Polisler gezmek için Yunan sınırını seçmiş!

FENERBAHÇE KUMPASINDA ROL ALMIŞLARDI…

Önce bilgi…

Edirne/Keşan-Yunanistan sınır mesafesi 59 kilometre. (54 dakika…)

Tarih 23 Nisan 2016…

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ‘futbolda şike kumpası' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 32 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu gibi isimlere kumpas kuran İstanbul Organize Şube eski Müdür Yardımcısı İbrahim Emre de vardı… Emre, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezaevine gönderildi.

Tarih 3 Temmuz 2020…

‘Futbolda şike kumpası' soruşturmasında, tutuklu sanık polis şefi İbrahim Emre'nin, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, Emre hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

TÜRK LİRASI TAŞIMIYORLAR

Tarih 5 Eylül 2020…

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde sabah 07.45 civarında yürüyen üç şahıs polis tarafından durdurulur… Şahısların, İbrahim Emre, eski Komiser Yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ve Muhammet Emre gözaltına alınır… İbrahim Emre'nin üzerinden 1470 Euro ve 52 lira kardeşi Muhammet Emre'nin üzerinden 1250 Euro, Ramazan Haktan Helvacı'nın üzerinden 925 Euro ve 145 lira çıkar…

İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı, iş için buluştuklarını… İzmir üzerinden Keşan'a geçtiklerini ve gezdikten sonra da İstanbul'a gideceklerini ifade eder. Emre, Çanakkale Şehitliği'ne de uğrayacaklarını söyler…

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri alınan İbrahim Emre şu iddialarla tutuklanır: “Adli kontrole uymayarak kaçma girişiminde bulunması, silahlı terör örgütüne üye olma…”

Ramazan Haktan Helvacı ise serbest bırakılır… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz eder ve tutuklanmasını talep eder…

Kırmızı ByLock kullanıcısı…

İbrahim Emre… Keşan'daki polis ifadesinde, FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanmadığını söyledi… Bu doğru mu?

Hemen bir raporla yanıtını verelim:

24 Ekim 2016 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden, İstanbul 23. Ağır Caza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, ByLock sistemini kullanan bazı şüphelilerin isimleri şöyle…

Şerif Ali TEKALAN (Kırmızı) FİRARİ (Fatih Üniversitesi eski Rektörü)

Nazmi ARDIÇ, (Kırmızı) TUTUKLU/SİLİVRİ (İstanbul eski Organize Şube Müdürü/Silivri)

Ahmet DAVULCU (Kırmızı) FİRARİ (İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdür Yardımcısı)

İbrahim EMRE, (Kırmızı): (İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdür Yardımcısı)

Yargıtay kararı önemli!

Tarih 27 Mayıs 2019…

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fenerbahçe'ye operasyon yapanların yargılandığı, 15'i tutuklu, 107 sanık savunmalarını yapmaya devam etti. Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu mahkeme öncesinde şu cümleleri kurdu: “Bu davadan daha önemlisi Yargıtay'da olan dava. Bu karar Fenerbahçe'nin hukuki süreçlerinin başlangıcı olacak. Yaklaşık 3 Temmuz şike operasyonları davaları içerisinde hep ‘başyapıt' olarak isimlendiriliyor. Soruşturmayı başlatan savcı firarda. Bunun medya ayağı el değmemiş olarak duruyor. Spor camiasındaki paydaşları ayıklanmadılar. Ben bir an önce bu şikayetlerinde göz önünde bulundurarak FETÖ'nün yaptığı tahribatların giderilmesi için kapsamlı bir değerlendirilme yapılıp cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. FETÖ'nün Türk mahkemelerinde hesap vermesi de önemli. Bu dosyalarda bulunan polislerin bir bölümünün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.”