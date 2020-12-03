İmamoğlu sürecinin perde arkası ve IŞİD

Tarih 24 Eylül 2020…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel bir televizyon kanalında çarpıcı bilgiler verdi: “Bizim görevimiz bilgiye analiz etmek. Buradan bir şey çıkarmak. Önemli bir çalışma yaptık: Türkiye'de Selefi İnancına Dayalı Radikalleşmenin Kaynaklarının Analizi… 1.5 yıldır yapılıyor. Sadece bu değil 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'ye kadar şunlara mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. Bursa'da bir uzi yakalandı.”

‘152 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK'

Programın en önemli bölümüne geçelim… Bakan Soylu, bu soruşturmalarda kanıt bulmaya çalıştıklarını belirterek sonunda kanıtı da bulduklarını söyledi. Elindeki dosyaları gösteren Soylu, selefilerle alakalı 47 dosya olduğu bilgisini verdi: “… Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. Daha DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba…”

Terör örgütlerine karşı, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Emniyet, istihbarat teşkilatlarının büyük başarısı olduğu çok net!

Rakama bakın: 152 terör eylemi engelleniyor…

İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ‘Muhtemel Eylem' sürecinin özeti de bu açıklamalar!

Bitmedi…

Tarih 22 Ekim 2020…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tarihe dikkat edin: 14 Kasım 2020… İstanbul Emniyeti, IŞİD'e (DEAŞ) yönelik Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda 16 ayrı adrese operasyon yaptı, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

23 Kasım 2020… Dokuz gün sonra… DEAŞ'ın sözde sorumluları tarafından Türkiye'de faaliyet yürüten şahıslara (teröristlere), Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem yapılması talimatı verdiği tespit edilir ve bu anlamda emniyet önlemini alır!

Ve dün… Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgüttü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşin özü budur!

İçişleri ve Emniyet başarılı bir çalışma yürütmüştür! Burada yapılan çalışmalar ve başarı, siyaset üstü olmalı! Polis, istihbarat ve askerin canla başla verdiği mücadelede, hangi siyasi parti yöneticisinin hedef alındığı önemli değil! Önemli olan, Ekrem İmamoğlu veya başka önemli isimler üzerinden yapılmak istenen ya da düşünülen eylemlerin Türk devleti tarafından engellenmesi!

Bu bilgilerin medyaya yansımasından rahatsızlık duymaya da gerek yok… Çünkü…

AA'nın ‘suikast' haberi

Tarih 23 Ekim 2020…

Anadolu Ajansı'ndan okuyalım: “… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 kişi hakkındaki davanın duruşması görüldü. Olayın geçmişi şöyleydi: Bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B., emniyete giderek teslim olmuş ve örgütün üst düzey yöneticilerinin birinden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlatmıştı. Önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, iki örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Sonay B., Akar ve Soylu'ya suikast gerçekleştirememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı düzenlemesi yönünde talimat aldığını dile getirmişti.”

Bu haberi, ‘suikast' bilgisini de açık açık yazan devletin ajansı.

Devam edelim…

Tantan: Önleyici istihbarat yapılır

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan'a “İki gündür yaşanan süreci, IŞİD operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yönelttim. Tantan şu yanıtı verdi: “… Terör örgütleri kendilerini güçlü göstermek için saygın isimleri hedef alır. Bu tip sansasyonel eylemlerle de ‘bana dokunmayın' mesajı vermek ister. İstihbarat birimleri de bu terör örgütlerine karşı yoğun bir bilgi akışı içinde, her türlü çalışmayı yapar. Değerlendirmeler yapılır, hedef alınan ya da alınabilecek şahıslara karşı önleyici istihbaratla yaşanabilecek eylemler bertaraf edilir. Kamuoyunun haberi olmaz hatta hedef alınan saygın kişi bile bunu duymaz. İstihbarat teşkilatlarının önlediği birçok eylem vardır. Esas mesele güvenlik mimarlığını oluşturmak ve yerli bir altyapı kurmak.”