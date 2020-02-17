Rize-Artvin Havalimanı’na ikmal ihalesi

İkmal tamamlama demek. Bilen bilir, memlekette “Şu kadara mal olacak” diye adeta davul çalınan nice kamu ihalesi, “ikmal” ihaleleriyle kat kat fazlasına bitebilmiştir.

Temel atmaya, hamaset nutuklarına, inşaat işlerine milliyetçilik sosu bulandırmaya bayılan siyasiler, sıra ikmal ihalelerine geldiğinde olay mahallini hızla terk eder. Çünkü ikmal ihalesi bütçede delik, dahası iş bilmezlik anlamına gelir. Ki; bunlar da hesabı verilmesi gereken işlerdir.

PARA YETMEDİ, ORTAK DEĞİŞTİ

İhalesi üç yıl önce yapılmış, temeli partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı da “ikmal” kervanına katıldı.

2017 başında, açık usulle yapılan ilk ihalede en düşük teklifi 1 milyar 78 milyon 434 bin TL ile Cengiz-Aga Enerji ortaklığı vermişti. O dönem “Kim Bu Aga Enerji” başlığıyla sorduğumuz şirketin, bir internet sitesinin bile olmadığını, resmi olarak bünyede görünmese de Bayburt Grubu'nun sahiplerinin eski bir şirketlerinin kimlik ve yer değiştirmiş hali olduğunu yazmıştık. Yapılan son haberlerde de havalimanını yüzde 50'sinden fazlasının tamamlandığı duyurulmuştu.

632.5 MİLYON TL

Rize-Artvin Havalimanı pisti denize dolguyla yapılıyor. 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacağı, günde 120 bin tonu yakın dolgunun yapıldığı duyurulmuştu.

Belli ki 1 milyar 78 milyon TL ihale bedeli, bu ölçekler için yetmemiş. Artık baştan maliyetler yanlış saptandığı, indirimler doğru verilmediği için mi, yoksa şirketlerin mali bilançolarıyla ilgili sorunlardan mıdır -lütfedip açıklamadıkları için bilemiyoruz- geçen kasım ayında ikmal ihalesi yapılmış. 8 Kasım 2019'da yapılan ihalede 21/b usulü tercih edilmiş. Pazarlık yönteminin olağanüstü durumlar için kullanıldığı ilansız bu usulde genellikle ihaleyi önceden kimin alacağının belli olduğu da herkesin bildiği sırdır.

İlk ihaleye Aga Enerji ile girmiş olan işi asıl yürüten Cengiz bu kez ikmal ihalesini ASL İnşaat ile üstlenmiş. İlk dönem AKP milletvekili Abdülkadir Kart'ın son dönem pek çok büyük inşaat ve altyapı ihalesinde adını görmeye başladığımız şirket.

ETKİLEYİCİ (!) İNDİRİM: YÜZDE 7.30

Bu ihalenin yaklaşık maliyeti de 682 milyon 293 bin 367 TL olarak belirlenmiş. Cengiz-ASL bu ikmal ihalesini 632 milyon 497 bin 233 TL teklifle almışlar. Gördüğünüz gibi yüzde 7.30 gibi süper bir indirim.

1 milyar TL'ye bitecek denilen Rize-Artvin Havalimanı'nın maliyeti şimdilik 1 milyar 632,5 milyon TL'ye yükselmiş durumda.

Bir ikmal de finans merkezine

Geçen yılın son iki ayında, açıklanmadan çok fazla sayıda “ikmal” ihalesi yapılmış. Netleştirdikçe yazacağım. Bir ihale 21/b usulüyle yapılıp aynı zamanda “ikmal” yani tamamlama niteliğinde ise kimin kazanacağını “İdare”nin önceden bildiğini söylemek pek yanlış olmuyor.

Emlak Konut A.Ş. de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için bir ikmal ihalesi yapmış. 9 Aralık 2019 tarihindeki bu ihaleni yaklaşık maliyeti 658 milyon 992 bin 247 TL olarak belirlenmiş. İşi 629 milyon 870 bin TL ile Yapı ve Yapı A.Ş. üstlenmiş. Buradaki indirim oranı da kamu lehine muhteşem: Yüzde 4.42.

Yapı ve Yapı Ankara'da Millet Bahçesi'ni de 21/b usulüyle almıştı.

Hayal satanlar ve Kazbank

“Kitle fonlaması” diye bilinen finansman yönteminde yeni düzenlemeler getiren yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hararetli tartışmalara sahne oldu. Kanal İstanbul ihtimali dışında da HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'de çok sayıda “hayal satan” vatandaş olduğu uyarısında bulundu.

Komisyon üyeleri, salonda bulunan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'dan bilgi rica etmiş. SPK Başkanı da henüz izin almış bir kitle fonlama platformu olmadığını açıklayarak Kazbank örneğini vermiş: “Kırşehir'de bir firmanın azami bin ortak toplayarak bunların 350 tanesini A grubu nitelikli ortak, kalan kısmını B grubu ortak yapmak suretiyle para toplamaya başladığını öğrendik. Kanunun bize verdiği yetkiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahkemeden tedbir kararı istedik, onunla ilgili tedbir kararımız bu hafta içinde çıktı, hesaplara tedbir konulmasıyla ilgili. Firma sahibi de bu süreçte geldi. ‘Kurul kaydında bu işlemleri yapabilmek için neler yapabiliriz' diye. Onun görüşmelerine başladı. Biz toplanan paranın üzerine de tedbir koymuş olduk orada.”

SPK Başkanı, kitle fonlamasında parayı toplayanla birlikte aracılık eden ve izin verenlerin de müteselsil sorumlu olmaları gerektiğini vurgulamış.