– Her sene ilk kar yağdığında, o geleneksel yazı-
Bir kar tanesinin ortalama 16 dakikada yere düştüğünü hesapladılar…
O kadar zamanda 460 bin kişi sevişiyor…
Kar daha havada…
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16 dakikada 4100 bebek doğuyor…
Yarısının annesi açlık sınırında…
120'sinin ömrü yine bir kar tanesinin ömrü kadar…
30'unun annesi bebeğini doğururken öldü…
Kar yağıyor buralara…
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McDonald's 20 bin hamburger sattı 16 dakikada…
2.2 milyon varil petrol tüketildi…
3 tekne battı…
Asya karası, Afrika kıtasına 0.8 milimetre daha yanaştı…
500 deprem oldu…
Evi başına yıkıldı 40 bin kişinin…
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Açın avuçlarınızı bir kar tanesi konsun…
O size gelene kadar, siz 28 bin 800 kilometre yol aldınız uzayda…
Dünya gittiğine göre…
Ve bu kadar zamanda 1200 şişe Moet et Chandon şampanya patlattılar barlarda…
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16 dakikada yere ulaşıyor kar taneleri…
16 dakikada 135 bin kurşun sıkıyor namlular…
200 havan…
300 mayın patlıyor…
12 kişi bağırıyor:
“Ayaklarımı aldılar…”
Kar yağıyor buralara…
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Bütün bunlar bir kar tanesi yere düşene kadar…
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Güvercinler pencerelerin pervazında…
Üşümüştür serçe…
Sadece 16 dakikadır özgürlüğü kar tanelerinin…
Sadece…
16 dakika…
Şarkı söylüyordur bardaki o kız belki hâlâ…
“Karlar düşer
Düşer düşer ağlarım…”
Belki kimisi gülüyordur…
Onu saymadılar daha…
Kaç kişi ağlıyordur kim bilir…
Kar yağıyor buralara…