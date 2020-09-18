Aşk için geri sayım başladı

Aşık olmak dünyanın en güzel duygusu… Hepimiz sevmek ve sevilmek isteriz. Doğru zamanda doğru bir kişiyle aşka yelken açmak en büyük hayalimiz. Astrolog Dinçer Güner, bu hafta aşkın ne zaman kapımızı çalacağını ve ilişkiler için en uygun zamanları Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Birçok açıdan hepimizi çoğu zaman zorlayan bir 2020 yılı geçiriyoruz. Bu hafta istedim ki, sürekli sinir bozan haberler yerine, yılın geri kalanında özellikle de aşkla ilgili güzel gelişmelerin olacağı zamanlardan bahsedeyim. Şurada Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık tam tamına 4 ay kaldı. Bu 4 ay içinde hangi burcu aşktan yana güzel zamanlar bekliyor ? Yalnızlar hayatlarının aşkıyla ne zaman karşılaşacak? Birliktelikleri olanlar, evliler ise ilişkilerinde daha mutlu olacakları zaman ne zaman? Hangi günler sürprizler yapmak ve ilişkilere heyecan katmak için uygun?

ŞANSLI ZAMANLAR

6 Eylül ile 3 Ekim arası Venüs'ün Aslan burcunda ki seyahati ile Aslan, Kova, Koç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

3 Ekim ile 28 Ekim arası Venüs'ün Başak burcunda ki seyahati ile Başak, Balık, Boğa ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

28 Ekim ile 21 Kasım arası Venüs'ün Terazi burcunda ki seyahati iler Terazi, Koç, İkizler ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile Akrep, Boğa, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcunda ki seyahati ile Yay, İkizler, Aslan Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

BU TARİHLERE DİKKAT

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıda ki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar. Bu tarihlerde de birileri tanışabilir, flört edebilir ve yakınlaşmalar olabilir.

29 Eylül (+/-2 gün) Venüs ile Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. Heyecanlı, libidosu yüksek, kanı kaynatan günler. Özellikle Aslan, Kova, Koç, Yay, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

11 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Ani, kısa süreli heyecanlar, küçük kaçamaklar için ideal zamanlar. Aniden başlayan, sürpriz ilişkiler zamanı. Başak, Balık, Boğa, Akrep, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

AŞK KAPIYI ÇALIYOR

21 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Pluton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar.

24 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

10 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Pluton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Sağlığınıza dikkat edin

Çalışmaktan ve hizmet etmekten keyif alacağınız bir gün olacak. Hayatınızı derleyip toparlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza bugünlerde daha çok dikkat etmelisiniz.

BOĞA: İlgiye ihtiyaç duyacaksınız

Partnerinize vakit ayırmak isteyeceğiniz, romantik konuların ön planda olacağı bir gün. Çocuklarınız bu birkaç gün her zamankinden daha fazla ilgiye ihtiyaç duyacak.

İKİZLER: Keyifli günler yaşanacak

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün olacaktır. Evinizin tadilat işleriyle ilgilenmek ve dekorasyonunu değiştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi geliştireceksiniz

Kendinizi geliştirme isteğiniz artacaktır, eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatındaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir.

ASLAN: Tartışmalar olacak

Finansal gelirlerinizi titizlikle incelemek için çalışmalar yapmak isteyeceksiniz. Bazı tavırlarınız özellikle ailenizi incitebilir. Onaylanma ihtiyacınızın yoğun olduğu bir gün içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK: Kişisel sorunlar öne çıkacak

Kişisel meselelerinizin ön planda olacağı, hassas bir gün olacak. Yarın burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay ile yeni başlangıçlara açık bir döneme giriyorsunuz. Yeni kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: Psikolojik destek alabilirsiniz

Kendinizle baş başa kalmaktan keyif alacağınız, içe dönük bir gün olacak. Manevi yönünüzü güçlendirecek çalışmalar yapmak iyi gelecektir. İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik destek alabilirsiniz.

AKREP: Hedeflere yöneleceksiniz

Sosyal ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün olacak. Arkadaşlarınızla iletişim kurmak iyi gelir, duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hedeflerinizi ve beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.

YAY: İş yükünüz artacak

Yarın gerçekleşecek olan Yeni Ay ile iş hayatınızda yeniliklere açık bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki günlerde yeni bir iş konusu gündeme gelebilir veya iş değiştirme kararı alabilirsiniz.

OĞLAK: İşleriniz çözüm bulacak

Farklı kültürlere ve inançlara ilgi duyacağınız, derin düşünceler içinde olacağınız bir gün olacak. Hukuk ve eğitim konuları ön planda olacaktır. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa çözüme kavuşacak.

KOVA: Maddi konular ön planda

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Finansal destek arayışına girebilir, kredi başvurusu yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

BALIK: Manevi destek arayacaksınız

İkili ilişkilerin önem kazanacağı bir gün olacaktır. Bugün yalnız kalmak istemezsiniz, manevi desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızdaki anlaşmazlıkları bugün çözeceksiniz.