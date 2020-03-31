Sayın Koca ve Sayın Soylu karaborsacılar kazanıyor!

“Maskeleri depolarda saklatan bu sistemi tanıyın, ‘kör' olmayın…”

23 Mart günü köşemde, maske stokçularını ve rant ekonomisinin insanı nasıl kirlettiğini yazmıştım! Yazımın ardından bir mektup aldım.

Okuyalım:

“Aytunç Bey iyi günler dilerim…

Korona salgınında kullanılabilecek FFP1 standardı iyi bir marka maske (örnek 3M markası) kriz henüz ülkemizde başlamadan önce 6-10 TL arasında satılırken; salgını fırsat bilenler maskelerin fiyatını karaborsada 80-95 aralığına çıkardı.

FFP2 standardı maskeler 12-24 TL aralığına satılırken fırsatçı karaborsacılar 110-120 TL aralığına çıkardılar.

FFP3 standardı bir maskenin fiyatı salgın ülkemizde başlamadan önce fiyatı kullanım alanına göre 25-60 TL aralığında değişirken; fırsatçılar onun da fiyatını 220 – 275 TL aralığına çıkardılar.

Maskelerde karaborsa piyasası oluşmuştur ve internetten satışlar aracılığıyla da bu fiyatlar gitgide kemikleşirken; yöneticilerimiz bu karaborsa satış şirketlerine savaş açacaklarını dile getirdiler. Sonrasında da müjdeyi verdiler. Artık vatandaş karaborsacılara mecbur olmayacak ve maskeler eczanelerde resmen satılmaya başlanacaktı. Ciddi maskeleri satın alabilmek için ise reçete gerekecekti. Oh be! Dedim. Artık gerçek fiyatlarla maske alabileceğiz. Yaşasın yöneticiler dedim.

Buraya kadar güzel görünüyor değil mi? Buradan sonrasında ise yurdumun gerçeği başlıyor.”

MEDİKAL DEPOLARI FİYAT BELİRLEDİ

“Cuma… 20 Mart'ta ilaç almak için eczaneye gittim. İlaçlarımı alırken merakımdan teşhirdeki maske fiyatlarını sordum: FFP1 için 50 TL'den başlayıp 77 TL'ye kadar… FFP2 için 100 TL ve üzeri fiyat verildi. FFP3 ellerinde yoktu.

Bu maskeleri internetten mi aldıklarını sorunca; medikal depolardan resmi olarak geldiklerini söylediler.

10 Mart'tan önce fiyatlar…

FFP1 için 6-10 TL idi ki, bu fiyatların listeleri hâlâ bayi sitelerinde duruyor.

FFP2 için 12-24…

FFP3 için 25-60 aralığındayken… 10 Mart'tan sonra karaborsacıların tespit ettikleri fiyat listesi resmiyet kazanmış oldu. Halbuki 10 Mart sonrası karaborsa oluşunca bakanlar yöneticiler bu karaborsacılara dünyayı dar edeceklerini söylüyorlardı. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu stokçulara uyarı yaptı ve mühlet verdi. Karaborsada satış yapan firmalar karaborsa fiyat listesinden satış yapmaya bugün hâlâ devam etmekteler. Bu konuda hiçbir gazetede habere rastlamadım. Yazınızda maskelere dolaylı da olsa değindiğinizi görünce bu bilgiyi sizle paylaşmak istedim. Ekte bilginin ekran görüntüleri de mevcuttur. Günümüz eczane fiyatlarını da çevrenizdeki en yakın eczaneden teyit etmeniz mümkündür.”

ECZACI DOSTLARIMI ZİYARET ETTİM…

Bu mektubun ardından hemen eczacı dostlarımı ziyaret ettim. Medikal depolardan gelen fiyat listelerini inceledim… Maalesef durum mektupta anlatılanlar gibi… Üç aşağı beş yukarı fiyatlar resmen karaborsacıların fiyatlarına yakın! Şimdi… Aklıma şu takıldı:

Medikal depolar fiyatlarını nasıl belirliyor? Hangi ölçülere göre fiyatlar bu kadar artıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın harekete geçmesi gerekiyor…

SONUÇ… Mesele: Sistem… Yüzyıllardır… Adalet, eşitlik, vicdan diyenler vardı! Zaman zaman sesleri kısıldı ya hapse atıldı ya da öldürüldü… Ancak… Gerçek hep kazandı! Görelim ve kör olmayalım… Hayatımıza kasteden, maskeleri depolarında tutan rantçılar değil! İnsan hayatını paraya endeksleyen bu sistem!