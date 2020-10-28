BOTAŞ’tan büyük ihale

Kamu İhale Kanunu'ndaki “pazarlık usulü” ihale başlığı altında, acil hallerde yapılan ihale türü olan 21/b'yi daha çok karayolları ihalelerinde görüyoruz. Bununla birlikte son 3 yılda diğer kamu kurumlarına da yayıldı.

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ toplu konut ve millet bahçesinde, Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda “yeni nesil” şehir hastaneleri ihalelerinde hep pazarlık usulünü tercih ediyor. Kamu İhale Yasası'nın 21/b maddesi; aralarında salgın hastalığın da yer aldığı acil ve olağanüstü durumlarda bu yöntemin kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu yöntemin diğer usullere göre “avantajı” hızlı hareket, çabuk sonuçlanma, gerekirse kamuoyuna haber vermeme, ilan etmeme gibi sıralanabilir. Ancak kamu idareleri için avantaj olan bu özelliklerin kamu kaynakları açısından aynı avantajı üretip üretmediği, büyük bir soru işareti olarak havada asılı duruyor.

İHALE BÜYÜKLÜĞÜ 324.8 MİLYON TL

Pazarlık usulü yapılan büyük ihaleler kervanına BOTAŞ da katıldı. BOTAŞ sayfasında ihale ilanları arasında görünmüyor. Ama 19 Ekim'de “Ambarlı-Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi” ihalesi pazarlık usulüyle yapılmış. Yaklaşık maliyetine ve davet gönderilen şirketlere bakılırsa yine büyük bir ihaleyle karşı karşıyayız.

Yaklaşık maliyet: 324 milyon 845 bin 67 TL, 78 kuruş.

Ulaştığım bilgilere göre davet edilen firmalar ile teklifleri:

Yaklaşık maliyet ile en düşük teklif arasındaki farkın, önceki büyük ihalelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğu dikkat çekiyor. Bu tabloda en uygun teklifi vermiş görünen Atlas Maden+Yapı ve Yapı ortaklığı ile BOTAŞ'ın ihale sözleşmesini imzalayıp imzalamadığı bilgisine ulaşamadım.

Belki bu vesileyle hem ihalenin sonucu hem de yapılacak işin niteliği konusunda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılır.

BOTAŞ ORTAKLIĞI BİLİYOR MU?

İki firmalı ortaklıkla ilgili bir detayı daha önce farklı bir ihale vesilesiyle yazarak sordum. 21/b usulünde kamu idaresi kendi seçtiği firmaları teklif vermek üzere çağırıyorsa, iki firma teklif hangi aşamada bir araya geliyor? Bu ortaklık kamu idaresi tarafından önceden biliniyor mu?

En düşük teklifi veren ortaklıktaki Yapı ve Yapı şirketine daha önce Ankara Millet Bahçesi projesi dolayısıyla yer verdim. TOKİ'nin geçen yıl davet usulüyle yaptığı ihaleyi 398.5 milyon TL bedelle üstlenmişti. Yapı ve Yapı'nın BOTAŞ ihalesinde birlikte teklif verdiği Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şt., ticaret sicili kayıtlarına göre 25 milyon TL sermayeli bir şirket. Ortaklar Sebahattin Civelek, İsmail Balcı, Serdar Kanalıcı. Civelek, verdiği bir röportajda kendisini “ülkücü hareket davasına gönül vermiş biri” olarak tarif ediyor.

Saraçoğlu tartışması

Emlak Konut GYO'nun Cumhuriyet mirası Saraçoğlu Mahallesi'nde Güryapı Restorasyon şirketine yaptırdığı “restorasyon” tartışması genişliyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in değerlendirmeleri üzerine okurlardan değişik iletiler geldi. Güryapı'nın projesi kapsamında açıklanan tescilli binaların, tescilli ağaçların korunacak olmasının Saraçoğlu'nu korumak anlamına gelmediğini, bu proje bittiğinde Saraçoğlu'nun bir mahalle olmaktan çıkarak bir rant alanına dönüşeceğini ifade ediyorlar. Bu konuya yakında yeni bilgilerle devam edeceğim.