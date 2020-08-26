Alım garantilerine tevekkül

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel felaketinin ölümlere, kayıplara yol açtığı Giresun'da Dereli ilçesine gitti. İncelemelerde bulundu. “Allah'tan gelene karşı boyunlarının kıldan ince olduğunu” ancak tedbirleri de almak gerektiğini belirtip “Bizim için dört önemli unsur var. Bunlar da ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir” dedi.

Erbaş'ın demecini okuyanlar, o metinde “tedbir” alınsaydı orada zaten kaçak yapılaşma izni verilemeyeceğini, bölgede sayısız HES'in (hidroelektrik santrali) kurulmuş olmayacağına dair bir uyarı, tespit ifadesi göremedi.

Ülkeyi 18 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maliye kökenli ve bakanlık görevlerinde bulunmuş Giresun Milletvekili Nurettin Canikli de memleketindeki felaket için “Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Toprak su gibi akıyor” dedi. Diyebildi.

Gerçeği söyleseydi, imar aflarıyla vize verilen kaçak yapılaşmayı, dereler üzerine kurulmuş, akışı engelleyen çok sayıdaki HES'i, bu HES'ler için kesilen ağaçları sorgulanır hale getirecekti çünkü.

Bu da kendisi ile Erbaş'ın bağlı olduğu iktidarın, “temiz enerji” masalıyla büyük sermaye şirketlerine rant aktarımına dayalı politikalarını, HES kurup işleten şirketlere verdiği dövizli alım garantilerini tartışmaya açacaktı.

Selin tanınmaz hale getirdiği bölgeye giden hiçbir iktidar mensubu, bu felaketin gerçek nedenlerine dair tek bir kelime etmedi, edemedi. Denetimden, ihmalden, yanlışlardan, yasaya aykırılıktan söz açamadı.

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Gazeteci Bahadır Özgür'ün Gazeteduvar'daki araştırma yazısında gündeme taşıdığı veriler, ülkeyi 18 yıldır yöneten iktidarın sayısız alanda kurduğu rant düzeninin enerjideki görünümünü yansıtıyor.

TMMOB Başkanı Eyüp Muhçu açıkladı. Giresun'da 38 adet HES var. 7'sinin yapımına devam ediliyor. Özgür de yazısında Muhçu'nun açıkladığı faaliyetteki 38 HES'in 35'inin YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması) bulunduğunu hatırlatıyor ve bu HES'leri kimlerin kurup işlettiğine mercek tutuyor:

“En büyüklerinden birisi olan Aslancık HES, Doğuş-Doğan ve Tuncay Özilhan'ın şirketi Anadolu Endüstri Holding ortaklığının. Bereket Enerji, Kalyon, İC İçtaş, Akfen, Çelikler, Kolin, Güriş gibi inşaattan yakından aşina olduğumuz büyük şirketlerin tamamı da Giresun'da HES sahibi…”

KİLOVATSAAT BAŞINA 7.3 CENT

Devletin YEKDEM kapsamındaki santrallere, işletmeye geçtiği yıldan itibaren 10 yıl boyunca ABD Doları üzerinden elektrik alım garantisi sağladığını, bu garantinin HES'ler için kilovatsaat başına 7.3 sent/USD olduğunu anımsatalım.

Diyanet İşleri Başkanı'nın sel bölgesindeki ziyaretinde hatırlattığı tevekkülün örtmeye yetmediği bir alım garantisidir sözünü ettiğimiz.

Hepimizin vergilerinden ödenmesinden başka, canımıza, malımıza, en değerli hatıralarımızın çamurlu sel sularında kaybıyla sonuçlanan rant politikalarıdır.

Yalnızca Giresun değil, ülkenin birçok köşesinde jandarmanın köylüyü darp fotoğraflarından bildiğimiz irili ufaklı santral projelerinin oturduğu sistemdir özetle.

Şimdi ibret alabilirsiniz.