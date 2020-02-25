TCDD’nin 10 yöneticisi hakkında FETÖ şüphesi

TCDD'de 10 üst düzey yöneticinin FETÖ bağıyla ilgili çalışma ortaya çıktı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un FETÖ iltisaklı olduğu iddia edildi

Ali İhsan Uygun'la ilgili şikayet mektubu ekteki bilgi notu raporda yer aldı

Cumhurbaşkanlığı raporuna göre Uygun'un Bank Asya hesabı da aktif

Tarih 20 Eylül 2019…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyük- elçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı, yerine Egemen Bağış atandı… Ancak konumuz Egemen Bağış değil!

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORU…

O gün yapılan başka bir atama!

Kararda… Çok tartışılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.

TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun getirildi…

Konumuz Ali İhsan Uygun!…

Devam edelim…

Tarih 1 Aralık 2016…

Darbe girişiminin üzerinden 5 ay geçmiş. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Müsteşar Suat Hayri Aka imzalı şu yazıyı gönderir:

“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'ndan alınan bilgi notu ve ekli liste, konusu biriminizi ilgilendirdiğinden gereği yapılmak üzere ekte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim.”

Peki Bilgi Notu'nda ne yazmaktadır? Okuyalım: “Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen menfur darbe girişimi sonrası vatandaşlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalıyla pek çok sayıda ihbar ve şikayet başvurusu yapılmıştır. Ekte… Adı/soyadı belirtilen kurumunuz personelinin FETÖ üyeliği, mensubiyeti…olduğuna/olabileceğine ilişkin iddialara yer verildiği görülmüştür… Gerekli değerlendirmenin bakanlığınızca yapılmasını teminen ekli liste ilişikte sunulmuştur.”

Bank Asya hesabını 2000'de açmış, 2016'ya kadar aktifmiş

Cumhurbaşkanlığı'nın yolladığı ekli listede Ulaştırma Bakanlığı'ndan 10 üst düzey yöneticiyle ilgili yapılan ihbar ve değerlendirme var. Bunlardan birisi de Ali İhsan Uygun'la ilgili…

Uygun'la ilgili şöyle yazıyor: “Eşi ile birlikte FETÖ üyesi olduğu iddia edilmektedir.”

Hatırlatalım: Örgütün bankası olarak değerlendirilen Bank Asya'ya 4 Şubat 2015 tarihinde el konulmuştu. Fetullah Gülen de 2014 Ocak ayında “Bank Asya'ya para yatırın” talimatı vermişti.

Ek'teki bilgilere göre, TCDD Genel Müdürü'nün banka hesapları da incelenmiş ve “Bank Asya'da hesabı vardır. Aktif kredi kartı kullanımı var” tespiti yapılmış. Hesabın açılış tarihi: 8 Aralık 2000… Aralık 2013, Şubat 2014, Mart 2014, Nisan 2014… Temmuz 2016'ya kadar hareketlilik olduğu belirlenmiş!

Bitmedi…

İddia: Fetullah Gülen'e karşı çıkanları Uygun tehdit etti

Tarih 11 Ağustos 2016… CİMER'e gerçek kişi bir metup gönderir. Telefon numarası da vardır açık adresi de!… Mektupta şu iddialar vardır: “… İstanbul Ulaşım A.Ş.'de 16 yıl çalıştım. (Yönetici) Bu hain yapıyla hep mücadele ettim. Derneklerine gitmedim, bağış yapmadım ve bu yüzden uyarıldım. Özellikle 2005 yılından sonra bunların etkinliği belediyelerde artmaya başladı. Her yerde Zaman Gazetesi onların televizyonu, onların yardım kampanyaları karşımıza çıktı. Engel olmaya çalıştığımız zaman hemen Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun… tarafından tehdit ediliyorduk. 2013 yılında Fas Kazablanka tramvayının açılış yemeğinde paralel yapı elemanları ile yemek masasında çok büyük bir tartışma yaşadık. Döndüğümüzde Uygun beni çağırdı ve ‘seni bitiririm' dedi.” Mektup uzayıp gidiyor…

SORU ŞU: Bu iddialar üzerine bakanlık ya da genel müdürlükte herhangi bir soruşturma var mı?