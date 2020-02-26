Koronavirüsünden daha tehlikeli…

Cumhuriyet'te son günlerimdi, evden çıktım, zınk diye önümde durdu, arabasının camını açtı “Abi beni hatırladın mı?” diye bağırdı…

Kimi zaman okurlarımla karşılaştığımda kırdığım potların temkinliliği içinde eğilip yakından yüzüne baktım…

Kulakları minik birer uçurtmaya benziyordu, güldüğünde suratının yarısı diş olmuştu. Arabasının vitesini parka geçirdikten sonra camdan elini uzattı:

“Canımı veririm senin için…”

“Rica ederim” dedim…

“Öl de öleyim…”

“Öyle deme ama…”

“Beni tanımadın mı?” dedi…

★

Tanımamıştım, ama benim için ölmeye hazır bir insana “Seni tanımıyorum” diyemedim, gözümdeki gözlüğümü ceplerimde arıyormuşum gibi yaptım…

Üsteledi:

“Adaşız biz… Beni unuttun mu?..”

İster istemez “Bekir, nasılsın?” dedim…

★

Sahtekarın, böylece adımı öğrenmiş olduğunu hiç düşünmeden, içimden “Tanımamakla ne kadar ayıp ettik” geçti…

O andan itibaren bana “Bekir abi” demeye başladı ve arabadan fırladığı gibi “Sana bal vereceğim… Bakanlara götürüyordum… Hediyemi almazsan kahrederim” dedi ve bagajı açtı, tahta kalıplarda petek ballar vardı…

Ben “İstemem” dedikçe o bir poşete üç koca kalıp balı koydu, bir yandan da durmadan konuşuyordu:

“Anzer balı… Bekir abime vermeden nasıl geçerim?.. Almazsan, şerefsizim konuşmam…”

Ben “İstemem” dedikçe o ballarla arabama doğru koşmuştu bile…

“Peki… O zaman parasını vereyim…” dedim…

“Maliyetini ver” dedi…

Neredeyse cüzdanımın içindeki paraları alarak yıldırım gibi gitti…

Sonradan düşündüm, bizim evde senede yarım kilo bal yenmez, bana altı kilo bal satmıştı… SÖZCÜ'ye yeni başlamıştım, bir hafta arabamın bagajında altı kilo bal ile dolaştım… Kimseye veremiyorum da, dolandırıldığımı bilmesinler…

★

Geçen hafta Tarım Bakanlığı, gıda çetelerinin merdiven altlarında arısız ürettikleri bu sahte balların satışını bir yıl serbest bıraktı…

Devlete bakın; insanların çoluk-çocuklarının sağlığı için aldıkları sahte ballara ve dolandırıcılada resmi gazete ile izin verdi…

Zararlıysa niçin bir yıl serbest…

Zararsızsa niçin bir yıl sonra yasak…

★

Emin olun bu adamlar koronavirüsünden tehlikeli…