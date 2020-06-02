Öcalan talimat verdi! ABD destekli Kürdistan adım adım kuruluyor…

Barzani ile PKK/YPG Cenevre'ye gitmek için toplantılarına hız verdi.

24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı…

2018'de Zeytin Dalı…

2019'da Barış Pınarı…

Amerika'nın Suriye'de kurmak istediği ‘terör koridorunu' silahla engellemiştik… Ancak… Masada kaybediyoruz!

Çok iddialı gelebilir! Gelmesin… Çünkü…

İç politikada “darbe tartışmaları', ‘muhaliflere baskı”, “medyaya kuşatma”, “koronavirüs” ve “ekonomik kriz” derken… ABD, Fransa, Barzani ve PKK/YPG ekseninde görüşmeler hız kazandı.

19 Mayıs 2020… Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de çatışan tarafların anayasa taslak çalışmaları için Cenevre'deki görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Hatırlayın… Anayasa Komitesi'nin ikinci tur görüşmeleri İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşmiş ve Esad yönetimi ile muhalefet arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaması üzerine sona ermişti.

Peki Cenevre sürecinde son durum ne?

Arabulucu ABD'li Jeffrey

22 Aralık 2019… Irak'ın kuzeyinde, ‘Bölgesel Yönetim'e yani Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile terör örgütü YPG/PKK görüştü. ENKS üst düzey yöneticisi Fuat Aliko, PKK/YPG'li Mazlum Kobani ile bir araya geldiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Tutuklu mensuplarımızın bırakılması, ofislerimizin tekrar açılması ve kaybolan ENKS'lilerin akıbetinin ortaya çıkarılması gibi güven artırıcı adımlar atmasını istemiştik. Bunlar yerine getirilirse diyaloğa gireceğimizi söylemiştik. YPG bu talepleri dikkate alacağını bildirince biz de memnuniyetimizi ifade ettik.”

17 Şubat 2020… James Jeffrey, Irak'ın kuzeyinde Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'yle görüştü. Barzani'nin ofisinden şu çarpıcı açıklama yapıldı: “Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt tarafları bir araya getirme çabalarına devam edeceğini…”

19 Şubat 2020… Jeffrey, Erbil'deki temaslarının ardından Suriye'ye geçerek ana omurgasını PKK terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani'yle görüştü. Jeffrey ile Kobani'nin görüşmesine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yani… Barzani-PKK/YPG, ABD'nin isteğiyle anlaştı… Bu arada Türkiye'de de önemli bir gelişme yaşandı.

PKK/YPG'li Kobani açıkladı

Tarih 29 Nisan 2020… İmralı'da adasındaki cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan, 21 yıl sonra ilk kez telefon görüşmesi yaptı. Kardeşi Mehmet Öcalan ile Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait sabit bir telefonla telefonla görüşen Abdullah Öcalan, Barzani, Talabani ve PKK'nın savaşmaması gerektiğini söyledi. Öcalan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de (PKK'ya göre Kürt yerleşim yerleri) örgütlenmenin büyütülmesi gerektiğini ifade etti ve “Küçük olsun benim olsun yaklaşımını kabul etmiyoruz” dedi.

Yani… Öcalan, devletin savcılığının sabit hattı üzerinden yeni bir ‘Açılım Süreci'nin işaretini verdi. Bitmedi…

29 Mayıs 2020… Yani dört gün önce… PKK/YPG'nin Komutanı Mazlum Kobani (Abdi), Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani Barzani ile yürütülen diyaloğun ilk aşamasının başarılı şekilde sonladığını ve ikinci aşamaya geçtiklerini duyurdu. Twitter hesabından sürdürülen görüşmelere ilişkin Kürtçe bir mesaj paylaşan Kobani, “Siyasi taraflardan beklentimiz halkın çıkarlarını ve geleceğini esas almalarıdır. Biz birlikte başarıp tarih yazacağız”

SONUÇ: Suriye'deki Barzani ve PKK/YPG, Suriye'de çatışan tarafların anayasa taslak çalışmaları için Cenevre sürecine katılma konularında ABD'nin de teşviki ile görüşmelerde önemli bir yol aldı. Bu arada Abdullah Öcalan da bu görüşmelerde önemli rol oynuyor!