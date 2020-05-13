Başkentte çok mühim bir öğrenci yurdu

Ankara Ulus'ta, İtfaiye (Hergelen) Meydanı'nda son yıllarda AKP'nin siyasal islam anlayışına uygun bir yapılanma ilerliyor. Cumhuriyet dönemi tescilli binaların bulunduğu bu sahada, harıl harıl acele kamulaştırmalar, riskli alan ilanları, devir, inşaat ve yıkım faaliyetleri sürmekte.

Yine bir Cumhuriyet yapısı olan, tadilattan (o sıra) yeni çıkmış güzelim İller Bankası Genel Müdürlüğü binası yıkıldı. İstifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir gece vakti yıkılmış yapının ortasında ağız dolusu gülerek poz verdi.

Gençlik Parkı'nın karşısındaki bu yapıdan kalan boşluğa ne yapılacağı kamuoyundan uzunca bir süre saklandı. Perdeler gerildi, “Kapalı otopark yapılacak” denildi. Altındağ Camii ve Kültürel Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin “işveren” olarak göründüğü Melike Hatun Camii'ni Siyah Kalem İnşaat gerçekleştirdi. Caminin altındaki dört katlı otopark ile işyerlerini işleten dernek başkanının aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi Başkanı Halim Altunkal olduğu Cumhuriyet gazetesi haberinde yer aldı. (14 Ağustos 2019)

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Camiye yakın mesafedeki tarihi Sümerbank Genel Müdürlük binası Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne devredildi. Karşısındaki tarihi İş Bankası Ulus Şubesi -yorumum- müzeye dönüşme kararı alarak kendini kurtardı (İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, salgın dönemi bitince mutlaka gezilmeli.)

Hemen aradaki valilik, eski başbakanlık, maliye bakanlığı ve defterdarlığın bulunduğu kısımda artık güvenlik var. Yıllar önce maliye bakanlarının basın toplantılarına gittiğimiz (leylek yuvasının yer aldığı), vatandaşların rahatça girip çıktığı o tarihi geçit kamusal olmaktan çıktı.

“Cumhuriyet'in temsil aksı” olarak anılan ve tarihsel yapıların bulunduğu bu sahayı etkileyecek, bir de devasa millet bahçesi projesi sürmekte (Bu konuda da pazarlık usulü ihale açıldığını ve hipodrum alanında Yapı ve Yapı şirketinin başladığı inşaatla ilgili yazılar yazmıştım.)

YURT İHALESİ TAMAM

Şimdi yıkılan İller Bankası binasının yerine yapılan, Melike Hatun Camii'nin arkasında, eskiden garaj ve levazım deposu olarak kullanılan bölgeye yurt yaptırılacak. Sahası daha önce Kredi Yurtlar Kurumu'na devredildi.

Ulus'ta Cumhuriyet'in kalbi denebilecek o alanda, öğrenci yurduna ihtiyaç yokken neden yurt yaptırıldığı net olarak açıklanmıyor. Bununla birlikte ticaret kapasitesi yüksek olan o bölgede yaşayan, faaliyet gösteren sakinler ve esnaf arasında; yurdun bir amacının da yedi bin kişi aynı anda ibadet edebilecek biçimde tasarlanmış Melike Hatun Camii'ne cemaat hazır etmeye dönük bir “proje” olduğu konuşuluyor.

GÜNEŞTEKİN AKP İL BAŞKANI

Taze habere gelelim: TOKİ 11 Mayıs'ta bu ihaleyi pazarlık usulüyle yaptı. Hergelen Meydanı'nda 204 kişilik öğrenci yurdu için dokuz firmaya davet gönderdi. Yaklaşık maliyeti 20 milyon 19 bin 31 TL 50 kuruş olarak belirlediğini öğrendim.

Çağrılan firmalar: Güneştekin İnşaat, Pekerler İnşaat Gürbağ İnşaat, May İnşaat, Yıldızlar İnşaat, Başyapı İnşaat, Maksem Yapı, Özyazıcı İnşaat , YP İnşaat.

En uygun teklifi de 17 milyon 823 bin 70 TL 19 kuruş ile Güneştekin İnşaat vermiş görünüyor. Güneştekin İnşaat, Batman'da kurulu bir şirket. Sahibi Murat Güneştekin, AKP il başkanlığı yapmış. 2019 yerel seçimlerinde de Batman Belediye Başkanlığı için AKP'den aday gösterilmiş bir isim.

Dahası Güneştekin, Ilısu Barajı dolayısıyla sular altında kalan köylerdeki vatandaşlar için yine TOKİ'nin yaptırdığı evlerin de müteahhidi.

Başkentte, Cumhuriyet'in kurulduğu tarihi sahadaki bu çok mühim öğrenci yurdu ihalesinin kesin sonucunu da siz okurlarla paylaşacağım.