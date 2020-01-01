2019 toparlandı gitti işte 2020 falan da gider bu gidişle

Roma mitolojisinde bir tanrı var.

Adı Janus.

Roma mitolojisinde Yunan mitolojisindeki tanrılardan esinlenmemiş, Yunan mitolojisinde karşılığı olmayan tek tanrıdır Janus. Yani orijinaldir.

Geçmişle geleceğin tam ortasında durur.

Bitişi ve başlangıcı, geçmişi ve geleceği sembolize eder.

Savaş ile barış arasındaki ince çizgide duran da Janus'tur.

Zıt taraflara bakan iki yüzü vardır.

Geçmişe bakan yüzü yaşlı, geleceğe bakan yüzü ise gençtir.

Bir elindeki asayla takipçilerine yol gösterir, diğer elindeki anahtarla ise kapıları açar.

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Yeni bir yıla giriş yaptığımız Ocak ayının İngilizcedeki karşılığı olan January de Janus'tan gelir.

Mitoloji uzmanları ne der bilmiyorum ama ben Janus'un aslında insanın kendisi olduğunu düşünürüm.

Ocak ayında, özellikle de ilk gününde, hepimiz Janus gibi iki yılın ortasında durup hem geçmişe, hem geleceğe bakmaz mıyız?

Geçmişin muhasebesini, geleceğin planlarını yapmaz mıyız?

Bir yılın sonunda, diğerinin başında, başlangıçlara ve sonlara karar vermez miyiz?

Eminim bazılarınız, öksürükle, kokuyla geçen günleri, bu kıtlıkta harcadığınız paraları düşünüp bugünden itibaren sigarayı bırakacağınıza dair sözler vermişsinizdir.

Bazılarınız, benim gibi bugünden itibaren diyete başlayıp kilo verme konusunda bahse dahi girmişsinizdir.

Geçen yılda bırakılması, unutulması gereken şeyler için “yeni yılda geride bırakacaklarım” listesi yapanların sayısı da hayli fazla olsa gerek. Neticede (hak ettiği ilgiyi göremeyen, hatta unutulup giden şair Muzaffer Tayyip Uslu'nun dediği gibi) “unutmak zor ama/(belki) hatırlamamak mümkün” değil mi?

Diğer taraftan, ertelediğiniz planların çoğu bugünden itibaren hayata geçirilmeye çalışılacaktır. Yılın son günlerinde “1 Ocak'tan itibaren…” diye başlayan onlarca cümle kurmadınız mı hiç?

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Yılın başında hem kendimiz, hem ülkemiz, hem de insanlık için, hayallerimiz, dilek ve temennilerimiz vardır bir de.

Gerçekleşeceği konusunda umutsuz olsak da klişe gibi, hatta “banal” dursalar dahi dile getirmekten çekinmeyeceğimiz şeyler:

Mutluluk, sağlık, huzur, barış, para…

Bakmayın siyasetçilerin yarattığı gerilime, karamsarlığa, kayıkçı kavgalarına.

Korkunun üstesinden gelecek en büyük iki duygudur umut ve cesaret.

Umutlu ve cesur olun.

Büyük şair Turgut Uyar'ın Eylül ve Ekim için dediğinden esinlenerek söylüyorum:

2019 toparlandı gitti işte/

(Siz rahat olun)

2020 falan da gider bu gidişle…

Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun.