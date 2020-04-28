Aklımız fikrimiz para!

27 Nisan itibari ile Merkür artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Boğa burcu sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz.

Merkür sağlam, istikrarlı, sebatlı ve inatçı Boğa burcuna geçtiği zaman siz de düşünceleriniz ve kararlarınızda aynı etkiyi yansıtmaya başlarsınız. Tutarlı ve güvenilir olmak önem kazanır. Bilgi basit ve somut bir biçimde öğrenilmek istenir ve aktarılırken de böyle yapmak yararlı olur. Anlamak ve kavramak emin adımlarla yavaş ve sindirilerek olur. Soyut kavramlardan çok, somut ve elle tutulur bilgiye önem verilir. Para, banka işleri yatırım, emlak, toprak alım satımı gibi konulara yönelim artar. Sabit düşünceli, muhafazakar, sağlamcı, pazarlık eden, malın iyisinden kalitelisinden anlayan kişilerle karşılaşabilirsiniz. İnatçılık yapmak, kararından dönmemek veya değişikliğe itiraz etmek bu süreçte daha çok ortaya çıkar. Edebiyat, güzel yazı, sanat konuları, güzellik, estetik, gıda, besinler, doğa, tarım gibi alanlara ilgi artar, konuşmaların konusu bunlar olabilir. Siz de bu dönemde kararlarınızı almakta acele etmeyin güven duyacağınız kararlar için araştırmanızı yapın, ayakları yere sağlam basan emin adımlar atın, planlarınızı sonradan değiştirmekten hoşlanmayacağınız için rastgele fikirlere yüz vermeyin. Bu nedenle duyguları ve düşünceleri değişken veya aşırı uçlara kayan bireylerden uzak durmaya bakın.

Bu dönem zihnimiz daha çok hayatımızdaki birçok konuyu daha sağlam ve istikrarlı bir noktaya nasıl çekilir bunları hesaplayacak ve düşünecek. Bu süreçte biraz dışarıdan gelen yeni fikirlere kapalı olabilir, fikirlerimizde esnekliği kaybedebilir, dar görüşlülük söz konusu olabilir. Alınan kararlar kolay değişmeyecek ve hayat geçirmek çok daha kolay olacaktır. Genel olarak iletişimde yapıcı olmaya çalışırken diğer yandan bu durum zihinsel tembellik de getirebilir, dikkatli olmakta yarar vardır. Konsantrasyon gerektiren işlerde başarı getirebileceği gibi bu dönem öğrenilecek konular kolay kolay unutulmaz, kalıcı bilgilere sahip olunur. Uzun vadeli yatırım kararları almak, iş yatırımları yapmak, iş kontakları kurmak, parasal konularda kararlar almak için en verimli dönemdir. Aklımız fikrimiz biraz para, daha iyi kazanmak, finansal konularda çözümler üretmek üzere çalışıyor olacak. Fikirlerimizi projelerimizi rahatlıkla paraya dönüştürebileceğiz ve başkalarına da rahatlıkla satabileceğiz arkadaşlar!

Sevgiler…

Dinçer Güner