Kaz dağları… Muğla… Artvin… Ordu… 766 maden sahası ihalesine iptal davası

Tarih 26 Haziran 2004…

Yeni maden kanunu kabul edildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) izin ya da ruhsat olmaksızın arama faaliyeti yapabilme olanağı getirildi.

Maden Kanunu'nun 47'nci maddesi şöyle değiştirildi:

Madde 47: “… Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kalmadan, madencilik yapılabilecek bütün sahalarda, kurumun yürüttüğü bir projeye bağlı olarak arama faaliyetlerinde bulunabilir…”

16 yıl önce değiştirilen bu maddeyle birlikte Kaz Dağları'ndan Doğu Karadeniz'e kadar her yer ‘maden sahası' oldu!

Medyanın büyük bir bölümünün görmek istemediği köylü direnişleri de yıllardır sürüyor…

Son haftalarda Ordu'nun Ünye-Fatsa ilçeleri ekseninde, kadını-erkeği-çocuğu, jandarmayla birlikte gelen maden şirketine karşı savaşıyor!

Yerel medya yazıyor ama…

Ordu delik deşik olacak

Bu seslere kulak verelim…

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül…

Üç gün önce şu açıklamayı yaptı:

“… Artık Ordu'nun her tarafı delik deşik edilecek. Fatsa'daki durum her tarafta görülecek. Fatsa'daki altın madeni sürecinde altını çizerek vurgulamıştık. Bu başlangıç, devamı gelecek diye…”

Şu cümleler önemli:

“Fatsa, Ünye'den sonra, Fatsa-Perşembe-Gürgentepe hattı ihale edildi. Kabadüz-Altınordu ilçeleri mahallerinde çinko-kurşun madeni, yetmedi Altınordu, Ulubey, Kabadüz, Mesudiye'de 9 maden sahası ihale edildi. Şimdi de Gürgentepe'de Işıktepe- Direkli- Okçabel-Tepeköy arasında maden sahası ihale aşamasında. Gürgentepe'deki alan daha önce de ihale edilmiş ancak şirket çalışmaya başlayamadığı için ruhsat 12 Nisan 2012 tarihinde iptal oldu. Şimdi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) sayfasında 8 Ekim 2020 tarihinde yeniden ihale edilecek maden sahası kapsamına alındı. Bundan sonra yenileri de olacak. Yani Ordu'nun her tarafı talana ve yağmaya açılıyor.”

Bitmedi…

Muğla'nın yüzde 59'u

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da çarpıcı rakamlar verdi: “Ordu Çevre Derneği'nin içinde olduğu Ekoloji Birliği bileşenleri olarak dokuzu Ordu'da olan Türkiye genelinde 766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açtık. Dava süreci devam ediyor.”

Bir bilgi daha verelim:

TEMAVakfı geçen temmuz ayında Muğla'yla ilgili önemli bir rapor hazırlamıştı. Rapora göre ihale, arama ve işletme aşamalarında bin 449 maden ruhsatına bölünen Muğla'nın yüzde 59'u ruhsatlandırılmış durumda. Raporda şu cümleler önemli: “Bölgede mevcut ruhsat sahalarının hayata geçmesi halinde, Muğla'nın toprağı, suyu, doğal varlıkları, yöre insanının sağlığı, tarıma ve turizme dayalı ekonomisi telafisi imkansız zararlar görecek…”

Yarın daha ayrıntılı bir şekilde TEMA Vakfı'nın Muğla Raporu'nu inceleyeceğiz…