukatının iyi savunma yapamadığını anlatır ısrarlar. Bu arada çocuğun cinayet günü yaşadığı olaylar bir mizansene çevrilir. Bıçak kullanmayı bileninden göçmenine hepsi oradadır aslında, bütün ihtiyaç duyulan araçlar hafızada mevcuttur. Zamanla kesin olan idam kararı sorgulanmaya başlanır. Suçsuz kararını savunanlar çocuğun hafıza eksikliğinin, yaşadığı panik ile açıklanabileceğini ayrıca tanıklardan yaşlı adamın ilgi çekmeye çalışmış olabileceğini ve diğerinin cinayete gözünde gözlükleri yokken tanık olmuş olabileceğini söylerler. Müzakere devam ederken jüri üyeleri de suçsuz kararına doğru yönelmeye başlarlar.

Hukuk reformu mu dediniz?

Savcılarla fotoğraf çektirenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'ün ya da iktidarın ve kraldan çok kralcı olan gazetecilerinin sorgulaması gerekenler 12 Öfkeli Adam'da var: “… Davayı belirleyen gerçeklerdir! Mantıksal şüphelerim var! Küçük detaylar davayı etkiler! Bakılacak çok delil var, karar vermek kolay değil! Artık benim de şüphelerim var!”

Örneğin…

SÖZCÜ Davası'nda, lehte toplanmayan delillere bakın…

Örneğin…

Odatv Davası'nda, ‘şüphelenin' ve neden gerçeklerden uzaklaşıldığını anlayın.

Örneğin…

Neden FETÖ borsası kurulduğunun üzerine gidin!

Örneğin…

Bir yalı üzerinden yönetildiği iddia edilen hukukun nasıl yok edildiğini masaya yatırın…

SONUÇ: 15Temmuz gecesi darbe girişimine kalkan örgütle ilgili davaların nasıl sulandırıldığını anlamak önemli… Neden, 2007-2013 arasındaki ‘Pensilvanya' uygulamalarıyla bugünün uygulamaları arasında benzerlik kurulduğunun üzerine gidilmeli… Bugün de neden yargıya güvenilmediğini sorgulamak şart… Unutmadan… Hukuk reformunun bir ayağı da… Savcı ve hakimlerle fotoğraf çektirip bu fotoğraflarla ‘şantaj' yapan ‘sözde gazeteciler' olmalı!