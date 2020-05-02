Medya virüsünden kurtulma yolları!

13 Nisan… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır” dedi.

Sonra……

24 Nisan… “Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini ifşa etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv gönüllü muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve diğer iki gazeteci hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Hazırlanan iddianamede gazetecilerin 8 yıldan 17 yıla kadar hapisleri istendi.

30 Nisan… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

30 Nisan… Daha önce TELE1 TV'ye ve Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası veren RTÜK bu kez Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verdi.

30 Nisan……Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde dört isim İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

30 Nisan… Basın İlan Kurumu, son zamanlarda SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine karşı cezalar kesti. SÖZCÜ Gazetesi avukatı İsmail Yılmaz, “Bu kararlar hukuka aykırı” dedi ve uygulamaya tepki gösterdi.

Medya virüsünün, korona virüsünden daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı!

‘Basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazla'

16 Şubat 2017… Cumhur­başkanı Erdoğan, Katar'da El Arab gazetesine konuştu. Erdoğan, basın özgür­lüğünün kısıtlandığı yolundaki eleştirilere ilişkin olarak, “Türki­ye'de basın özgür­lüğü, Batı'daki pek çok ülkeden fazla” değerlen­dirmesi yaptı.

Sonra…

1 Mayıs… Almanya'da Federal Adalet Mahkemesi, basın özgürlüğünü destek­leyen bir karara imza attı. Mahkeme, Alman ordusu­nun “gizli” ibareli belgeleri­ni yayınlayan Westdeutsche Allgemeine Gazetesi'ne karşı “telif haklarının ihlali” gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep eden hükümeti haksız buldu. Gazetenin Alman ordusu­nun Afganistan misyonu ile ilgili hazırlanan belgelerini yayınlamasının basın öz­gürlüğü kapsamında değer­lendirilebileceğine hükme­den mahkeme, belgelerin yayınlanmasının kamu çıkarına olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme Başka­nı Thomas Koch, karar gerekçesini okurken, “Basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazladır” ifadesini kullandı. Söz konusu belgeler, Alman ordusunun 2001- 2012 yılları arasında Afganis­tan'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin gizli haftalık askeri raporlardan oluşuyor. Bazı federal milletvekiline verilen belgelerin yalnızca kısal­tılmış halleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Ancak Westdeutsche Allgemeine, belgelerin tamamını yayın­lamıştı. Alman hükümeti bunun üzerine, gazetenin telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmuştu.

Barışlar… Ayşenur… Cumhuriyet

Örneğin… “Şu gazeteci tutuklanmalı” diyen ihbarcı gazeteci muteber! Ekranda, “Ben adamı bitiririm” diyen FETÖ işbirlikçisi gazeteci racon kesebiliyor!

Atatürk'e hakaret edersen sorun yok!…

Şu yazıyı kaleme alabilirsin: “Duvardan ‘Onların işleri meşveret iledir' âyeti indirilip, yerine ‘Hakimiyet milletindir' yazısı asılmıştır. Böylece vatanı düşmandan, padişahı da esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, 2 sene sonra 1 Kasım 1922'de padişahın da ipini çekmiş; sivil bir darbe ile rejimi tamamen değiştirmiştir…”

Hemen ekleyelim:

Barışlar, Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi, Ayşenur Arslan, Fetullah'a karşı en büyük mücadeleyi vermiş……Geçmişleri tertemiz olan isimlerdir!