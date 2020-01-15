PKK’lılar tanık, TSK sanık… FETÖ tanık, SÖZCÜ sanık… Her ikisi de aynı şey…

✔ Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ'ye verilen ceza Türk milletine verildi

✔ Bu karardan kimler mutlu olacak? Kimler sevinecek? Soruların yanıtları önemli

✔ Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi önce ceza kararı verildi, gerekçeleri yazdırıldı

✔ Ne kadar gerekçe yazılırsa yazılsın somut bir delil yok, yorumlarla sonuca gidildi

Genelkurmay eski Başkanı Org. İlker Başbuğ SÖZCÜ Gazetesi gerekçeli kararını değerlendirdi:

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, SÖZCÜ Gazetesi yazar ve yöneticileriyle ilgili önceki gün açıkladığı 165 sayfalık gerekçeli kararda, ‘gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği' iddia edildi. Gerekçeli kararın çelişkilerini okuyacaksınız… Ancak… Bugün, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, SÖZCÜ kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyle başlayalım… Hatırlayın…

FİRARİ SAVCI KANSIZ TUTUKLAMIŞTI

Tarih 6 Ocak 2012…

İlker Başbuğ, hükümet aleyhine kara propaganda yapıldığı iddia edilen internet sitelerinin kurulmasına ilişkin yürütülen ‘internet andıcı' soruşturmasında tutuklandı.

Bugün firarda olan FETÖ'cü Savcı Cihan Kansız, Başbuğ'u 7 saat sorguladı. Başbuğ'a yapılan suçlama, “örgüt yöneticiliği” ve “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” olarak açıklandı.

Başbuğ, Silivri Cezaevi'ne götürülmeden önce şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir.” Ve…

Aylar sonra anlaşıldı!

Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un ‘terörist' diye yargılandığı davanın gizli tanığı, PKK'nın hapisteki liderlerinden Şemdin Sakık çıktı. Başbuğ da, “Silivri'de, Türk Ordusu'nun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanıyor” dedi.

SÖZCÜ'nün 7 Kasım 2012 tarihli manşeti her şeyi anlatıyordu:

“PKK'nın başı tanık, ordunun başı sanık”. Başbuğ, 26 ay hapis yattı, 7 Mart 2014'te tahliye edildi.

3 Kasım 2019'da da beraat etti.

‘Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında olduğu gibi önce bir karar verilmiştir sonra da gerekçeleri yazdırılmıştır'

İlker Başbuğ, SÖZCÜ'ye verilen cezaları sert bir dille eleştirdi. Başbuğ'un ana vurgularından biri “Bu karara kimler sevindi?” oldu. Okuyalım: “İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 Aralık 2019'da Sözcü Gazetesi'ne verdiği cezaya ve dün açıklanan gerekçelerine bakılırsa şu söylenebilir:

SÖZCÜ'ye verilen ceza Türk milletine verilen bir cezadır. Çünkü SÖZCÜ, Türkiye'nin en çok okunan gazetesidir. Okuyucuları Atatürk devrimlerine, cumhuriyete bağlı, siyasal islama karşı, muhafazakar, milliyetçi kesimlerden geliyor. Bu niteliklerden gelen insanların FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddia edilen bir gazeteyi alıp okumaları, desteklemelerini düşünmek akla ziyandır…

SÖZCÜ Gazetesi için verilen bu kararı okuyucu kabul etmez. O zaman bu karardan kimler mutlu olacak? Kimler sevinecek? Bu sorular üzerinde önemle durulmalıdır.

VARSAYIMLARLA VERİLEN KARAR

“Daha önce de söylemiştim: PKK'ları tanık, Türk Ordusu'nu sanık yapmakla, bir dönemin FETÖ'cülerini tanık, SÖZCÜ'yü sanık yapmak aynı şeydir. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi daha ilk gün bir karar vermiş ya da verdirilmiştir. Ergenekon, Balyoz kumpaslarında olduğu gibi önce karar verilmiş, gerekçeleri yazdırılmıştır…

Ne kadar gerekçe yazılırsa yazılsın somut delil yoktur. Varsayımlarla ve yorumlarla verilen karardır.

Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi dayanak yaratılmıştır.

Dün, Türk kamuoyunun vicdanı Ergenekon, Balyoz gibi komplo davalarını kabul etmediyse bugün de SÖZCÜ gazetesi için verilen bu kararı kabul etmez...

Türkiye'nin en çok okunan gazetesine, Türkiye'nin en çok sevilen yazarlarına verilen cezaların üst mahkemeler tarafından bozulacağını düşünüyorum. Aksi takdirde cezalandırılan Türk milleti olacaktır…”