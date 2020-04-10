İstanbul’a iki hastane yapacak RÖNESANS’a para hangi kaynaktan?

6 Nisan… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını söyledi.

Ancak… 6 Nisan'daki bu açıklamadan bir gün önce yani 5 Nisan'da, Rönesans Holding, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'ye iki sahra hastanesi yapılacağını açıkladı. Sancaktepe'de yapılacak olan tek katlı hastane için çalışmalar 7 Nisan'da başladı.

Dün, İstanbul eski Milletvekili Emin Şirin'le görüştüm. Hastaneler konusunda çarpıcı soruları vardı. Sözü Şirin'e bırakıyorum:

“… Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılacak iki hastanenin Rönesans'a verilmesi anlaşılır bir durum. Rönesans, işlerini süratli ve kaliteli yapan müteahhit. Ancak bazı sorular var.

1- 45 günde bitecek bu hastanelerin projeleri ne zaman yapıldı?

2- Projeleri kim, ne zaman onayladı?

3- Bu inşaatların maliyeti nedir?

4- Para hangi kaynaktan ödenecek?

5- Rönesans'a bu hastaneler için bir ödeme yapılacak mı?

6- Rönesans bu hastaneleri (Biz Bize Yeteriz Türkiyem) kampanyası çerçevesinde mi yapıyor?

Bu soruların yanı sıra devletten bugüne kadar çok büyük ve anormal kârlı işler almış olan, isimleri malum şirketlerin ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası çerçevesinde 200'er yataklı, tam teçhizatlı birer hastaneyi yapıp, Sağlık Bakanlığı'na hibe etmeleri çok şık olur.”

Emin Şirin'in son cümlesiyle devam edelim…

Forbes Türkiye sıralamasına göre korona bağışı çok az!

7 Mart 2020… Forbes Türkiye, Türk milyarderler listesini yayınladı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı. Listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Bu listedeki en dikkat çekici isim Erman Ilıcak… Rönesans Holding'in 2020 serveti, 3.20 milyar dolar ve listede ikinci sırada! (Aynı Rönesans'ın 2019 serveti, 3.80 milyar dolardı.) Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, Ali Ağaoğlu 37'nci sırada yer aldı. Yine listenin 64'üncü sırasında, Cengiz Holding'in üç yöneticisi var. Ekrem Cengiz/Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar, Mehmet Cengiz/Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar, Şeref Cengiz/Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar…

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasında, Cengiz Holding'in 34 milyon lira, Rönesans'ın 8 milyon lira ve Limak'ın 7 milyon lira bağış yaptığı açıklanınca aklıma nedense Forbes geldi. Sizin de gelmez miydi?