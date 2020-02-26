Melen çatlağına pahalı örtü

İstanbul'un su ihtiyacında hayati rol taşıyordu. Ama beceriksizlik ve başarısızlıkla yarım kaldı. Melen Barajı inşaatında, güçlendirme ihalesi cuma günü yapılacak.

Hazine'ye para bulmak için emekli paralarına göz dikildiği haberlerini okuduğumuz bugünlerde, baraj gövdesindeki çatlak ile çatlağın uzun süre gizlenmesinin kamuya maliyeti çok yüksek.Giderek yükselecek de.

Çünkü yönetenler süreci karartmayı sürdürüyor.

Cuma günkü ihale açık usulle yapılacak. Ama baraj inşaatındaki sorunları bilimsel açıklığıyla ortaya koyup analiz eden iki teknik rapor kamuoyuna açıklanmıyor (Tahminim, açıklanması halinde silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) tercihinin yanlışlığının ortaya çıkması).

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Devlet Su İşleri'nin (DSİ) hazırlattığı iki raporun içeriğine değilse bile hazırlayan firmaların bilgisine ulaştım, paylaşayım:

– Birinci rapor: Merkezi Viyana'da bulunan IC Consulenten firmasının hazırladığı 25 Haziran 2018 tarihli raporu. “Açıklama”, “veri”, “jeolojik ve jeoteknik model” olmak üzere 3 “kitap”tan oluşuyor. DSİ bu raporu 31 Temmuz 2018'de onayladı.

– İkinci rapor: Merkezi Pretoria'da (Güney Afrika) bulunan ARQ Consulting firmasına hazırlatılan rapor ise daha yeni tarihli. “Güçlendirme çalışmaları için yapısal analiz ve tasarım” başlığını taşıyan bu raporun tarihi de 3 Ekim 2019.

Bizden gizlenen bu raporların ücretinin bizlerin vergisiyle ödendiğini not düşelim.

FİRMA VE İDARE SORUMLULUĞU?

Öte yandan 2014'te temeli atılan ve sözümona 2016 sonunda biteceği saat verilerek taahhüt edilen şirket(ler)in zarardaki sorumluluğunu, kamunun bu sorumluluktaki payını, devletin firmalara rücu edip etmediğini bilmiyoruz. İdari ve adli incelemenin başlatıldığını duymakla birlikte akıbeti konusunda da bilgi yok. Gövdedeki çatlak yüzünden yeni ihale yapılan projeye dönemin yöneticileri ve bakanının ifadesiyle kamulaştırma dahil 1.5 milyar TL kaynak harcandı.

“FEN KURALLARINA UYGUN”

Melen Barajı için daha önce yapılan iki ihaleyi (ilkinde Yöntaş ile) üstlenen Ece Tur İnşaat internet sitesinde, proje başarıyla bitmiş gibi baraj fotoğrafı yer alıyor. “Başkan'ın mesajı” bölümünde de İbrahim Taşbaşı imzasıyla şu ifade dikkat çekiyor:

“ECE TUR şirketler grubunun bugünlere gelmesinde emeği olan arkadaşlarıma belirlemeye çalıştığım ana hedef; yapılan iş her ne olursa olsun teknik, sanat ve fen kurallarına uygun, teknolojik yenilikleri kullanarak, ekip çalışması içerisinde yapılmasıdır.”

KİMLER KATILACAK?

Bu cuma günü açık usulle yapılacak ihaleye, isimleri kamuoyunca yakından bilinen büyük müteahhitlik firmalarının katılması bekleniyor. Bununla birlikte verilecek teklifler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yaklaşık maliyetinin 500 milyon TL olarak belirlendiği belirtilen (Piyasa duyumu, resmen açıklanmıyor) güçlendirmenin çok daha büyük tutarlara mal olabileceğini söylüyor. Daha karamsar senaryo ise ne yapılırsa yapılsın, çatlak bir beton gövdenin yeniden bir şey olmamış gibi su tutar hale getirilmesinin çok güç olduğu.

Konuyu çalışırken, barajın güçlendirmesi için yapılacak teknik işlem ve imalatlardan biri dikkatimi çekti. Güçlendirme yapılırken barajın memba yüzüne “geomembran kaplama” uygulanacakmış. Bu da sentetik yalıtım örtülerine verilen genel bir isimmiş.

Yıllar sonra da olsa Melen'in su tutar hale geldiğini görecek miyiz, çok merak ediyorum.