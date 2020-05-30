İktidar medyası bu haberi neden görmedi?

Ege Ordu'nun yaveri FETÖ'den gözaltında…

Ege Ordu Komutanlığı ya da 4. Ordu…

130 bin personeli var…

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 ordudan biri.

Görevi, Batı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak.

Ege adalarında Yunanistan'ın silahlanmasının yarattığı tehdide karşı, özellikle Yunanistan'da 21 Nisan 1967 tarihinde yapılan darbe sonrası gerginliğin arttığı bir dönemde yapılan Kıbrıs Harekatı ile durumun daha da gerginleşmesi ve savaş ihtimalinin artması üzerine NATO'dan bağımsız olarak 20 Temmuz 1975 tarihinde kuruldu.

Karargahı Narlıdere'de…

Peki… Önemli bir komutanlığın ‘kara kutusu'nun FETÖ üyesi olduğu iddia edilirse ne düşünürsünüz?

Açalım…

28 Mayıs sabahı… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışma sonucunda operasyonun düğmesine basılır. Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma (FETÖ) suçundan aranmakta olan ve sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatı bulunduğu iddia edilen Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin arkasında Emir Subayı Binbaşı F.Ö. gözaltına alınır. Başsavcılık açıklamasında, muvazzaf Binbaşı F.Ö.'nün, FETÖ'nün mahrem imamı L.Ç. ile büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı vurgulandı.

Peki…

Bu gözaltı ne anlama geliyor?

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 4 yıl sonra Ege Ordu Komutanı Sivri'nin en yakınındaki ismin örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı! ABD destekli casusluk örgütünün hala aktif olduğu bir kez daha tescillendi!

Peki…

Medyada nasıl yankı buldu?

Manşet yapan sadece SÖZCÜ

Özellikle iktidara yakın, “FETÖ'yle mücadele ettiğini” iddia eden gazetelerde, Binbaşı F.Ö.'nün gözaltına alınmasının bir haber değeri olmadığını gördük!

Bu haberi kim manşet yaptı? Sadece SÖZCÜ Gazetesi!

Bu haberi dün sabah kim gündeme getirdi? Sadece Fox Tv ve İsmail Küçükkaya (Çalar Saat)!

Her gün ama her gün ‘darbe' tehdidi olduğunu iddia edenler gerçeği neden sakladı?

Çünkü… Onların hedefinde sadece iktidara muhalif olanlar var!

SÖZCÜ, Cumhuriyet, Odatv ve Barışlar, Murat Ağırel!

Normal şartlarda, Ege Ordu Komutanı Ali Sivri'nin emir subayının FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınması manşet olmalıydı! Olmadı!

Demek ki…

Gerçek anlamda örgütle mücadele edenler belli:

FETÖ'nün direkt hedef aldığı isimler, yargıda, TSK'da, emniyette ve kurumlardaki yurtsever isimler… Medyada da bu yapının zaten ‘casusluk' örgütü olduğunu 1980 sonrasında dile getiren ve mücadeleyi siyaset üstü gören gazete ve gazeteciler!

SORU ŞU: 2014 yılında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli… 2015-2016 arası Diyarbakır 7'nci Kolordu'da Emir Subayı… 2016-2019 arası 4'üncü Kolordu'da Emir Subayı… 2019-2020 arası Ege Ordu'da Emir Subayı… Binbaşı F. Ö.'nün neden haber değeri yok?

Örgütün işbirlikçilerine bakın…

Artık… Hakikat ortaya çıkmalı!

İddia ediyorum… 15 Temmuz gecesi ABD destekli bu örgüt kazansaydı, bugün FETÖ'yle mücadele edenlerin büyük bir bölümü havaalanında ‘hocaefendilerini' bekleyecekti!

Yalan mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi Marmaris'te ‘darbeye karşı halkı sokağa çağırdığı' açıklamayı kimler vermediyse… Bugün de tehlike o tarafta!

SONUÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi Marmaris'te ‘darbeye karşı halkı sokağa çağırdığı' açıklamayı kimler verdiyse… Ki SÖZCÜ Gazetesi ve internet sitesi verdi! Bu örgütle mücadele, Fetullah işbirlikçilerine bırakılmayacak kadar önemli!