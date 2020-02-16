Jeffrey’nin HAVELSAN operasyonundaki rolü!

– 12 Eylül 2010 referandumundan 6 ay önce…

– Jeffrey kokteylde yeni anayasayı destekler…

– Mektubu yollayan Prof. Tolga Yarman'dır…

– ABD Büyükelçisi Jeffrey bir kokteyl verir

– Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na mektup gider

– Mektuptan sonra da HAVELSAN baskını olur

Tarih 19 Mart 2010… Prof. Dr. Tolga Yarman'ın e-posta kutusuna şu mesaj gelir:

“…Değerli Üyelerimiz, ABD İstanbul Konsolosluğu ve derneğimiz tarafından ABD Büyükelçisi Sayın James F. Jeffrey onuruna 24 Mart 2010 Çarşamba günü 19:00 ve 21:00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda bir kokteyl verilecektir. Davete katılımınızı rica eder… Prof. Dr Haydar Özpınar/ İstanbul Fulbright Bursiyerleri Derneği Başkanı…”

Hemen bilgisini verelim… 1946'da başlayan Fulbright Programı'na göre… Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın birçok yerinde eğitim ve araştırma imkanlarından yararlanmakta, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler ise Amerika'da araştırma yapmakta ve eğitim alabilmekte…

KOKTEYLE KATILIR VE…

Ayrıntıya boğmamak için sadece şu bilgiyi verelim: Kütür emperyalizmi ve soğuk savaş döneminin en önemli sac ayaklarından birisi de Fulbright Programı'dır.

Konumuza dönelim…

Prof. Dr. Tolga Yarman, 24 Mart 2010'daki kokteyle katılır ve o gün yaşadıklarını dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, 20 Mayıs günü gönderdiği bir mektupla anlatır.

Okuyalım:

REFERANDUMA DESTEK

“Tolga Yarman… 1968-1972 arası TÜBİTAK Bursu ile, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) (Nükleer Mühendislik alanında) doktoramı tamamlamıştım…1982'de İTÜ'de akademik merdivenin en üst basamağına terfi ettikten kısa bir süre sonra, Fulbright Konuk Öğretim Üyesi olmuş, bu çerçevede, 1984'de California Institute of Technology'de ağırlanmıştım. Aradan geçen 26 yıl boyunca bu özelliğim hiç hatırlanmamıştı. O nedenle yukarıdaki davet, ilginç geldi. Belirtilen adrese, davete katılacağımı yazdım. Yaklaşık yüz kişi kadardık. ABD Ankara Büyükelçisi James F. Jeffrey kürsüye geldi. Bir saate yakın bir konuşma yaptı.

Konuşmanın yarı yerinden itibaren, nereye gideceği belli olmuş gibiydi. Başbakan'ı ve Cumhurbaşkanı'nı övdü. Söz Büyük Ortadoğu Projesi'ne gelince, Osmanlı İmparatorluğu'nu övdü!.. Sonra ‘Biz, ülkelerin iç işlerine karışmayız!', demesine karşın, sözü, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve anayasa değişikliğine getirdi. Bunun gerekliliğini vurguladı ve referandum için, bizlerden destek beklediğini, açık bir dille ortaya koydu…”

Bundan sonrası daha ilginç… Devam edelim…

Bakan Ahmet Davutoğlu neden yanıt vermedi?

Prof. Dr. Tolga Yarman mektubunda şu bilgileri verir:

“…Söz alma sorumluluğundaydım ve konuşmamda özetle şöyle dedim:

… Sevgili Jim, aynı tarihlerde Boston'da okumuşuz. Orada, ABD'nin iki yönünü gördüm. O tarihlerde Vietnam Savaşı sürüyordu. Korkunçtu. ABD'nin bu ikinci yönü, şimdi, bölgemizde… Havuç için değil, petrol için buradasınız. (Türkiye'nin demokratikleşmesi) diyorsun. Üçte birlik oy oranlarıyla, üçte ikilik parlamento çoğunluğunun elde edildiği bir süreçte demokratikleşmeden bahis, abestir. Bu konuya hiç değinmedin. Yüzde onluk ülke seçim barajı var. Milyonlarca oy zayi oluyor. Demokrasi adına en önce buna mani olmamız gerekmez mi? Üç, dört lideri kontrol etmeye çalışarak, Türkiye'yi kontrol etmeye yönelmeniz bence harika bir strateji, ama ‘demokrasi' bu değil.

JEFFREY'NİN YANITI…

Büyükelçi, Tolga Yarman'a kısa bir yanıt verir:

“Enerji için burada değiliz (kim inanır, değil mi?), bölge istikrarsızdı, onun için buradayız. Üçte birlik oy oranı ile üçte ikilik parlamento çoğunluğu elde etme olasılığı, eskiden de vardı. (El hak, doğru, söz konusu hüner, Rahmetli Özal'ın icadıydı) Yüzde on baraj mı iyidir, yüzde beş mi, bu tartışılabilir…”

YANIT FETULLAH'TAN

Sonra ne mi olur?

Tolga Yarman'ın bu mektubuna AKP iktidarının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt gelmez.

James Jeffrey, Fetullah-liberal-AKP işbirliğiyle yapılan referandumda ‘Evet' desteğini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Ancak… Tolga Yarman'a yanıt, Fetullahçı yargı ve emniyetten gelir!

BALYOZ'UN SİVİL SANIĞI

Nasıl mı?

Tolga Yarman'ın kardeşi HAVELSAN (Hava Elektronik Sanayi) Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman, 16 Ağustos 2011'de, Balyoz kumpası soruşturması kapsamında tutuklanır.

Balyoz'un tek sivil tutuklusudur… Üç yıl hapis yatar…

Bir mektuptan, yerli yazılımın başındaki isme, Faruk Yarman'a nasıl operasyon yapıldığını okudunuz.

Siyasi ayağın nerede aranacağı bu mektupta!