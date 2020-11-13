Akrep burcunda Yeni Ay’a hazır mısınız?

Meydana gelecek yeni ay, kuşkucu, sabırlı, uç noktalarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğaya sahip. İdeallerimiz ve inançlarımız doğrultusunda harekete geçebiliriz. Astrolog Dinçer Güner, yeni ayda bizleri nelerin beklediğini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…
15 Kasım günü Akrep burcunun 23. derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay döneminde Güneş'le Ay'ın Akrep burcunda yer almasıyla hayatımızda yeni bir ilişki başlangıcı yer alabilir. Bu kişiye karşı daha fazla kıskanç ve sahiplenici hissettiğimiz bir ruh hali içinde olabiliriz. Var olan ilişkilerde karşımızdaki kişi ile ilişki krizlerini çözmek için daha ketum stratejik ve kontrollü davranmak isteyebiliriz. Akrep, krediler borçlar vergi sigorta miras işleri ticaret yapmak ve müşterilerden gelen kazançları sembolize eden bir burç. Bu yeni ay döneminde bu tip konularda bir sorunu çözmek için şansımız var. Çünkü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter yeni aya oldukça destek verici bir açı yapıyor. Jüpiter desteği ile maddi konularda kendimize güç kazandıracak fırsatlara doğru atılım yapabileceğiz.
SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN
İş ortaklıkları ve maddi yatırım gerektiren işlerde destek bulacağız. Yeni ayın yönetici gezegeni Mars Koç burcunda geri hareketini bitirmiş durağan konumda ileri gitmek için hazır bekliyor. Venüs'ün de bu dönemde Terazi burcunda yer alması Mars ile karşıt açı yapması sonucu ilişkilerde denge kurmak için hem istekli olacağız hem de kendi isteklerimizden taviz vermek istemeyeceğiz. İletişim gezegeni Merkür ile ani değişimleri sembolize eden Uranüs arasındaki karşıt açıda dilin kemiği olmayabilir. Sözlerimiz ani stresli durumlara sebebiyet verebilir veya tartışmacı kişilerle karşılaşabiliriz mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışmak yararımıza olacaktır. Akrep yeni ayı sürecinde suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir bu dolunay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar.
SANSASYONEL OLAYLAR YAŞANACAK
Türkiye haritasında bu yeni ay 5. eve düşmektedir. 5. ev, ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Ve Türkiye haritasında Güneş 5 derece akrep burcunda yer almakta. Yani yeni ay ülke haritasının tam güneşin üstünde olmakta. Sanırım bu yeni ayda daha çok önemli sanatçılarımız ön planda olacak. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar yaşanabilir.
KOÇ: Sürprizlere hazırlıklı olun
Günlük hayatın getirdiği sorumluluklarla ilgileneceğiniz, çözüm odaklı bir gün olacak. Doktor kontrolünden geçebilir, sağlıklı rutinlere zaman ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BOĞA: Gündeminizde aşk var
Aşk hayatınız, flörtleriniz, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Uranüs üçgeni romantik konularda sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırın.
İKİZLER: Evde huzur bulacaksınız
Evde, ailenizle zaman geçirmek bugün size iyi gelecek. Evinizi düzenleyebilir, evinizin dekorasyonunu değiştirmek ve tadilat işleriyle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ailenizden alacağınız sürpriz haberlere sevineceksiniz.
YENGEÇ: İletişim trafiğiniz karışacak
Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. İletişim trafiğinizin arttığı bir gün olacak. Bugün katılacağınız eğitimlerden ve seminerlerden verim alacaksınız. Arkadaş çevrenizden alacağınız sürpriz haberler olabilir.
ASLAN: Harcamalarınıza dikkat edin
Bugün gündeminizde finansal durumunuzla ve kazançlarınızla ilgili konular olacak. Sabah saatlerindeki Ay – Uranüs üçgeni sürpriz bir kazanca veya beklenmedik bir harcamaya işaret ediyor. Bütçe planlaması yapmak için bugünü değerlendirin.
BAŞAK: Endişelerinizden uzaklaşın
Bugün kendinizi endişeli hissedebilirsiniz, sağlık konusunda evham yapmamaya dikkat edin. Kişisel bakımınıza vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hukuk ve yurt dışı bağlantılı işler konularında sürpriz gelişmeler sizi bekliyor.
TERAZİ: İçinize kapanacaksınız
Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kendinizi içe kapanık hissedebilirsiniz. Spiritüel yönünüzü güçlendirecek aktivitelerde bulunabilir, manevi yönünüzle bağ kurabilirsiniz. Psikolojik destek almak için de bugünü değerlendirebilirsiniz.
AKREP: Amacınıza odaklanın
Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün sizi bekliyor. Kişisel hedefleriniz üzerine kafa yorabilir, amaçlarınızı netleştirebilirsiniz. Evlilik hayatınıza heyecan katmak için bugünleri değerlendirebilirsiniz.
YAY: Sorumluluklarınız artacak
Kariyeriniz ve toplum önündeki konumunuzla ilgili konulara kafa yoracağınız, sorumluluklarınızın önem kazandığı bir gün olacak. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı iş hayatında sürpriz gelişmelere işaret ediyor.
OĞLAK: Romantik günler yaşanacak
Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularının ön planda olacağı bir gün olacak. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı romantik sürprizlere işaret ediyor. Partnerinizle birlikte keyifli seyahatler planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz.
KOVA: Destek arayacaksınız
Ortaklaşa gelirleriniz ve borçlarınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Kredi veya borç gibi finansal destek arayışına girebilirsiniz. Ay'ın Uranüs ile etkileşimi eşinizin veya ailenizin finansal hayatlarında karşılaşacakları sürprizlere işaret ediyor.
BALIK: Ani kararlardan uzak durun
Partnerinizle kurduğunuz ilişkinin ve iş ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün olacaktır. İlişkilerinizde eleştirinin dozunu doğru ayarlamalısınız. Ay ile Uranüs arasındaki destekleyici açı bugün alacağınız ani kararlara işaret ediyor.