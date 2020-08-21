ABD’deki Stanford ve Harvard Üniversitelerinin ders olarak okuttuğu…Enneagram Kişilik Testi ile gezegenlerin ilişkisi

Psikolojide kullanılan Enneagram Kişilik Testi vardır. Bu test insanları 9 kişilik tipine göre ayırt eder. Bu test; sosyal yaşamda, akademik çevrelerde, Stanford Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır. Enneagram orduların ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde Enneagram eğitimi yer almaktadır. Enneagram testinin kişilik tipleri- astrolojideki gezegenlerin arketipleri ile birebir uyuşmaktadır. Aşağıda kişilik tipleri ve gezegenler arası bağlantı yer almaktadır. İsterseniz sizde http://www.enneagramtesti.com adresine girerek kişilik testinizi yapıp hangi kişilik tipine uygun olduğunuzu ve bunun astrolojik gezegensel karşılığının ne olduğuna bakabilirsiniz. Doğum haritanızda hangi gezegeni en çok vurguladığınızı öğrenebilirsiniz.

Tip 1 Merkür'dür:

Tip 1, mükemmeliyetçi olarak tanımlanır. Endişeli ve huzursuz Tip 1, kontrolü daha fazla hissetmek için insanları ve çevreyi sıklıkla değerlendirir, analiz eder ve yargılar. Hızlı hareket eden Merkür zihinsel bir gezegendir ve Tip 1 için en iyi eşleşmedir. İletişimi yönetir ve bilgi arar. Merkür insanları genellikle öğretmenler, düşünürler, analizciler ve eleştirmenlerdir.

Tip 2 Ay'dır:

Tip 2 yardımcı olarak bilinir. Kendini başkalarını beslemeye ve onların ihtiyaçlarına hizmet etmeye adamıştır. Çok hassas, sezgisel ve duygusaldırlar. Ay, duyguları ve duyguları temsil eder. Ay tarafından yönetilen insanlar, Yengeç burcunda doğanlar da dahil olmak üzere, gerçekten çok hassas ve şefkatlidir. Tip 2 ve Ay çok güçlü bir eşleşmedir.

Tip 3 Güneş'tir:

Tip 3 başarılıdır. Kendinden emin ve hırslıdırlar ve iyi lider ve rol modeller olurlar. Yüksek hedefler belirlerler ve birçok beceride ustalaşırlar. Astrolojideki parlak, parlayan Güneş, Enneagram üçlüsü ile yakından ilgilidir. Güneş insanı, büyük egolarıyla da tanınırlar. Gururlu, kibirli ve övünürler, ilgi odağı olmaya hevesliler. Güneş tarafından yönetilen burç olan Aslan, sanatçı olarak Tip 3 gibi bilinir.

Tip 4 Neptün'dür:

Tip 4 romantik, duygular ve hayal gücüyle yaşayan kişilerdir. Dörtler, sanatçı ve kurallara uymayan kişilerdir. Sempatik ve şefkatlidirler. Neptün, Tip 4 için mükemmel bir eştir. Neptün sınırsız hayal gücünü, idealizmi ve romantizmi ifade eder. Neptün aşırı duyarlıdır ve en yaratıcı sanatları, özellikle de müziği yönetir.

Tip 5 Uranüs'tür:

Tip 5, düşünür ve yenilikçidir. Bilgilerini dünya ile paylaşmayı umarak fedakar ve idealisttirler. Uranüs Tip 5 için en iyi gezegen eşleşmesidir. Ekseni Güneş'e dik açılarla eğimli olan Uranüs, öncelikle bağımsızlık, özgürlük, isyan ve bireysellik gezegeni olarak bilinir ve son derece entelektüeldir.

Tip 6 Satürn'dür:

Tip 6 dikkatli ve temkinli ve şüpheciler olarak bilinirler. Bilinmeyenden korkarlar. Otoriteyi kırmamaya ve sosyal kurallara uymaya dikkat ederler. Satürn, Tip 6'ya çok iyi uyuyor, çünkü halkalı gezegen sınır koyma yeteneğini temsil ediyor.

Tip 7 Jüpiter'dir:

Tip 7; cömert, iyimser ve çok yönlüdür. Jüpiter; Tip 7 için mükemmel bir seçimdir. Dev gezegen iyimserlik, iyi şans ve cömertliğin sembolü olarak bilinir ve aşırılığa meyilli olmasıyla ünlüdür. Olasılıkları görür, planlar yapar ve geleceği öngörür, ancak çoğu zaman sınırları ve sorunları hesaba katmayı unutur.

Tip 8 Mars'tır:

Tip 8 güçlü ve engelleri aşmaya çalışır. Cesur ve bağımsız olan Tip 8'ler genellikle enerjik, dinamik, ilham veren liderlerdir, güçsüz olanları korurlar ve ilerleme için çabalarlar. Dürüst ve açık sözlü, yaptıkları her şeye doğal bir masumiyet ve yaşam arzusu getirir. Mars; Tip 8 için mükemmel bir uyumdur. Savaş Tanrısı, kızıl gezegen, savaş ve saldırganlığın sembolüdür. Şehvetli, coşkulu, ilham verici, enerjik, iddialı ve yorulmak bilmez.

Tip 9 Venüs'tür:

Tip 9 kendini gizleyen ve uyumludur. Çevrelerine karşı çok duyarlıdırlar. Harika diplomat ve arabulucu olurlar. Venüs, Aşk tanrıçası ve barışı getiren, Tip 9 için büyük bir semboldür. Venüs, barış, uyum ve adalet sevgisi ve arabuluculuk becerileri ile tanınan Terazi'yi yönetir. Venüs aynı zamanda bir başka barış ve sevgi işareti olan Boğa'yı da yönetir, aynı zamanda sakin ve odaklanmış kararlılığı da.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Hobilerinize vakit ayırın

Hayattan keyif almak isteyeceğiniz bu dönemde yeni flörtler gündeme gelebilir. Hobilerinize vakit ayırmak sizi mutlu edecektir.

BOĞA: Alım satım konusu gündeme gelebilir

Kendinizi içe kapanık hissedebilir, evde zaman geçirmekten keyif alırsınız. Gayrimenkul alım satım konuları gündeminizi meşgul edebilir.

İKİZLER: Kısa süreli seyahat planlayabilirsiniz

Kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz, fikirlerinizle ön planda olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni kazanç kapısı arayabilirsiniz

Gelirleriniz, giderleriniz ve birikimlerinizle ilgili konular ön planda olacaktır. Para biriktirmeye başlayabilir, yeni kazanç kapıları arayabilirsiniz.

ASLAN: Liderlik yeteneğiniz oldukça güçlenecek

Dış görünüşünüze vakit ayırmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Liderlik yetenekleriniz bu dönemde güçlenecektir.

BAŞAK: Bazı durumlar canınızı sıkabilir

Ruhsal sağlığınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Psikolojik yardım alabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen durumlar canınızı sıkabilir.

TERAZİ: Yeni insanlarla tanışabilirsiniz

Arkadaşlık ilişkileriniz ve sosyal çevreniz ile ilgili konular ön planda olacaktır. Yeni sosyal çevrelere girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

AKREP: Ekip çalışmaları artacak

Bu dönemde yöneticilik ve liderlik vasıflarınızla ön planda olabilirsiniz. Ekip çalışması gerektiren işler için destekleyici bir döneme giriyorsunuz.

YAY: Eğitimlere katılabilirsiniz

Farklı kültürler ve inançlar üzerine araştırmalar yapabilir, vizyonunuzu genişletecek eğitimlere katılabilirsiniz. Akademik hayatınızı ilerletebilirsiniz.

OĞLAK: Finansal açıdan destek arayışı

Kredi başvurusunda bulunabilir, finansal destek arayışına girebilirsiniz. Eşinizin finansal durumuyla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

KOVA: İlişkileriniz bu dönem ilerleyecek

Mevcut ilişkinizi ilerletmeye karar verebilir, evlilik kararı alabilirsiniz. Yeni iş ortaklıkları ve yazılı anlaşmalar için önümüzdeki günler değerlendirebilirsiniz.

BALIK: Spora başlamak için iyi bir zaman

Kendinize yeni ve sağlıklı rutinler edinebilirsiniz. Diyete ve spora başlamak için önümüzdeki günleri değerlendirebilirsiniz.