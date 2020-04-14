Ankara’yı sarsan 2 saat 23 dakikanın analizi

O fotoğrafın anlamı!

Saat 21.24… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurduğu 21.24'ten sonra sosyal medyada saat 23 gibi şu çağrı yapıldı: “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi için hep beraber saat 00.00'da başarısını ve görevine devamını alkışlayarak destekleyelim. #türkiyesizinlebakanım”

Ve bir anda Soylu'yu destekleyen gazeteciler ‘destek' mesajlarını yayımlamaya başladı… Ve bazı ‘trol' hesaplar harekete geçti…

Sonra…

Saat 00.48……Yaklaşık 3.5 saat sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, “Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım” ifadesini kullandı.

Yani… Ankara ve İstanbul'da “Soylu kampanyası' yapan gazetecilere mesaj verildi. Nasıl mı?

Ankara kulislerinde şu konuşuluyor: “Güç savaşının yansıması bu fotoğrafta gizli. İstifanın duyulduğu saatlerde iktidara yakın medyadan, bazı muhalif gazetecilere kadar çok sayıda gazeteci Süleyman Soylu'nun geri dönmesi için çağrıda bulundu. FETÖ ve PKK konusunda mücadelenin aksayacağı ifade edildi. Ancak Beştepe, liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun altını çizdi…”

Yani… AKP içinde ilk defa ‘güç savaşı' bu kadar net bir şekilde görüldü, Soylu'nun medyada önemli bir gücü olduğu da anlaşıldı. Erdoğan'ın istifa sürecinde ‘zarar gördüğü' ilk defa dillendirilmeye başlandı.

Peki o gece ne yaşandı? O geceden önce ne olmuştu?

Bakan Koca ve Bilim Kurulu Bakan Soylu'yla ters düştü

Geçen cuma akşamı saat 21.44'te 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar panik içinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin marketlere ve fırınlara akın etti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sokağa çıkma yasağının açıklandığı saat üzerinden eleştiriler geldi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 1 saat sonra fırınların açık olacağını açıklamıştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada “Eleştirileri aldım, kabul ettim” demişti. Ve… Süleyman Soylu, “Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” diyerek saat 21.24'te görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı, saat 23.47'de yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını kabul etmediğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağının yarattığı istifa krizi, 2 saat 23 dakika sürdü.

Ankara kulislerinde ‘istifa' konusunda şu iddialar konuşuluyor:

1-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında yaklaşık iki haftadır sorunlar olduğu öne sürüldü. Soylu'nun, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan sağlıklı veri alamadığı konusunda yakın çevresine zaman zaman dert yandığı ifade edildi. İki bakan arasında yaşanan gerilim 10 Nisan'da zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Nisan'da Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Sokağa çıkma kararının şu anda gündemde olmadığını, gerektiğinde her türlü önlemin alınabileceğini” açıkladı. Ancak bu açıklamadan bir saat sonra İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Ülke genelinde vatandaşlar marketlere hücum etmeye başladı.

2-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öne çıkan isimlerden biri oldu. TRT binasına ekibiyle girişi ve darbecilere karşı duruşunun ardından FETÖ mücadelesinde etkili bakan olarak göze çarptı. Ancak… AKP içinde ‘güvenlikçi' politikaların aşırılığından rahatsız olanların zaman zaman bu uygulamaları eleştirdiği iddia edildi. “Bakan Bey FETÖ, PKK mücadelesini tek başına veriyor havası oluştu” diyenler de seslerini yükseltmeye başladı.

Sonuç: Daha önce de istifa sürecinden birkaç kez dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez ‘hodri meydan' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifayı kabul etmedi.