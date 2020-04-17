Kılıçdaroğlu, Atatürk’le buluşmak istiyor mu?

“Kemalizm bitti…”

“Devletçilik öldü…”

“Son sosyalist devleti yıktık…”

“Ilımlı İslam Türkiye'nin yeni sistemi…”

“Tarikatlar, cemaatlere özgürlük…”

Bu cümleleri 1980 sonrasında kimlerden duyduk? Liberaller, Fetullahçılar, Graham Fuller gibi CIA ajanları, Turgut Özal ve prensleri, Tansu Çiller ve 2002'de kurulan AKP'den… Hatta… ‘Yeni Sol' diye dünyada esen ‘liberal rüzgardan' etkilenen sosyalist ya da kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan CHP çevresinden! Ne zamana kadar? İki ay öncesine kadar… Neyse ki koronavirüs imdada yetişti de…

DEVLET SUÇ ÜRETİR Mİ?

Şimdi size CHP'li siyasetçi ve Umut Oran'ın hazırladığı bir rapordan bahsedeceğim… Raporun adı: “Korona sonrası için yol haritası: Atatürk'ün devletçilik anlayışı…” Okuyalım: “… ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler' diye diye… ‘Devlet süt mü üretir?' diye bağıra bağıra, ‘Paramız var ki ithalat yapıyoruz!' denile denile gelinen nokta ‘iflastır.' İnsanlığın tüm emeğini sömüren yüzde 1'lik nüfus dışında hiç kimse aylarca evden çıkmadan yaşayabileceği ekonomik birikime sahip değildir. Tüm geliri kesilmiş olan insanlar ilk anda birkaç parça altınını satarak, birkaç yüz dolarını bozdurarak günü kurtarabilir ya da kredi kartı gibi araçlarla borçlanabilir ancak aylarca ‘üretmeden tüketmek' mümkün olmayacaktır.”

Umut Oran, çıkış yolunun Atatürk'ten geçtiğini CHP'de unutanlar için hatırlatmış…

Devam edelim…

Yeni bir kuruluş süreci

CHP'li Umut Oran, “2002'den beri mevcut iktidar tarafından adeta bir aşağılama sebebi olarak gösterilen ‘Atatürk döneminin devletçi politikaları' tüm aydınlığıyla ortada durmaktadır” diyor: “Çok kısa sürede, hem de son 100 yılın en büyük ekonomik krizi olarak tarihe geçen ‘1929 Büyük Buhranı'na rağmen, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni düzlüğe çıkaran politikaların benzerleri hem geçmişte hem de bugün tüm dünyada ‘kurtuluş reçetesi' olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ne liberaller gibi ‘devlet ekonomiden tamamen uzak dursun' söylevlerine itibar edilmiştir ne de ‘tüm üretim araçlarının devlette olması' istenmiştir ve ortaya Atatürkçü Devletçilik modeli çıkmıştır.”

İşte tartışmanın bam teli de burası…

Yeni bir kuruluş sürecinin vaktinin geldiğini anlatan Oran'ın şu tespiti de çarpıcı:

“Bugün de 1929'ların 1930'ların büyük krizlerine benzer bir durum geçerlidir. Dünyanın dört bir yanında, devletinin yoğun desteğiyle rekabet gücünü artıran, dev şirketlere karşı Türk özel sektörünün desteklenmesi kaçınılmaz olduğu gibi devletin ekonomiyi planlaması ve kendi kendine yeten bir ekonomi ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması da zorunludur. Atatürk'ün devletçilik anlayışına dayalı planlı ekonomi hamlesi yapmak, adil bir bölüşüm sistemi kurmak, herkesin insanca yaşayabileceği bir işe sahip olmasını sağlamak…”

Her şartta ücretsiz sağlık

Koronavirüs sonrası siyasetin de siyasetçilerin de etkileneceğini anlatan Umut Oran'ın “üretim” vurgusu da önemli: “… Örneğin virüsle daha ilk andan itibaren etkili şekilde mücadele eden ve üretimi, ekonomik hayatı devam ettirmeyi başaran Çin'de, Singapur'da, Japonya'da, Tayvan'da ve Kore'de iktidarlar hem güçlenecek hem de dünyanın diğer bölgeleri için ‘model' olabileceklerdir.”

Siyasetçiler için itibar sorunun yaşanacağına dikkat çeken Umut Oran, hem iktidarı hem de muhalefeti de şöyle uyarıyor: “… Bu noktada ilk sorulması gereken soru şudur: ‘Dünya devletleri bugüne kadar salgınlar için planlama yapmışlar mıdır?' Piyasadaki ‘görünmez elin' her şeyi otomatik olarak yoluna sokacağını, devletin mümkün olduğu kadar küçülmesi gerektiğini tüm dünyaya vaaz eden odaklar Covid-19 salgınıyla beraber yerle bir olmuştur. O halde geçmişte yapılan yanlışlardan ders alarak hem geleceği planlamak hem de kitlelere yeniden güven vermek gerekmektedir. Mevcut iktidar bloğunun salgın karşısında ‘başarılı olup olmadığını' tespit etmemize yarayacak ana kriter de bu olmalıdır yani planlama.”

SON SÖZ: Umut Oran'ın bu tespitlerini CHP yönetimi de düşünmeli: “… Kuruluş yıllarında hastalıklarla kırılan Anadolu'yu çok kısa sürede ‘sağlıklı nesillerin' merkezi haline getiren Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 100 yılın sonunda her bir yurttaşına doğumdan ölüme kadar tamamen ücretsiz sağlık hizmeti verebilecek yollar bulabilir.”