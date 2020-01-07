– Her sene ilk kar yağdığında, o geleneksel yazı-

Bir kar tanesinin ortalama 16 dakikada yere düştüğünü hesapladılar…

O kadar zamanda 460 bin kişi sevişiyor…

Kar daha havada…

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16 dakikada 4100 bebek doğuyor…

Yarısının annesi açlık sınırında…

120'sinin ömrü yine bir kar tanesinin ömrü kadar…

30'unun annesi bebeğini doğururken öldü…

Kar yağıyor buralara…

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McDonald's 20 bin hamburger sattı 16 dakikada…

2.2 milyon varil petrol tüketildi…

3 tekne battı…

Asya karası, Afrika kıtasına 0.8 milimetre daha yanaştı…

500 deprem oldu…

Evi başına yıkıldı 40 bin kişinin…

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Açın avuçlarınızı bir kar tanesi konsun…

O size gelene kadar, siz 28 bin 800 kilometre yol aldınız uzayda…

Dünya gittiğine göre…

Ve bu kadar zamanda 1200 şişe Moet et Chandon şampanya patlattılar barlarda…

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16 dakikada yere ulaşıyor kar taneleri…

16 dakikada 135 bin kurşun sıkıyor namlular…

200 havan…

300 mayın patlıyor…

12 kişi bağırıyor:

“Ayaklarımı aldılar…”

Kar yağıyor buralara…

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Bütün bunlar bir kar tanesi yere düşene kadar…

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Güvercinler pencerelerin pervazında…

Üşümüştür serçe…

Sadece 16 dakikadır özgürlüğü kar tanelerinin…

Sadece…

16 dakika…

Şarkı söylüyordur bardaki o kız belki hâlâ…

“Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım…”

Belki kimisi gülüyordur…

Onu saymadılar daha…

Kaç kişi ağlıyordur kim bilir…

Kar yağıyor buralara…