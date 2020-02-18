Kurnazlıkla kurgulanmış sözde darbe raporu bize Hudson günlerini hatırlattı

✔ Bazı yazarlar ‘Avrasyacı subaylar darbe yapacak' diye yazdı

✔ Bakan Hulusi Akar ise “Rapor, kurnazlıkla kurgulanmış” dedi

✔ CIA'nın kuruluşu RAND'ın ‘darbe' raporu gündemden düşmüyor

✔ Ergenekon öncesi senaryolar 13 yıl sonra yeniden ısıtılıyor…

Groundhog Day/Bugün Aslında Dündü…

1993 yılında sinemalarda gösterilmiş bir komedi filmi. Başrolde Bill Murray ve Andie MacDowell oynadı. Film, bir televizyon kanalında hava durumu sunucusu olan Phil Connors'un, yapımcısı ve kameramanı ile birlikte Pennsylvania'daki Punxsutawney kasabasına geleneksel Groundhog Day şenliklerini görüntülemek için gönderilmesiyle başlar. Ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle baş başa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise… Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır! Artık her gün, onun için Groundhog Day, yeniden yaşanmaktadır…

Neden “Bugün Aslında Dündü” filmiyle başladım?

Çünkü…

Günü, ayı veya yılı yeniden başa sarıyor ve yaşıyoruz! İki haftadır, CIA'nın düşünce kuruluşu Rand Corporation'un hazırladığı raporun “Orta kademeden subaylar darbe yapabilir” bölümünü tartışıyoruz! Aslında biz tartışmıyoruz, ‘birileri' ısıtıyor!

ABD TALİMAT VERMİŞ

Daha geçen hafta yazdım, “Kemalist darbe yalanını kim servis ediyor?” dedim… İktidara yakın bazı gazeteciler ağızlarındaki baklayı çıkardılar ve şu tespiti yaptılar: “Emekli generaller toplanıyor, konuşuyor. Bunlar Avrasyacı… Rand Corporation'un raporu, ABD'nin (2020'de darbe yapın) talimatı olarak algılandı…”

ABD'nin yeni planı neymiş? Kim yapacakmış darbeyi? Diyorlar ki… “FETÖ mağduru emekli generaller ordu içindeki Avrasyacı subaylar…”

‘ANAHTAR MUHATAP'

Birincisi… Raporu gündeme getiren, taşıyan iktidar içinde bir grup ve bazı gazeteciler!

İkincisi… Hem FETÖ hem NATO hem de ABD, Avrasyacı subaylar ya da emekli generallerden nefret ediyor! Hepsi biliyor!

Üçüncüsü… Fetullah'ın siyasi ayağı tartışmalarıyla ‘raporun' ilişkisi yok… Ancak varmış gibi gösteriliyor!

Dördüncüsü… Rand Corporation'un “Türkiye'nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri” başlıklı 276 sayfalık raporunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “anahtar muhatap” diye tanımlanıyordu.

AKAR HERKESİ UYARDI

9 Şubat'ta Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisinin de adının geçtiği tartışılan Rand Raporu'na ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Raporda kullanılan, özellikle bakanlık, şahsım, TSK ve Milli Savunma Üniversitesi hakkındaki ifadelerin, aramıza nifak tohumları ekmek isteyen çevrelere malzeme olabilecek kurnazlıkla kurgulanmış olmasını ve bunun da çarpıtılarak farklı anlamlar yüklenmesini esefle karşılıyorum.”

İşte Akar'ın net değerlendirmesi:

… Aramıza nifak tohumları ekmek isteyen çevrelere malzeme olabilecek kurnazlıkla kurgulanmış…

Net ifade: Kurnazlıkla yapılan bir kurgu!

2007'ye… “Bugün Aslında Dündü”ye dönelim…

Yasemin Çongar'ın rolünü çalanlar!

Tarih 12 Haziran 2007…

İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda el bombaları bulundu…

Tarih 13 Haziran 2007… Washington'da, Hudson Enstitüsü'nde toplantı düzenlendi. Konusu, Türkiye'de olası darbeydi!

Yani… Dehşet senaryosu…

Senaryo şuydu:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikast sonucu öldürülecek… Beyoğlu'nda bomba patlayacak ve 50 kişi ölecek… Türk Ordusu 50 bin askerle Kuzey Irak'a girecek…

Toplantıya, dönemin Washington'daki Savunma Ataşesi Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu ile birlikte yine o dönem Genelkurmay bünyesindeki Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi'nin (SAREM) Başkanı Tuğgeneral Süha Tanyeri ve beraberindeki Türk askerleri de katılmıştı!

“Dehşet senaryosu” adı verilen senaryonun konuşulmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak…

Hudson toplantısı Türkiye'ye “bomba” gibi düşmüş… iddiaya göre askerler darbeye hazırlanıyordu!

Sonra Ergenekon operasyonu başladı. Balyoz ile devam etti!

Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu ve Tuğgeneral Süha Tanyeri, Balyoz kumpasıyla tutuklandı… Sonra aklandı!

Peki o dönem ‘Dehşet senaryosunu' kim gündeme getirdi? 2007'de Milliyet Gazetesi Washington Temsilcisi Yasemin Çongar! Çongar'ın haber kaynağı da Hudson toplantısına katılan CIA ajanı Henri Barkey'di! O Çongar, 12 Kasım 2007'de kurulan Taraf'ın yöneticisi oldu! Peki bugün kim bu darbe senaryolarını gündeme getiriyor? Kimler, Çongar'ın izinde?