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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Kar yağıyor buralara…

7 Ocak 2020
YazarlarBekir Coşkun

– Her sene ilk kar yağdığında, o geleneksel yazı-

Bir kar tanesinin ortalama 16 dakikada yere düştüğünü hesapladılar…

O kadar zamanda 460 bin kişi sevişiyor…

Kar daha havada…

16 dakikada 4100 bebek doğuyor…

Yarısının annesi açlık sınırında…

120'sinin ömrü yine bir kar tanesinin ömrü kadar…

30'unun annesi bebeğini doğururken öldü…

Kar yağıyor buralara…

McDonald's 20 bin hamburger sattı 16 dakikada…

2.2 milyon varil petrol tüketildi…

3 tekne battı…

Asya karası, Afrika kıtasına 0.8 milimetre daha yanaştı…

500 deprem oldu…

Evi başına yıkıldı 40 bin kişinin…

Açın avuçlarınızı bir kar tanesi konsun…

O size gelene kadar, siz 28 bin 800 kilometre yol aldınız uzayda…

Dünya gittiğine göre…

Ve bu kadar zamanda 1200 şişe Moet et Chandon şampanya patlattılar barlarda…

16 dakikada yere ulaşıyor kar taneleri…

16 dakikada 135 bin kurşun sıkıyor namlular…

200 havan…

300 mayın patlıyor…

12 kişi bağırıyor:

“Ayaklarımı aldılar…”

Kar yağıyor buralara…

Bütün bunlar bir kar tanesi yere düşene kadar…

Güvercinler pencerelerin pervazında…

Üşümüştür serçe…

Sadece 16 dakikadır özgürlüğü kar tanelerinin…

Sadece…

16 dakika…

Şarkı söylüyordur bardaki o kız belki hâlâ…

“Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım…”

Belki kimisi gülüyordur…

Onu saymadılar daha…

Kaç kişi ağlıyordur kim bilir…

Kar yağıyor buralara…

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