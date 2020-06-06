Zekeriya Öz’e Almanya’da villa veren emekli subay Fatih Durmuş… 15 Temmuz öncesinde Türkiye’ye gelmiş ve darbeci albayla görüşmüş

Tarih 29 Mayıs 2020… SÖZCÜ Gazetesi'nin, Ali Gülen imzalı manşet haberini okuyalım: “15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'da bir villada kaldığı öğrenildi. Öz'ün kaldığı villanın zenginlerin ikamet ettiği, Ren Nehri kenarında kurulu Speyer kentinde olduğu belirtildi.”

Tarih 3 Haziran 2020… SÖZCÜ Gazetesi, Zekeriya Öz'ün peşini bırakmadı ve Ali Gülen imzalı haberde şu bilgilere yer verildi: “… Zekeriya Öz'ün Speyer'de kaldığı villanın, Türkiye'de askeri pilotluktan atılan ve 2007'de Almanya'ya giden, İstikbal Mobilya temsilciliğini alan F.D.'ye ait olduğu iddia edildi. İddiayı F.D.'yi ve ailesini tanıyan Mannheim'daki iş insanları ortaya attı.”

Peki kim bu askeri pilot?

Kim bu darbeci Kurmay Albay?

Fatih Durmuş… Almanya Mannheim'de yaşıyor.

Askeri pilot…

Sicil numarası: 1994-H-86.

Kurmaylık eğitimindeyken, 5 Aralık 2006'da, rahatsızlık nedeniyle malulen emekli oluyor. İddialara göre, önce Amerika'ya gidiyor sonra Almanya'ya… İstikbal Mobilya'nın temsilciliğini alıyor.

Şimdi geliyoruz en çarpıcı iddiaya:

Zekeriya Öz'ü Almanya'da kendisine ait villada saklayan Fatih Durmuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi mart ayında Türkiye'ye geliyor! Akıncı Üssü Darbe Girişimi Davası'nda yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Devrim Orhan ile görüşüyor.

Darbeci Devrim Orhan kim mi? Hatırlatalım:

15 Temmuz 2016… Saat 19.09'da, darbeciler, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın talimatıyla kapatılan hava trafiğini yeniden açtırmak için harekete geçti. Örgüt, Antalya'da saat 19.50 sıralarında gerçekleştirilmesi planlanan Solotürk uçaklarının programını bahane etti. Bu nedenle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi Amiri Albay Devrim Orhan, Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezine telefon açtı ve hava trafiğini yeniden açtırmaya çalıştı.

‘Meşhur' 1994 mezunlarının şifresi

Şimdi gelelim emekli asker Fatih Durmuş'un mezun olduğu 1994'e… FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TSK ile ilişiği kesilen general, amiral ve albayların profili çıkarıldı. TBMM Darbe Komisyonu Raporu'nda, komutanların büyük çoğunluğu 1993 ve 1994 mezunu ve personel istihbarat kursları aldı. Buna göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilişiği kesilen 186'sı general ve amiral 854 komutanın büyük çoğunluğunun, 1993 ve 1994 yılı mezunu olduğu belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 168 general ve albaya bakıldığında da 120 albayın 77'si kurmay. Çoğunun mezuniyeti 1994 yılına dayanıyor. Raporda, FETÖ ile iltisakları sebebiyle TSK'dan ihraç edilen subaylar arasında albay ve kurmay albay rütbesinde 1993 devresinin yüzde 17.9 ile yüzde 26.7 oranındaki 1994 devresinden sonra ikinci sırayı aldığı vurgulandı. Yani… Fatih Durmuş da darbe girişiminin merkezindeki meşhur 1994 devresinden!

Son 30 yılın kurmaylık sınavları

Zekeriya Öz'e villasını veren Fatih Durmuş, 2006'da, kurmaylık eğitimindeyken emekli olduğuna göre ortaya şu çıkıyor:

1990 yılından 15 Temmuz 2016'ya kadar olan süreçte tüm kurmaylık sınavı ve seçim kurulu işlemlerinin yetkili savcılıklarca soruşturulması gerekiyor.

Çünkü… 15 Temmuz gecesi, F-16 uçurarak darbeye bizzat katılan pilotlar ağırlıklı olarak üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeydi! Darbe girişiminde ülke genelinde hava hakimiyetini ele geçirerek, en etkin biçimde yurt genelinde işgal girişimini en çabuk biçimde tesis etmek için yetiştirildikleri ortaya çıktı.