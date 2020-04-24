İkitelli Hastanesi için 40 milyon Euro

Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla şehir hastanelerinin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunun ortaya çıktığını savunanların kesinlikle görmek istemediği bazı gerçekler var:

-Sağlık Bakanlığı'nın kendisini kiracı olarak konumlayarak Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırdığı şehir hastanelerinin büyük bölümü şehir dışında. Bu, özellikle yoksullar için zaman ve para kaybı demek. Evinden çıkan vatandaşın bazen iki bazen de üç toplu taşıma aracına binmesi gerekiyor.

-Garanti verilen şehir hastaneleri açılabilsin diye şehir merkezlerindeki hastaneler kapatıldı. Açıkça söylenemeyen nedeni, şehir hastanesini yapıp işleten şirketlerin para kazanma zorunluluğu. Sözleşmeler gizli olduğu için devletin şirketlere sağladığı avantajların detaylarını tam bilmiyoruz. Bildiğimiz en önemli gerçek, vergiye dönüşen bu garantilerin büyüklüğü.

YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN

Ve anlaşılan bu garantiler o kadar sağlam ki İngilizce kısa adı EBRD olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bir şehir hastanesi için 40 milyon Euro kredi verebiliyor.

Çok yeni bir gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta acil servisini açtığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne EBRD 40 milyon Euro kredi sağlayacak. 23 Nisan'da yani dün kendi internet sitesinden duyurdu.

İlginçtir, bu hastanenin finansal kapanışının tamamlandığı ta üç yıl önce açıklanmıştı. 2017 yılında Çırağan Oteli'ndeki törenle duyurulan İkitelli Şehir Hastanesi'ne bu kredi, önceki kredi borçlarını yeniden yapılandırması için verilecek.

Hatırlatma notu: Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığı ile üstlendiği İkitelli Şehir Hastanesi 163 milyar Japon Yeni tutarındaki kısmına ilişkin finansal kapanışla da Avrupa'da “Yılın PPP Anlaşması” seçilmişti.

KABUL TARİHİ 27 MAYIS

EBRD duyurusuna göre kabul tarihi 27 Mayıs 2020 olan bu kredi, İkitelli Şehir Hastanesi'nde özsermayeye yönelik kısa vadeli kredileri yeniden finanse etmek için kullanılacak. Projenin amaçları arasında bilançonun yeniden yapılandırılması ve aktif-pasif arasındaki vade uyumsuzluğunu gidermek de sayılıyor. Kabul tarihinin 27 Mayıs oluşu, hastanenin tam kapasiteyle hizmete geçiş tarihi olarak açıklanan mayıs ile uyumlu…

Dolayısıyla bu hastanenin geçen haftaki açılış töreni EBRD'nin bu taze kredisiyle bağlantılı. Başa dönelim: Bu kredi bize gösterdiği pek çok şeyin yanısıra, devletin Rönesans Sağlık Yatırımları şirketine ne kadar sağlam garantiler verdiğinin de kanıtı.

ATATÜRK HAVALİMANI

Emekli Hava Pilot Tümgeneral İrfan Sarp'tan uzun bir mektup aldım. Atatürk Havalimanı pistleri üzerine hastane yaptırılmasının yanlışlığını vurguluyor. “İstanbul Atatürk Havalimanı yok edilmemelidir” diyen Sarp, pistlerin inşaat sahasına alınmasıyla ilgili “hava trafiğinin yönetilmesinde problem olduğu” gerekçesinin doğru olmadığını belirtiyor, özetle şöyle diyor:

– İstanbul Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde kontrolör olarak çalışan ve bu kontrol sahasındaki uçuş trafiğini bizzat kontrol eden bir arkadaşa ve ömürleri bu kontrol sahasında yaklaşma, iniş ve kalkışla geçen kaptan pilot arkadaşlarıma danıştım. Onlar İstanbul hava sahasında bulunan havalimanlarının uçuş trafiğinin yönetilmesinde hiçbir problem olmayacağını izah ettiler ve görüşlerini ayrıca İstanbul hava sahası üzerinde bir krokiyle gösterip ispat ettiler.

– Tahrip edilen bu iki pistin inşaat maliyeti 2 milyar TL'dir. Bir de pistlerin tahrip edilmesiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan uçakların Atatürk Havalimanı'nı yedek meydan olarak seçmeleri imkânı ortadan kaldırılmıştır. Uzaktaki bir meydana divert edilecek uçakların harcayacakları yakıtın maliyeti ile kaybedilecek zamanı da zarar hanesine kaydetmek gerekmektedir.