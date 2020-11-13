Akrep burcunda Yeni Ay’a hazır mısınız?

Meydana gelecek yeni ay, kuşkucu, sabırlı, uç noktalarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğaya sahip. İdeallerimiz ve inançlarımız doğrultusunda harekete geçebiliriz. Astrolog Dinçer Güner, yeni ayda bizleri nelerin beklediğini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

15 Kasım günü Akrep burcunun 23. derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay döneminde Güneş'le Ay'ın Akrep burcunda yer almasıyla hayatımızda yeni bir ilişki başlangıcı yer alabilir. Bu kişiye karşı daha fazla kıskanç ve sahiplenici hissettiğimiz bir ruh hali içinde olabiliriz. Var olan ilişkilerde karşımızdaki kişi ile ilişki krizlerini çözmek için daha ketum stratejik ve kontrollü davranmak isteyebiliriz. Akrep, krediler borçlar vergi sigorta miras işleri ticaret yapmak ve müşterilerden gelen kazançları sembolize eden bir burç. Bu yeni ay döneminde bu tip konularda bir sorunu çözmek için şansımız var. Çünkü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter yeni aya oldukça destek verici bir açı yapıyor. Jüpiter desteği ile maddi konularda kendimize güç kazandıracak fırsatlara doğru atılım yapabileceğiz.

SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN

İş ortaklıkları ve maddi yatırım gerektiren işlerde destek bulacağız. Yeni ayın yönetici gezegeni Mars Koç burcunda geri hareketini bitirmiş durağan konumda ileri gitmek için hazır bekliyor. Venüs'ün de bu dönemde Terazi burcunda yer alması Mars ile karşıt açı yapması sonucu ilişkilerde denge kurmak için hem istekli olacağız hem de kendi isteklerimizden taviz vermek istemeyeceğiz. İletişim gezegeni Merkür ile ani değişimleri sembolize eden Uranüs arasındaki karşıt açıda dilin kemiği olmayabilir. Sözlerimiz ani stresli durumlara sebebiyet verebilir veya tartışmacı kişilerle karşılaşabiliriz mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışmak yararımıza olacaktır. Akrep yeni ayı sürecinde suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir bu dolunay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar.

SANSASYONEL OLAYLAR YAŞANACAK

Türkiye haritasında bu yeni ay 5. eve düşmektedir. 5. ev, ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Ve Türkiye haritasında Güneş 5 derece akrep burcunda yer almakta. Yani yeni ay ülke haritasının tam güneşin üstünde olmakta. Sanırım bu yeni ayda daha çok önemli sanatçılarımız ön planda olacak. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar yaşanabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Sürprizlere hazırlıklı olun

Günlük hayatın getirdiği sorumluluklarla ilgilene­ceğiniz, çözüm odaklı bir gün olacak. Doktor kont­rolünden geçebilir, sağlıklı rutinlere zaman ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Gündeminizde aşk var

Aşk hayatınız, flörtle­riniz, hobileriniz ve ço­cuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Uranüs üçgeni romantik konularda sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırın.

İKİZLER: Evde huzur bulacaksınız

Evde, ailenizle zaman geçirmek bugün size iyi gelecek. Evinizi düzenle­yebilir, evinizin dekoras­yonunu değiştirmek ve tadilat işleriyle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ailenizden alacağınız sürpriz haberlere sevineceksiniz.

YENGEÇ: İletişim trafiğiniz karışacak

Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle olan ilişkileri­niz önem kazanıyor. İle­tişim trafiğinizin arttığı bir gün olacak. Bugün katılacağınız eğitimlerden ve seminerlerden verim alacaksınız. Arkadaş çevrenizden alacağınız sürpriz haberler olabilir.

ASLAN: Harcamalarınıza dikkat edin

Bugün gündeminizde finansal durumunuzla ve kazançlarınızla ilgili konu­lar olacak. Sabah saatle­rindeki Ay – Uranüs üçgeni sürpriz bir kazanca veya beklenmedik bir harcamaya işaret ediyor. Bütçe planlaması yapmak için bugünü değerlendirin.

BAŞAK: Endişelerinizden uzaklaşın

Bugün kendinizi endişeli hissedebilirsiniz, sağlık konusunda evham yapma­maya dikkat edin. Kişisel bakımınıza vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hukuk ve yurt dışı bağlantılı işler konularında sürp­riz gelişmeler sizi bekliyor.

TERAZİ: İçinize kapanacaksınız

Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kendinizi içe kapanık hissedebilirsi­niz. Spiritüel yönünüzü güçlendirecek aktivitelerde buluna­bilir, manevi yönünüzle bağ kurabilir­siniz. Psikolojik destek almak için de bugünü değerlendirebilirsiniz.

AKREP: Amacınıza odaklanın

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizin önem kaza­nacağı bir gün sizi bekli­yor. Kişisel hedefleriniz üzerine kafa yorabilir, amaçlarınızı netleştirebilirsiniz. Evlilik hayatınıza heyecan katmak için bugünleri değerlendirebilirsiniz.

YAY: Sorumluluklarınız artacak

Kariyeriniz ve toplum önündeki konumunuzla ilgili konulara kafa yo­racağınız, sorumluluk­larınızın önem kazandığı bir gün olacak. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı iş hayatında sürpriz gelişmelere işaret ediyor.

OĞLAK: Romantik günler yaşanacak

Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konuları­nın ön planda olacağı bir gün olacak. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı romantik sürprizlere işaret ediyor. Partnerinizle birlikte keyifli seyahatler planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

KOVA: Destek arayacaksınız

Ortaklaşa gelirleriniz ve borçlarınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Kredi veya borç gibi finansal destek arayışına girebilirsiniz. Ay'ın Uranüs ile etkileşimi eşinizin veya ailenizin finansal hayatlarında karşı­laşacakları sürprizlere işaret ediyor.

BALIK: Ani kararlardan uzak durun

Partnerinizle kurduğu­nuz ilişkinin ve iş ilişkile­rinizin önem kazanacağı bir gün olacaktır. İlişkile­rinizde eleştirinin dozunu doğru ayar­lamalısınız. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı bugün alacağınız ani kararlara işaret ediyor.