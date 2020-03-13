Koronavirüs hangi ilaç firmasını iyileştirdi?

✔ Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi “Korona'ya karşı tek ilaç remdesivir' dedi

✔ Remdesiviri üreten ABD'li Gilead Sciences'ın hisseleri aniden yükselişe geçti

Tarih 25 Şubat 2020… CNN Business editörü Paul R. La Monica imzalı haberi okuyalım: “Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward, Pekin'deki bir basın toplantısında, ‘Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir' dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences'ın hisseleri, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkilinin Gilead'in ilaç remdesivirinin ölümcül koronavirüsün tedavisine yardımcı olabileceğine dair işaretler gösterdiğini söyledikten sonra pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 arttı. Gilead Sciences tarafından CNN Business'a gönderilen bir e-postada, bu özel koronavirüs türünün resmi adı olan Covid-19 ile enfekte olan hastalar için iki denemede Çin'deki sağlık yetkilileriyle çalıştığını doğruladı. Gilead Sciences, koronavirüs için başarılı bir tedavi bulmayı umut eden tek ilaç firması değil . İlaç devleri Johnson & Johnson ( JNJ ) ve GlaxoSmithKline (GSK) da aşılar üzerinde çalışıyor. Biyoteknoloji şirketi AbbVie ( ABBV ) , iki HIV ilacı ile İsviçre ilaç devi Roche ( RHHBF ) ve Japonya'nın Chugai Pharmaceutical Co ( CHGCY ) tarafından yapılan Tamiflu'nun bir karışımını kullanarak tedavi için umut verici sonuçlar gördüğünü söyledi .”

Yani… İlaç devleri… Koronavirüs pazarı için kolları sıvadı… Ancak…

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward'ın, 25 Şubat günü, Pekin'deki basın toplantısında, ‘Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir' cümlesi dikkat çekti! Çünkü… Görev tanımına baktığımız zaman DSÖ'nün ‘ilaç' ismi vermesi ne kadar doğru?

En azından ahlaki anlamda…

Açalım…

Koranavirüs ilacından sonra şirketin hisseleri yüzde 18 yükseldi!

Remdesivir… Nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral (virüsü önleyen) ilaç. San Francisco merkezli Gilead Sciences şirketi tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için geliştirildi. İlaç, 2013-2016 arasında, Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı.

Bu işin ilaç boyutu…

Esasa konuya gelelim…

21 Ocak'ta ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören Gilead Sciences'in hisseleri 21 Ocak'ta 62.6 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bu tarihten itibaren hızlı bir yükseliş sürecine giren hisseler 6 Mart'ta yüzde 18'den fazla bir yükselişle 80.4 dolara kadar çıktı.

ABD borsalarının son yılların en büyük kayıplarının yaşadığı bu hafta hisseler bir miktar gerileyerek önceki günü 73.7 dolar seviyesinden kapattı. Yıllık geliri 22.4 milyar doları bulan şirketin piyasa değer ise 93.1 milyar doları buluyor. Ancak… Gilead Sciences'ın 2015'te hisseleri 200 dolardı! Yani… Şirket, 2020'de 62.6 dolardan işlem gördüğü için 5 yıllık kaybını siz hesaplayın… Şimdi…

DSÖ'nün hayat öpücüğüyle ABD'li şirket hayata tutundu!

Haarezt'in haberi üzerinden umut tacirliği

Dün sabah internet sitelerinin manşeti: Koronavirüs aşısı bulundu iddiası…

Haberlerde şu yazıyordu: “… İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz, İsrailli bilim insanlarının corona virüsüne karşı bir aşı geliştirdiğini duyurdu.”

Ancak… Haaretz'in sitesinde haberi okuyunca durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Okuyalım:

“… İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamlarının önümüzdeki günlerde yeni koronavirüs COVID-19 için bir aşı geliştirmeyi tamamladıklarını açıklamaları bekleniyor. Geliştirme süreci, aşılamanın etkili veya güvenli olduğu düşünülmeden önce aylarca sürebilen bir dizi test ve deney gerektiriyor. Gelişme hakkında Savunma Bakanlığı şunları söyledi: ‘Biyolojik enstitünün koronavirüs için bir aşı bulma veya test kitleri geliştirme çabalarında hiçbir ilerleme olmadı. Bildirilecek bir şey varsa ve ne zaman düzenli olacaksa, biyolojik enstitü, dünya çapında tanınmış araştırma ve geliştirme ajansı olup, büyük bilgi ve kalite altyapılarına sahip deneyimli araştırmacılara ve bilim adamlarına güvenmektedir.”

İnternette fazla okunmak için haberi eksik vermek doğru mu?