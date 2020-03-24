Maskeleri depolarda saklatan bu sistemi tanıyın, kör olmayın

✔ New York Valisi Andew Cuomo: 85 centlik maskeler 7 dolara satılıyor

✔ Bakan Soylu: Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutuyor

✔ Körlük ve Görmek kitaplarının yazarı Saramago, bu sistemi anlatmıştı

“Adı bilinmeyen bir ülkenin bilinmeyen bir şehrinde araba kullanmakta olan bir adam trafik ışıklarında beklerken aniden kör olur. ‘Beyaz körlük' diye adlandırılacak bir hastalığın ilk kurbanı olmuştur. Karanlığın değil, sonsuz bir beyazlığın içine çekilmiştir; kendini bir ‘süt denizinde gibi' hisseder. Beyaz körlük, salgın haline gelerek önce bir oto hırsızına, sonra bir göz doktoruna ve hızla başkalarına bulaşır… Karantina günleri… Ancak… Hükümetin akıl hastanesine kapattığı körler arasında vahşete varan olaylar yaşanır… İçeride insanların bencillikleri ortaya çıkar; çeteleşme, adaletsizlik, cinsel istismar görülür; insanlar insanlık onurunu yitirmeye başlar…”

Portekizli yazar Jose Saramago… 1995 yılında yazdı Körlük kitabını…

Dedi ki… “İnsan gibi yaşamıyorsak, en azından tam anlamıyla hayvan gibi yaşamamak için elimizden geleni yapalım. Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum, biz zaten kördük.”

Dedi ki… “Gören körler mi? Gördüğü halde görmeyen körler. Dünya körlerle dolu, hepimizin sonunda öleceğini biliyorum, yalnızca zaman meselesi…”

Asıl mesele, gördüğü halde görmeyen körler! Bencillik, adaletsizlik…

NEW YORK'TAN YÜKSELEN SES

İki açıklama…

İkisi de sistemin çürüttüğü insanların, körleşmiş insanların fotoğrafını çekti! Nasıl mı?

New York Valisi Andew Cuomo, küresel salgının merkez noktalarından biri haline gelen eyalette medikal malzemelere erişimin çok ciddi bir sıkıntı olduğunu ve medikal malzeme satan şirketlerin federal hükümet tarafından kamusallaştırılması gerektiğini söyledi. Çünkü… Maske ve solunum cihazı gibi koruyucu medikal malzemelerin az bulunmasından ötürü fiyatının arttığını söyleyen Cuomo, 85 centlik maskelerin artık 7 dolara satıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz” dedi.

İşte bunun adı ‘Körlük'… İnsanı bencilleştiren sistemin adı. Siz, böylesi salgın durumunda bile rant diyorsanız, para diyorsanız… Koronavirüsle birlikte bir kez daha ortaya çıktı: Neoliberalizm vahşi bir kültürdür. Sadece ekonomik bir terim değil, vicdanları da kör eden sistem… Artık görmek zamanı…

Titiz bir vicdan muhasebesi yapmanın zamanı artık geldi

Adı belirsiz bir ülkenin başkentinde seçim günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağınca kimse oy vermeye gitmez. Öğleden sonra sandıkların kapanmasına yakın bir saatte yağmur durunca, seçmenler sanki emir almışçasına oy vermeye koşar. Ama sandıklar açılınca, kullanılan oyların büyük çoğunluğunun boş olduğu görülür. Sağ, merkez ve sol parti oyların çok küçük bir bölümünü alabilmiştir. Boş oyların fazlalığını yağmurun yağışına bağlayan ülke yönetimi bir hafta sonra seçimleri yeniler ama güneşli günde yapılan seçimlerin sonucu daha da vahim çıkar: Bu sefer, kullanılan oyların yüzde 83'ü boş çıkmıştır. Zamanla bu durumun bozguncu bir grubun, dahası uluslararası anarşist bir örgütün işi olduğunu düşünen hükümet olağanüstü hal ilan eder…

Görmek… 2004 yılında Jose Saramago tarafından yazıldı… Körlük'ten sonra ‘Görmek' dedi usta yazar!

Dedi ki… “Hatayı düzeltmek için hâlâ zaman vardır, fakat yeniden seçim yaparak değil, çünkü mevcut durumda bu, gereksiz olmanın ötesinde, üretkenliğe de aykırıdır, bu hata ancak titiz bir vicdan muhasebesiyle düzeltilebilir…”

Mesele seçim değil, oy vermek değil… Mesele: Sistem… Yüzyıllardır… Adalet, eşitlik, vicdan diyenler vardı! Zaman zaman sesleri kısıldı ya da hapse atıldı ya da öldürüldü… Ancak… Gerçek hep kazandı!

Görelim ve kör olmayalım…

Hayatımıza kasteden, maskeleri depolarında tutan rantçılar değil!

İnsan hayatını paraya endeksleyen bu sistem!