Pensilvanya’ya ‘can suyu’ veren Tarih Kurumu Başkanı

Dört gün önce…

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın, “AKP-FETÖ anlaşıyor mu” diye yazdı…

Dün… Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde “15 Temmuz'u anlamak” konulu panel düzenlendi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış da panelde bir konuşma yaptı. Yaramış konuşmasının bir bölümünde, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Tarihte biliyorsunuz, birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu” hatırlatması yapan Yaramış, “Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda” diye konuştu.

Ne oluyor? Anlaşma mı var?

İki gün önce…

Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanı Aziz Yıldırım, sözde şike davasında savunma yaptı ve şu cümleyi kurdu: “Sayın Başkan… Bu davada… Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst ve yürekli vatandaşları olarak FETÖ örgütüne hak ettikleri ağır tokat vurulacak… Veya FETÖ kumpasları sürüncemede bırakılarak canlı tutulacak ve bu hain örgüte can suyu verilmiş olacaktı. Türk adaletinin vereceği karar buna ilişkin olacaktır.”

İşte can alıcı cümle bu! Ya FETÖ bitirilecek ya da canlı tutulacak…

Aziz Yıldırım şu uyarıyı da yaptı: “14 Şubat 2012 tarihinde Silivri'de, duruşma salonunda ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor'… Bir yıl sonra Temmuz 2015'te, Habertürk Televizyonu'nda ‘Bu örgüt 50 bin kişiyle sivil ihtilal yapacak' dediğimde… Bu gerçeği anlamayanlar oldu… Halen dahi anlamayan ve anlamamış gözüken hainler var…”

Gerçeği görün…

SÖZCÜ'yü, Odatv'yi hedef alarak bu örgütle mücadele edemezsiniz…

Bitmedi…

Başyapıt operasyon!

Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu… Silivri Cezaevi'nde kumpasla yatan hukukçu… Mosturoğlu'nun yaptığı savunma çok önemli… Neden mi? Okuyalım: “3 Temmuz 2011 tarihinde operasyonu yapılan ve 2012 yılı içinde 5 ay gibi kısa bir sürede yargılaması sonuçlandırılan bu dava, 17/25 Aralık soruşturmaları, Balyoz, Ergenekon, Selam-Tevhid, Tahşiye ve Askeri Casusluk davaları gibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davalarından birisi hatta bana göre başyapıtıdır. Gönül isterdi ki Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün ‘memleket meselesi' olduğuna dair düşüncesi ve bu düşünce konusunda onun ve bizlerin tespit ve değerlendirmeleri daha o tarihlerde herkes tarafından da görülebilseydi. Bugün 15 Temmuz'da yitirdiğimiz her birini rahmet, minnet ve saygı ile andığımız şehitlerimizi vermeyecektik. Maalesef bu örgütün silahlı bir terör örgütü olduğu, amaçlarına ulaşmak için kendi vatandaşlarını dahi katledebilecek alçaklıkta olduğu, yani bizim daha 3 Temmuz 2011'de haykırdığımız bu örgütün gerçek yüzü ancak bu tarihten itibaren herkes tarafından görüldü, hainlikleri ve alçaklıkları herkes tarafından inkar edilemez bir şekilde kabul edildi…”

İLKER BAŞBUĞ: KOMPLO ORTAYA ÇIKARILSIN

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un “FETÖ'nün siyasi ayağı” açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmada savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Başbuğ, askerlere sivil mahkemelerde yargılama yolunu açan kanun teklifini hatırlatıp “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti. O teklifte imzası olan AKP'lilerin şikayeti üzerine geçen ay savcıya ifade veren Başbuğ, bir kez daha o kanun teklifinin FETÖ direktifi ile hazırlandığını söyledi. Habertürk'ün haberine göre; Başbuğ ifadesinde “TSK'ya yönelik komploların açığa çıkartılmasını istiyorum” dedi.