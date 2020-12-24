Yurtdışından geldi… İfade verdi, serbest kaldı! Sonra tutuklandı! Yine serbest kaldı

GENPA'nın sahibi Zeynel Abidin Erdem'in BYLOCK kullanan oğlu…

Zeynel Abidin Erdem…

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı…

1965 yılında iş hayatına başladı. Erdem Holding, Genpa, Ertel Erdem, Erdem Bilgisayar, Erdem Petrol, Ermeks-Er, Erdem Sigorta ve Erdem Golf, Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütüyor.

Tarih 5 Şubat 2019… Hürriyet Gazetesi'nden Damla Güler'in haberini okuyalım: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir ihbar maili ile başlatılan soruşturma kapsamında 17 Aralık 2018'de tutuklanan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Erdem'in terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve ‘mfatiherdem' kullanıcı adını kullandığı belirtildi.”

NOT: (Fatih Erdem, etkin pişmanlıktan yararlandı ve 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı…)

Haberin önemi şuydu: Genpa'nın üst düzey yöneticisi ve Zeynel Abidin Erdem'in yeğeni olan Fatih Erdem ByLock kullanıcısıydı, tutuklanmıştı ve FETÖ üyeliğinden cezalandırılması isteniyordu.

Tarih 6 Şubat 2019…

Sabah, Yeni Şafak, Akit ve Takvim'de ilginç bir ilan yayımlandı ve ilanın altında Zeynel Abidin Erdem'in imzası vardı. Genpa'nın sahibi Erdem “Bizi asla bölemeyeceksiniz!” başlıklı ilanında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olunması çağrısında bulunuyordu.

Ve… Bu ilanın ardından kamuoyuna yansımayan ve bir gecede hazırlanmış ‘Yeğen Erdem' iddianamesinde Zeynel Abidin Erdem'in oğlu da vardı! Nasıl mı?

CENDERE'ye bak…

Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu'nun Aralık 2020'de çıkan “Metastaz 2: CENDERE” kitabından okuyalım: “…Şüpheli Muhammed Fatih Erdem'in 178280 ID numarası ile, 208114 ID numaralı Mehmet Rıza Erdem ismi ile kayıtlı (…) kişilerle yazışmalar (ByLock) yaptığı tespit edilmiştir…” Yani… Zeynel Abidin Erdem'in oğlu Rıza Erdem de telefonuna FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u indirmiş!

Bu arada… Babası gazetelere ilan veren oğul Rıza Erdem yurtdışına çıktı! Pandemi olduğu için de dönmedi ya da dönemedi!

Geçen hafta bir bilgi aldım: “Zeynel Abidin Erdem'in oğlu Türkiye'ye döndü ve tutuklandı…”

Doğru muydu? Önce… Zeynel Bey'i aradım, konuşmak istemedi ve avukatına yönlendirdi. Avukatı da ‘devam etmekte olan yargı süreci' nedeniyle açıklama yapmak istemedi… Ancak… Tutuklandığı ve sonrasında da serbest bırakıldığı bilgisini verdi!

Garip hikayeyi açalım…

Borsa şüphesi…

Telefonunda ByLock olan Rıza Erdem kuzeni tutuklanınca soluğu yurtdışında alıyor…

Aylar sonra…

21 Ekim'de Türkiye'ye dönüyor.

Havaalanında polislere ‘Arandığını' söylüyor ama ne hikmetse kayıtlarda arandığına dair bir yazı çıkmıyor! Rıza Erdem hemen İstanbul Çağlayan'a götürülüyor ve ifadesinin alınmasının ardından ‘Adli kontrolle ev hapsine' alınıyor…

Ev hapsi sürerken CENDERE okuyucuyla buluşuyor! Kitabın 105'inci sayfasında “Erdoğan'a desteğin sırrı” başlıklı bölümde Erdem Ailesi'yle ilgili iddialar yer alıyor…

Bu arada…

Savcılık, 50 gün sonra Zeynel Abidin Erdem'in oğlu Rıza'nın ifadesini almak için yeniden çağırıyor ve ‘dosyada yeni bilgiler var' iddiasıyla tutukluyor.

İki gün Metris'te yatan Rıza Erdem avukatlarının itirazı sonucu tahliye ediliyor ve adli kontrolle ev hapsine devam ediyor!

Burada ilginç olan…

21 Ekim'de Türkiye'ye dönen oğul Rıza Erdem önce adli kontrolle serbest kalıyor, sonra tutuklanıyor ve bir kez daha serbest kalıyor!

Yani…

Rıza Erdem'in yurtdışına çıkışı, dönüşü ve yaşananlara baktığımızda… CENDERE kitabının 107'nci sayfasındaki bölümü bir kez daha okumak gerektiğini düşünüyorum:

“… 28 Ocak 2015 tarihinde savcılığa Erdem Holding hakkında gelen bir ihbarla başlayan soruşturma, yaklaşık 4 yıl sonra bir davaya dönüştü. Neden dört yıl beklendi? Kim bu soruşturmada devreye girdi? Ellerinde deliller olan kamu görevlileri ne zaman adım atmaya çalışsa karşılarında bir duvar gördü. Bu süreçte FETÖ Borsası iddiaları ayyuka çıktı. Öyle ya… Zengin bir işadamı FETÖ'den sorgulanamıyordu!”