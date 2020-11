Covid günleri devam ediyor

Covid 19 günlerini bir türlü geride bırakamıyoruz. Aksine gün be gün daha da yakında

hissediyoruz.

Bilinçli ve şuurlu olanlar gittikçe daha da çok endişelenirken cahiller ve

vurdumduymazlar, ki bu bölüm ülkemizdeki nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor, gittikçe daha

bir rehavete kapılıp ‘‘Bir şey olmaz canım, nasılsa herkes ölmüyor'' diyorlar.

İşte bu yüzden kontrol altında tutulabilecek durum gün geçtikçe kontrolden çıkıp

daha da yaygın ve tehlikeli hale geliyor.

Bir yanda ekonomi, bir yanda sağlık; yetkililer neresinden tutsun bilemiyorlar.

Ne yapacağız bu vurdum duymazları?

Düşünün, bazıları etrafında beraber çalıştığı veya yaşadığı kişiler Covid pozitif çıktığı

halde ‘‘Ben iyi hissediyorum, bir şeyim yok'' diye ortalıkta dolaşmaya devam ediyorlar.

Hatta kendilerine test yaptırıp, sonucu beklemeden etrafta dolaşıp, sosyalleşenler

var.

Bunca televizyon programı, yazılı basın uyarılarına rağmen hâlâ bu hastalığı

görmezden gelip, hafife alanlar için ne söylemek gerekiyor bilemiyorum…

Bazı insanlar bu hastalığı farkında olmadan, hastalandığını bile bilmeden geçiriyorlar

ve bu kişiler kendilerinde bir belirti olmadığından veya hafif semptomları

önemsemediklerinden diğer insanlara bulaştırıp hastalığın yayılmasına neden oluyorlar.

Oysa iş çok ciddi.

Sadece ülkemiz değil, bütün dünya bu illetin pençesinde.

Avrupa'da İspanya, Çekya, Fransa, İngiltere, Avusturya ve Portekiz'de hızla yükselen

vaka artışı karşısında yeni tedbirler alınıp, halka sokağa çıkma yasağı dahil birçok yasaklar

getirildi.

Dünya çapında Corona virüslü hasta sayısı 47 milyonu geçti. Bugüne kadar 1 milyon

215 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti. Türkiye'deki rakamlar gün be gün kat be kat

artıyor.

Bu işin ciddiyetini kavramamız için daha ne gerekiyor?

Sevgi, saygı göstergesi olarak kullandığımız öpüşmeler, sarılmalar; ‘‘Bende hastalık

yok, bir şey olmaz'' gibi düşünceler, ifadeler artık bir an önce rafa kalkmalı!

Maalesef böyle davranışlardan ve cahillikten bir şeyler oluyor! Hem de çok ciddi

şeyler oluyor! Size olmasa bile yanınızdakilere oluyor! Sıra sevdiklerinize de gelebilir! Aman

dikkat!

***

Gidip, gezdiğim yerlerde tasvip etmediğim şeyleri eleştirdiğim gibi iyi şeyleri de

paylaşmam gerektiğini düşünüyorum.

Malum şu günlerde en çok konuştuğumuz konu sağlık. Biz de iki yakın arkadaşımla

birlikte şehrin kalabalığından kaçıp, sağlıklı güzel bir hafta sonu geçirmek üzere Kaz

Dağları'na gidelim dedik.

Ülkemizin Akciğeri konumunda olan Kaz Dağları'nın en önemli özelliği Alp

Dağları'ndan sonra oksijenin en bol olduğu yer olması.

Maalesef Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kaz Dağları da özellikle altın

madenciliği projelerinin tehdidi altında.

Özenle sahip çıkmamız gereken değerlerin farkına onları kaybettikten sonra varacağız

ama her zamanki gibi çok geç olacak.

Neyse, maceraperest bir ruhla nerede kalacağımıza karar vermeden yola çıktık…

Balıkesir, Güre'de şansımıza çok güzel termal bir otel bulduk.

Adını Kaz Dağları'nın yüksekliğinden almış; Otel 1774.

Bu pandemi döneminde hijyen ve temizlik konularında son derece titiz davranan,

tertemiz bir yer. Ayrıca güler yüzlü hizmet insanı evindeymiş gibi hissettiriyor.

Böyle iyi ve özenli işletmeleri görünce ‘‘Bizde de işini layığıyla yapanlar var'' diye

ülkem adına çok mutlu oluyorum.

Gönül rahatlığıyla tam üç gün salgından, stresten uzak vakit geçirdik. Yolunuz Kaz

Dağları civarına düşerse Zeus Altarı'na da uğramayı unutmayın.