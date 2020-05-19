Mayıs ayı başında gazeteler arandı ve “Ulusalcı Yaycı tasfiye edilecek” denildi!

AMİRAL CİHAT YAYCI İSTİFASININ PERDE ARKASI

Önemli bir bakanlığın basın danışmanı…

Bazı gazetelerin yöneticilerini arar ve şu cümleyi kurar:

“Cihat Yaycı hakkında haber yapmayın, parlatmayın… Onu zaten bu yıl tasfiye edeceğiz, ulusalcı o…”

Bu iddia bana 15 gün önce ulaşmıştı… 6 Mayıs'ta, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın ‘Çalar Saat' programında iddiayı şöyle anlatmıştım: “Fetullahçı sosyal medya sitelerinde bazı amiral ve generallerle ilgili kampanya başladı. Bazı gazetelere telefonlar açılıyor ve ‘Şunları şunları Yüksek Askeri Şura'da tasfiye edeceğiz, onları övmeyin, onlar ulusalcı' deniliyor…”

TARİH 4 MAYIS 2020… Ersin Demircan (AtiiSubeTR) adlı bir Twitter (Fetullahçı) kullanıcısının paylaşımında şu bilgi vardı: “Önümüzdeki hafta ünlü bir amiralin istifa ettiğini/ettirildiğini duyarsanız çok şaşırmayın…”

Kim bu Ersin Demircan? Astsubay olduğunu söylüyor ve kendisin şöyle tanımlıyor: “Deniz Kuvvetleri'nin yeni BÇG'si, hukuksuz ve intikam duygusuyla binlerce kişiyi ihraç ettirip tutuklatan şubede görev yapmış, gerçekleri deşifre etmek isteyen bir astsubayım…”

Bitmedi…

TARİH 4 MAYIS 2020… Sosyal medyada “MormontTheJorah” adlı hesap “Hem gelecek hafta dev astroid de geliyor! Nereye düşeceği bilinmez” dedi… Kim mi bu “MormontTheJorah”? Firari Deniz subayı, Fetullahçı!

SONUÇ: Dün sabah Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. Yakın çevresine “Türk amiraline yakışanı yaptım zamanı gelince gerçekler ortaya çıkacak” dediğini öğrendim.

İstifa dilekçesinde ne mi var?

Şu bölüm dikkat çekici:

“Bilâsebep ve mesnetten yoksun olduğunu düşündüğüm (Fetövari kumpasları çağrıştırırcasına) gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra, apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir.”

İtibarıyla üniforması arasında tercih yapan bir amiralin anlattığı gerçekler ve FETÖ'yle mücadele edenlerin neler yaşadığı?

Devam edelim…

Dayının Casusları imza gününe gelen amiral

Tarih 7 Mart 2020… Ankara Kitap Fuarı'nda, Fetullahçı Gladio'yu anlattığım ve 11'inci baskısını yapan ‘Dayının Casusları' kitabımın imza günü! Kitabımı imzalarken bir de baktım karşımda Deniz Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı duruyor! Şaşırdım… Muvazzaf bir amiralin, DAYININ CASUSLARI imza gününe ‘korkmadan', ‘çekinmeden' gelmesi bir tavırdı çünkü! Fetullah'a karşı, Amerika'ya karşı ‘Ben bu örgüte karşı mücadele edenlerin yanındayım' mesajı!

İmzaladım ve… Bir kez daha şaşırdım… ‘Fotoğraf çekilelim' dedi! Çekildik. Kitabımı eline aldı!

Düşünün…

15 Temmuz sonrası Deniz Kuvvetleri'nde FETÖMETRE ile casusluk örgütünün belini kıran Amiral Cihat Yaycı, göğsünü gere gere casuslara mesaj veriyordu!

Sonuç ortada: Cihat Yaycı, Fetullah döneminde olduğu gibi… Kumpasla istifaya zorlandı!

Fetulahçıların sosyal medyada ‘Kellesini alın' çığlıkları başardı!

SONUÇ: Cihat Yaycı'dan sonra, Fetullahçıların hedefinde Yüksek Askeri Şura'ya doğru giderken önemli bazı isimler var!

Umarım bu kez KANDIRILMAZLAR!