66 günlük tembellik

Bu aralar yataktan kalkmak size zor mu geliyor? Mecbur olmasanız hiçbir iş yapmayacaksınız gibi hissediyor musunuz? Pek çoğumuzun bu ve buna benzer bir durumda olması çok normal. Astrolog Dinçer Güner, yaklaşan Mars retrosunun etkilerini, Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı.

AGRESİFLİK ÖN PLANDA

Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Mars; eylem ve kendimizi savunma tarzımızı gösterir. Genç erkekleri simgeler. Vücudumuzun savunma sistemidir. Meydan okuyucudur. Savaş, kavgalar, düşmanlar, askerlik, silahlarla ilişkilendirilir. Cesaret, rekabet, mücadele gerektiren konularla ilgilidir. Kaslar, keskin kokular, kan, keskin aletler mars yönetimindedir. Cinsel dürtünün agresif tarafıdır. Sorun, tartışma, şiddet öfke, cinayet, tüketme, harcama mars ile ilişkilendirilir. Diktatörler, fizikçiler, eczacılar, cerrahlar, hırsızlar, kimyagerler, kasaplar, erkek kardeşler, düşmanlar, isyankar kişiler, ateistler sembol ettikleri arasında yer alır. Buna görevi olan Mars biraz havlu atıyor ve geri gitmeye başlıyor ama bu etki 66 gün sürecek. Peki nasıl etkileri olacak biraz bundan bahsedeyim sizlere…

BAHAR YORGUNLUĞU ÇÖKECEK

Harekete geçmekte zorlanabilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerinize adeta bir bahar yorgunluğu çökebilir. Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz. Başlangıç yapılması gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Hırslarımızda azalma meydana gelebilir. Lütfen MARS retrosu süresince alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatmayı ihmal etmeyin.

ÖFKEYLE HAREKET ETMEYİN

Öfkelenmeden, agrese olmadan önce nefes alıp önce bir düşünün, eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir ve zarar görebilirsiniz. Mars retrosu döneminde libido konusunda da sıkıntılar söz konusu olabilir. Arzular, cinsel isteklerde azalma meydana gelebilir. Bu dönem, doktorunuzu ve berberinizi değiştirmemeye özen gösterin. Daha iyisini bulamazsınız, bulduklarınızı pek beğenmeyebilirsiniz. Evinizde, mutfakta tadilat yapmak, ankastre ürünlerini değiştirmek içinde pek uygun bir dönem değil.Üzerimizde garip, sebepsiz içsel kızgınlık, öfke nöbetleri oluşabilir sık sık, çok sinirli kalkabilir, sinirli uyanabilir, normalde gözüme batmayacak konular daha çok batar bir hale gelebilir bizler için. Özellikle stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir. Aslında MARS gerilemesini şöyle düşünün, patlamaya hazır bir volkaniğin lavlarının zorla toprak altında tutmaya çalışmak gibidir. Volkan patlasa bir dert, patlamasa bir dert. Hepimize geçmiş olsun….

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Anlaşmazlıklar yaşanacak

Bilinçaltınızla ilgili konular öne çıkacak. Ailenizin kadın üyeleriyle yaşanabilecek gerginlikler olabilir. İş hayatınızdaki otorite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Arkadaşlıklar ön planda

Arkadaşlık ilişkileriniz ön planda olacak. Venüs'ün Satürn ile karşıtlığı yakın çevrenizle ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor. Seyahatlerinizde aksilikler olabilir.

İKİZLER: Maddi sıkıntılara dikkat

İş ve kariyer hayatınızda yeni bir döneme gireceksiniz. Venüs'ün Satürn ile karşıtlığı yaşayabileceğiniz ekonomik problemlere işaret ediyor. Bugünlerde finansal konularda temkinli davranın.

YENGEÇ: Zor durumda kalacaksınız

Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularının ön planda olacağı bir döneme giriyorsunuz. İkili ilişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda yaşanabilecek gerginlikler sizi zor durumda bırakacak.

ASLAN: Belirsizlik hakim olacak

İkili ilişkilerinizde belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Finansal konular öne çıkacak. Venüs'ün Satürn ile karşıtlığı birlikte çalıştığınız kişilerle yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor.

BAŞAK: Ego savaşlarından uzak durun

İkili ilişkilerinizle ilgili meseleler önem kazanıyor. Romantik ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda güç ve ego savaşlarına girmemeye özen gösterin.

TERAZİ: İkili ilişkilerde sorun var

İş yükünüz ve sorumluluklarınız artabilir. İş ve aile hayatınızda yaşanabilecek gerginlikler sizi üzebilir. Kadınlarla kurduğunuz ilişkiler bugünlerde hassas olacaktır.

AKREP: Aşk hayatınızda sürprizler olabilir

Aşk hayatınızla ilgili konular önem kazanıyor. Yakın çevrenizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ve komşularınızla güç savaşlarına girmemeye özen gösterin.

YAY: Harcamalarınıza dikkat edin

Ailevi meseleler ön plana taşınacak. Finansal konularda problemlere hazır olun. Maddi sıkıntı yaşanacak. Bugünlerde bütçenizi aşacak harcamalar yapmamaya özen gösterin.

OĞLAK: Otoriter tavırlarda bulunmayın

Kardeşleriniz ve yakın çevre üyelerinizle ilgili konuların ön planda olacağı bir döneme giriyorsunuz. İş ortaklıklarınızda ve eşinizle ilişkinizde otoriter davranmamaya özen gösterin.

KOVA: Sorunlara hazırlıklı olun

Gelirlerinizin, giderlerinizin ve bütçenizle ilgili konuların ön planda olacağı bir döneme giriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle yaşanabilecek anlaşmazlıklara dikkat edin.

BALIK: Duygusal döneme gireceksiniz

Duygusal kararlar almaya yatkın olacaksınız. Romantik ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklar olabilir. Sosyal ilişkilerinizde güç ve ego savaşlarına girmemeye özen gösterin.