Yargıtay’ın Fenerbahçe kararı ne anlama geliyor?

✔ Yargıtay 5. Dairesi, futbolda şike davasında 36 sanık için verilen beraat kararını usulden bozdu

✔ Fenerbahçe operasyonunun FETÖ'nün amaçlarına ulaşmak için yapıldığına ilişkin yeni delil istedi

✔ Ergenekon ve FETÖ Çatı Davası kararında… Cumhurbaşkanlığı sitesinde… Yeni deliller bulunuyor

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda şike davasında, aralarında Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulmasına ilişkin kararının gerekçesinde çarpıcı bir talepte bulundu. Kararda şöyle denildi: “… FETÖ'nün futbol camiasını ele geçirerek söz sahibi olmak istediği… Bunu da Türkiye'nin büyük spor kulüplerinden biri olan ve büyük kitlelere hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediği… Bunun için de örgütün sevmediği Aziz Yıldırım'ı seçtikleri… Bu nedenle futbolda şike operasyonunun FETÖ'nün amaçlarına ulaşmak için yapıldığına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili delillerin getirtilmesi…”

Yani… Yargıtay 5. Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015'te verdiği beraat kararının üzerinden geçen dört senede yeni delillerin dosyaya konması istedi.

O zaman…

Geçen dört yıl içinde hangi deliller ortaya çıktı? İnceleyelim…

ERGENEKON DAVASI GEREKÇELİ KARARI: Örgüt de yok, şike de yok

Tarih 4 Eylül 2019… Yeniden görülen Ergenekon davasında sanıkların tümünün (235 kişi) örgüt üyeliğinden beraatına karar veren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 739 sayfalık gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda çarpıcı olan değerlendirmelerden birisi de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu başta olmak üzere 3 Temmuz 2011 operasyonunda yer alan isimlerle ilgili olan bölüm.

Neden mi?

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi “Örgüt yok, şike de yok” tespiti yaptı!

Yani… Bugüne kadar davanın sadece ‘hukuka aykırı dinlemelerden' dolayı beraate dönüştüğünü söyleyenlerin elindeki önemli bir argüman alınmış oldu…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fenerbahçe üzerinden futbolu ele geçirmeye çalıştığı 438'inci sayfadan 446'ncı sayfaya kadar ayrıntılarıyla değerlendirildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şu tespitler yapıldı:

“KARARI ONAYAN 3 ÜYE TUTUKLU”

– 6222 sayılı yasa öncesi şike/teşvik suçu diye bir suç yoktu. Ancak polis ve savcılık ‘Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını dinleyelim, nasıl olsa bir suç işlerler' anlayışıyla dinleme yaptı. Yani Yıldırım daha soruşturmanın en başında sonu belli olan yargılamaya hedef kılınmıştı.

– Yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri ile duruşma savcısı FETÖ sebebi ile meslekten men edildiler. Şike kararını onayan heyetin üç üyesi de FETÖ'den tutuklu.

– Soruşturma aşamasında görev yapan polisler farklı dosyalarda FETÖ'den yargılanıyor.

– Bu şekilde soruşturma ve kovuşturmada görev yapan kolluk ve yargı mensupları Selam-Tevhid, Tahşiye dosyalarında olduğu gibi kumpas kurdular.

– Bu yargılamalarda Yargıtay ilk derece mahkemelerinin hukuka aykırı kararlarını aklamak için iddianame kapsamı dışına çıkarak suçlamaları bile değiştirdiler.

– Örgütten ceza verilmesi mutlaka gerektiği için Yargıtay, örgütün hukuki unsurlarını bile evirdi. Örgütten ceza verilmese şikeden ceza verilemezdi.

“AZİZ YILDIRIM'I VER KURTUL”

– Yargılanan sanıklar “Aziz Yıldırım'ı ver kurtul” denilerek Yıldırım'dan kurtulmak ve kulübü ele geçirmeyi hedeflediler.

– Sanıklar hakkında dolandırıcılıktan delil yetersizliği sebebi ile beraat verilmiştir.

– Deliller yetersiz ise kuvvetli suç şüphesi ile dinleme kararı nasıl verilebildi? Bu açık bir çelişki olup, telefon dinleme kararlarının hukuka aykırı olduğunun kabulü anlamına gelmektedir.

FETÖ ÇATI DAVASI GEREKÇELİ KARARI: Aziz Yıldırım bize düşman

Tarih 8 Haziran 2018… FETÖ Çatı Davası'nda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Okuyalım: “… FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının; örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in talimatı ile devletin tüm kılcallarına sızmakla kalmayıp, kamu imkanlarını kullanarak kendilerine rakip olarak gördükleri ve hedefledikleri iktidara ulaşmak için karşılarına çıkabilecek devlet kurumlarını ve şahısları bertaraf etmek için de her türlü hile ve yöntemi acımasızca kullandıkları görülmüştür. Kamuoyunda bilinen adıyla; Cübbeli Ahmet Hoca Davası, Şike Davası, Tahşiye Davası, Askeri Casusluk Davası örnek olarak verilebilecek davalardan sadece birkaçıdır.”

ISPARTA'DA ÇIKAN FETULLAH GÜLEN'IN YAZISI: Aziz Yıldırım bize düşman

Mayıs 2015…

Isparta polisinin, şüpheli Halil Karakoç'tan ele geçirilen hard disk, flash bellek ve bilgisayarlarda yaptığı incelemede çarpıcı bilgilere ulaşılır. Notta şu yazar: “… Şike hadisesi sporda maalesef siyaseti geride bıraktı, gölgeledi. Aziz Yıldırım tabi ki ehli imanın olduğu yerde hep düşmanlık yaptı… Bugün halka cebretmek kolay ama yarın Hakkın divanı var.”

CUMHURBAŞKANLIĞI: 15 Temmuz'a giden yolda, şike operasyonu da var

Kasım 2016… Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan ‘10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü' isimli kitapla darbe girişiminde yaşanan gelişmeler ve terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. 42 sayfalık kitapta, “Darbeye giden süreç nasıl başladı?” başlıklı bölümde o davalar şöyle sıralandı: “2005-Şemdinli, 2006-Danıştay, 2007-Dink cinayeti, 2007-Ergenekon, 2010-Balyoz davası, 2010- HSYK seçimleri, 2011-Şike davası, 2011-Askeri Casusluk, 2011-OdaTv davası, 2012-MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması, 2013-Gezi olayları, 2013-17/25 Aralık operasyonu, 2016-15 Temmuz darbe girişimi.”