Pensilvanya yolcuları Org. Özkök ve Özel’i neden sorgulamıyor?

– Geçmişleri ‘Hocaefendi'lerine övgü düzmekle geçen bazı isimler herkesi şaşırtıyor

– Bundan sonraki hamleleri İlker Başbuğ'u “FETÖ'cü olmakla” suçlamak mı olacak?

– Fetullahçıların önünün açıldığı dönemlerde görev alan komutanlar gündemlerinde yok

– Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'e yapılan ‘darbe yapacaklar' ihbarları unutuldu mu?

1 – Şaşkınım…Dünün Pensilvanya yolcularının bugün, Silivri Cezaevi'nde 26 ay tutsak edilmiş bir ismi sorgulamasından…

Hesap sormasından!

Utanmasalar…

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmekle” suçlayacaklar! Başbuğ, 26 Haziran 2009'da, askeri yargının devre dışı bırakılmasını sorguladığı için içlerindeki FETÖ ruhu ortaya çıktı bazı gazetecilerin! Oysa sorgulanması gereken Başbuğ dönemi mi? Yoksa…… 2002-2006 arasında TSK'yı yönetmiş Hilmi Özkök, 2011-2015 arası Necdet Özel ve 2015-2018 arası Hulusi Akar'ın dönemi mi? Sanki bu dönemlerin dokunulmazlığı varmış gibi… Kimse o dönem yaşananları hatırlamıyor… Hafıza kaybı yaşanıyor…

40 PARALEL PAŞA…

Örneğin…

Ahmet Dinç…

Gazeteci…

FETÖ'ye karşı önemli mücadele veren isimlerden.

27 Haziran 2014'te, Akşam Gazetesi, “Karargahta 40 Paralel Paşa” manşetini attı. O haberde Dinç'in imzası vardı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel küplere binmiş, 28 Haziran günü “Karargata FETÖ'cü yok” açıklaması yayımlamıştı.

6 ay sonra…

30 Aralık 2014'te ‘Yılbaşı temizliği' yapan Akşam, 170 isimle yollarını ayırdı. Bu isimler arasında “Karargahta 40 Paralel Paşa” ve 70'e yakın FETÖ haberini yapan Ahmet Dinç de vardı. Tesadüf!

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanınca anlaşıldı ki TSK'da 40 değil binlerce FETÖ'cü vardı. Gazeteci Dinç'ten kimse özür dilemedi! Ancak…

Haziran 2014… ‘Darbe yapacaklar' mektubunu kim görmezden geldi?

2 – Ahmet Dinç'in o manşeti attığı günlerde Hava Kuvvetleri'nde Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'a ve Askeri Yargıtay Üyesi Yasin Aslan'a mektuplar gelir.

2014 Haziran ayı…

Mektuplarda, CIA'nın yönlendirdiği Gülen'in ölmeden önce 40 yıllık çabalarının sonucu görmek istediği ve bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cülerin darbe yapacağı bilgisi yer alır:

“… Hizmet hareketi ülke yönetimini ele geçirme gayretindedir. 40 yıllık çalışmanın neticesini ölmeden görmek isteyen ve bu yönde CIA tarafından yönlendirilen Fetullah Gülen'in talimatı ile örgüt faaliyete başlamıştır. Ergenekon, Balyoz ve Casusluk ana dosyaları ile kendilerinden olmayanları ve hareketlerine muhalif olanları ordudan tasviye eden örgüt, ordunun tüm icrai, istihbarat, hukuk ve personel kısmını ele geçirmiştir…”

MEKTUP SAVCI KAYA'YA GİDER…

Eski Albay Üçok da mektupları Genelkurmay Askeri Savcılığı'na yani Kurtuluş Kaya'ya iletir.

Çünkü…

Genelkurmay'ın Fetullahçı örgüte karşı harekete geçtiği bilgisi, kumpastan yatan subaylara ulaşmış ve onlar da iyi niyetle, kendilerine gelen belgeleri güvendikleri kuruma ulaştırmıştır. Savcı Kaya'ya ulaşan mektupların ardından Üçok bir gün Askeri Yargıtay'dan aranır, Savcı Kurtuluş Kaya'ya verdiği mektupların hesabı sorulur! 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden Kurtuluş Kaya örgüt arkadaşlarını kurtarır… Sorumlusu kim?

Org. Özel, nedense Savcı Kaya ve Muharrem Köse'ye dokunmadı

3 – O mektuplar bir başka isme daha ulaşmıştı… Askeri Yargıtay üyesi Yasin Aslan…

Aslan, 2014'te TSK içindeki FETÖ mensuplarının darbe yapacağına yönelik kendisine ulaşan ihbar mektubunu, Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderir. Mektupla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı'nca soruşturma başlatılır. Ancak süreçte, mektubun Yasin Aslan tarafından yazılmış olabileceği öne sürülür. Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nde görülen davada, ihbar mektubu üzerindeki parmak izi ile zarftaki yazı karakteri incelenir ve bunların Aslan'a ait olmadığı belirlenir.

ASKERİ CUNTA VURGUSU

Emekli Askeri Yargıtay üyesi Yasin Aslan, 16 Eylül 2016'da o günleri şöyle anlatır:

“… Mektuplar Mayıs ve Haziran 2014 aylarında bana ve eşime geldi. Mektuplarda, FETÖ'cü askeri cuntanın darbe yapacağı ve FETÖ'cülerin isimleri yazılıydı. Mektupları derhal dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdim. Haziran 2014'te Necdet Özel (emekli Genelkurmay Başkanı Necdet Özel) soruşturma emri verdi. Soruşturmayı yapan Kurtuluş Kaya (askeri savcı), Muharrem Köse'nin (dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri) talimatı ile darbe iddialarını ve mektuplarda isimleri geçenleri hiç araştırmadı. Bana en ağır disiplin cezasını verdiler. Mektuplarda adı geçen FETÖ'cü 20'den fazla üye benden şikayetçi oldu.”

Daha da fazlası var…

Altı general hakkında yapılan ihbara itibar etmeyen karargah!

4 – Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER üzerinden ilgili kurumlara, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel döneminde, 2014'te FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 6 general hakkında ihbar yapılır.

Eski tuğgeneraller Hidayet Arı, Şener Topuç, Murat Aygün, Mehmet Nuri Başol, Eyyüp Gürler ve Fatih Celalettin Sağır'ın FETÖ mensubu olduklarına dikkat çekilir.

İhbarı yapan İ. Ö., üsteğmen iken geçirdiği trafik kazası sonrası TSK'dan malulen emekli edilmiştir. 9 Kasım 2014'te BİMER'e şikayette bulunan İ.Ö., 6 devre arkadaşının ismini verir:

“…1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldum. Aynı dönemde okuduğum ve şimdi general olan Tuğgeneraller Şener Topuç, Murat Aygün, Hidayet Arı, Mehmet Nuri Başol, Eyyüp Gürler ve Fatih Celalettin Sağır (1995 mezunu) Fetullah Gülen'in talebeleridir. Ben onlardan ayrıldığım için beni dışladılar ve küçük rütbede emekli olmak zorunda bırakıldım. Bu şahıslar nasıl olduysa kendilerini gizlemeyi başardı. Bunlar ileride devletimize aynı Mısır'da olduğu gibi Sisi misali zarar verebilecek kapasitede asker kişilerdir. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakan'a iletin. Paralelcilerle işbirliği yapanları bilsinler.”

Sonra ne olur?

Soruşturma, Fetullahçı Savcı Kurtuluş Kaya tarafından kapatılır…

Peki… İsmi verilen 6 tuğgeneral ne yapar?

15 Temmuz'a katılır ve ağır cezalar alır…

Soru şu: Bütün bunlardan kim sorumlu? İlker Başbuğ'un ismini sorgulayanlar neden Necdet Özel dönemini konuşmuyor?