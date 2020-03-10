‘Kara Kedi’den manidar PKK/YPG ziyaretleri

✔ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkisi için “kara kediler girmiş olabilir” dedi…

✔ ‘Kara Kedi'nin Amerika olduğunu anlamak zor değil… Çünkü… ABD, PKK'nın hamisi!

Kara Kedi…

Atası Bombay cinsi melez bir cins.

1950'lerin sonlarında, kedi yetiştiricileri Birmanya ve siyah Amerikalı stenografi ırklarını çiftleştirdiler ve Bombay cinsi kediler ortaya çıktı. Altın rengi gözler, ipek yumuşaklığında ve rugan parlaklığında. Kaslı ve atletik bir vücüda sahip olan Bombay kedileri adeta Hindistan'ın kara leoparları gibi asil yürür.

ERDOĞAN, ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Peki ‘kara kediler' uluslararası anlamda kim ya da kimler?

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 Mart'ta, Rusya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamayı hatırlatalım: “… (Rusya) İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir.” Bir gazetecinin ‘kara kedi' tanımlaması özelinde, “İsrail olabilir mi?” demesi üzerine ise Erdoğan, “Yok. O kadar zayıf değil” yanıtını verdi!

Erdoğan, ABD'yi işaret etti!

Peki neden?

Çünkü…

GÖRÜŞMELERİN TARİHİNE BAKIN

Tarih 13 Kasım 2019…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da görüştü. Bir gün önce… Terör örgütü PKK/YPG'li Mustafa Bali, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Albay Uluslararası DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü ABD'li Albay Myles Caggins ile Haseke'de buluştuğunu açıkladı.

5 Mart 2020…

Türkiye ile Rusya arasında İdlib görüşmeleri sürdüğü saatlerde, Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi ziyaret eden Uluslararası DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü ABD'li Albay Myles Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali ile ortak açıklama yaptı. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un, Haseke yakınlarındaki Rimelan'daki askeri üssünde yapılan ortak basın toplantısında ABD'li komutan Caggins, PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ABD'li komutan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşa terörist Bali de “Albay Caggins ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun vadede atılacak adımları konuştuk” ifadelerini kullandı.

Tesadüfler bitmedi…

‘Stratejik ortak' olduğunu iddia eden ABD, verdiği hangi sözü tuttu?

Kara Kedi kim?

Devam edelim…

Tarih 23 Temmuz 2019… ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır” denildi. Bakanlığın açıklamasında Akar'ın, ABD'li bazı üst düzey yetkililerin, PKK/YPG ile Suriye'de yapmış olduğu görüşmelerden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı.

Çünkü…

ABD Merkez Kuvvetler (CENTOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, 22 Temmuz 2019'da, PKK'nın öncülüğünde kurulan YPG'nin komutanı Mazlum Kobani ile görüşmüştü.

Sorun şu…

16 Şubat 2018 tarihinde…

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama” bölümünde yazanlarla sahada olanların farklı olduğu her fırsatta teyit edildi. Nasıl mı?

ORTAK MÜCADELE SÖZÜ NE OLDU?

Açıklamaya bakın: “… Türkiye Cumhuriyeti ve ABD, stratejik ortak olarak, birbirlerinin güvenliklerine karşılıklı ve tartışmasız bağlılıklarını teyit ederler. Türkiye Cumhuriyeti ve ABD uzun süreli müttefikler olarak, terörizmin her türüyle ortak mücadeleye olan kararlılıklarını teyit ederler. DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar. İki taraf, iki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar.”

SORU ŞU: ‘Stratejik ortak', ‘müttefik' Amerika hangi sözünü tuttu?