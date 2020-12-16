Sağlık ihaleleriyle zenginleşmek

“Yeni normal” diye bir deyim yerleşiyor dilimize. Korona salgınıyla birlikte yaygınlaşsa da “yeni normal”e toplumun farklı alanlarında da rastlıyoruz.

Akrabayı, eşi dostu kamu ihaleleri üzerinden “kayırmak”, AKP düzeninin “yeni normali” mesela. Öylesine “normal” ki, artık hiçbir bakan ağzından “Bizim bakanlığımızda eş dost akrabaya kesinlikle kamu ihalesi verilmiyor” demiyor, diyemiyor.

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde “yeni normal”e dönüşmüş bir ihale düzeni daha öğrendik. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kürsüden; yeni Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın aile üyelerinin kurup pay sahibi olduğu Bilbest adlı şirketin bakanlıktan aldığı ihaleleri açıkladı. Önce bakanlık müsteşar yardımcılığı görevinde bulunan yakın zamana dek Bakan Koca'nın kurduğu Medipol Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Aydın'ın eşi Sibel Aydın'ın kurup eşi müsteşar olunca ayrıldığı şirkete daha sonra oğlu Muhammed İkbal Aydın'ın ortak olduğu şirketi anlattı.

BÜROKRAT AİLESİNE ÇOK SAYIDA İHALE

Emir, şirkete verilen ihalelerin saymakla bitmeyeceğini, “Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilendirme sistemi, kamu ihaleleri, kamu bölge hastaneleri ihaleleri, en son 2015'te e-nabız'ın bu şirketçe alındığını anlattı. Dahası, ihalelerin 21/b usulü yapıldığını belirtip “ Şimdi bu para helal mi? Siz buraya çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz -ben biliyorum- birçok soruma cevap vermediğiniz gibi” diye sordu.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmaların ardından kürsüye geldiğinde, Emir'in açıkladığı Bilbest'e verilen ihale işleri arasında SADECE e-nabız konusuna değindi. e-nabız'ın Nisan 2015'te Türk Telekom tarafından yapıldığını, Türksat'ın geliştirdiğini söyledi.

Oysa e-nabız, Emir'in aktardığı “iş”lerden sadece biriydi. Koa Bilbest'in “Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilendirme sistemi, kamu ihaleleri, kamu bölge hastaneleri ihaleleri”ni de aldığı konusuna hiç girmedi.

5 MİLYONLUK 19 İHALE

Devletin resmi EKAP verilerine göre, Bilbest'in Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı ihale sayısı 19. İhalelerin büyük kısmının konusu “Hastane Bilgi Yönetim” sistemi. 3'er, 6'şar aylık veya yıllık olarak yapılmış. İhaleler arasında karar destek sistemi hizmet alımı da var.

Toplamı 5 milyon 128 bin 700 TL olan (eski parayla trilyon) 19 ihalenin tümünde de bir şirket teklif vermiş. Aynı alanda faaliyet gösteren başka şirket yokmuş gibi. Emir'in, Sabahattin Aydın'ın oğlu olduğunu belirttiği Muhammed İkbal Aydın, Ticaret Sicil kayıtlarına göre şirketteki hissesini birkaç gün önce (11 Aralık'ta) devretmiş. Bu devrin, yıllar boyu Sağlık Bakanlığı'ndan rekabetsiz 21/b usulüyle alınmış ihaleleri temize çekip çekmediğinin takdiri de okurun olsun.