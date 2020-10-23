Boğa burcunda deli dolunay

Ay sonunda, boğa burcunun 8. derecesinde Uranüs'ün başrol oynayacağı dolunay bizleri bekliyor. Deli dolunay ile birlikte daha sakin, adımlarımızı daha temkinli atmaya çalışacağız. Dinçer Güner, bu değişimle birlikte bizleri nelerin beklediğini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Yeni ay Boğa burcu da olduğundan dolayı, sakin, dingin ve ağırkanlı hareket edebiliriz. Mevcut şartları ve koşulları korumaya odaklı davranabiliriz. Riske atılmak yerine, bize güven veren konular üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Kalkıştığımız işleri rahatlıkla bitirebiliriz. Yeşillik, doğa gibi konulara daha düşkün olabiliriz. Küçük şeyler bizleri daha mutlu edebilir. Rahatlığımız, konforumuz daha önemli olabilir. Daha üretken ve verimli bir süreçteyiz, bu dönem ortaya koyduğumuz eserler, yaptığımız başlangıçlar daha kalıcı nitelikte olacaktır.

BENCİLLİKTEN ARININ

Boğa burcunda gerçekleşecek bu yeni ay ile birlikte daha sakin olacak ve adımlarımızı daha dikkatli ve temkinli atmaya çalışacağız. Güvenlik arayışı içinde olacağız ve kendimizi bazen karmaşa içinden çıkma ve rahat ettiğimiz alanlara kaçma eğilimini içinde hissedeceğiz. Kısacası, Boğa burcunun tembelliğe yatkın ve rahatına düşkün doğası biraz durup, yorgunluk atmak isteyeceğimiz bir ruh hali yaratabilir. Bu ay dengeli ve tutarlı davranmamız gerektiğini hissedeceğiz ve bunu başarabilmek için gerekli olan enerjiler de gökyüzünde mevcut. Güneş ve Ay'ın Boğa burcunda oldukça yakın bir şekilde bir araya geldiği bu yeni ay döneminde maddi ve manevi anlamda değer verdiklerimizin neler olduğunu tekrar gözden geçirip, sahip olduklarımızın varlığından mutlu olup, maddi hırslara kapılmadan, benliğimizi bencillikten arındırıp, tutkularımızın kontrolden çıkmasına engel olarak hareket etmekte fayda var.

HAREKETE GEÇMENİN ZAMANI

Bu yeni ay hepimiz için maddi konularda somutlaşmak, sağlamlaşmak, kazanımlarımızı biriktirmek ve korumak anlamına geliyor. Yatırım yapmak için kararlar alabiliriz.

Yeni ay Uranüsyen olacaktır. Astrolojide ise Uranüs, özgürlük ile ilgilidir. Konfor alanlarınızdan kontrollü bir şekilde çıkabilirsiniz. Özgürlüğü kazanmak için disiplinli, kontrollü çaba sarf etmek demektir, özgürlük kazanmak için planlar yapmak anlamına gelir. Bu dönem bizden farklı olanları ötekileştirmek yerine, zorlamadan değiştirmeden kabul etmek gereklidir, yoksa krizler oluşur. Finansal anlamda güvende ihtiyacımız artabilir, kazançlarımızı arttırmanın yollarını arayabiliriz. Bu yeni ay zamanı maddi planları, bütçemizi, projelerimizin dayanacağı maddi koşulları gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Yeni ayda Uranüs etkin olacağından dolayı, para kazanma şekli ve modellerinizde değişime gidebilirsiniz. Yeme içme alışkanlıklarınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz. Ekonomik anlamda özgürlük kazanmak istiyorsanız bu yeni ay zamanı harekete geçebilirsiniz.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Tatil size iyi gelecek

Yakın çevrenizden ve günlük rutinlerinizden bunalabilir, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Tatil hayalleri kurabilir, tatillerinizi planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hukuk, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili konular gündemde olacaktır.

BOĞA: Gündeminizde para var

Eşinizin ve iş ortaklarınızın kazançlarıyla ilgili konular gündemde olacak. Gelir paylaşımı içinde olduğunuz kişilerin finansal durumunda gündeme gelecek. Bu gelişmeler dolaylı olarak sizi de etkileyebilir.

İKİZLER: İletişim problemi yaşanacak

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz, birlikteliklerden keyif alacağınız bir gün. Yakınlarınızla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Derin ve felsefi sohbetler keyif verecektir. İletişim problemlerine karşı dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ: Sağlığınıza önem verin

Bugün iş yükünüz ve sorumluluklarınız artabilir, kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. İş stresinin sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin. Yeterince dinlendiğinizden emin olun.

ASLAN: Sosyal hayatınızı güçlendirin

Aşk hayatınız, keyif ve mutluluk konuları ön planda olacak. Flörtleşmek size iyi gelecektir. Sizi mutlu edecek aktivitelerle ilgilenebilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkilerinizi güçlendirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK: Evinizde huzur bulacaksınız

Evinizle ve ailenizle ilgili konular ön planda olacak. Evinizi güzelleştirmek, evinizin dekorasyon, bakım ve onarım işleriyle

ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ailevi problemleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ: Kendinizi geliştireceksiniz

Kardeşlerinizle ve yakın dostlarınızla ilgili konular gündemde olacaktır. Sizi zihinsel olarak aktif tutacak aktivitelerle ilgilenmek iyi gelecektir. Kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak eğitimlere ve seminerlere katılabilirsiniz.

AKREP: Harcamalarınıza dikkat edin

Gelir durumunuzu gözden geçirmek ve bütçenizi planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz, öz değer duygunuzu güçlendirecek aktivitelere zaman ayırın. Harcamalarınıza dikkat edin.

YAY: Yaşam kalitenizi yükseltin

Bugün kendinizi ve duygularınızı tanımak için zaman ayırın. Hedeflerinizin ve amaçlarınızla ilgili konular ön planda olacak. Kendinizle ve dış görünüşünüzle ilgilenmek iyi size gelecektir. Yaşam kalitenizi yükseltmek için ideal bir gün.

OĞLAK: Manevi desteğe ihtiyaç duyacaksınız

Kendinizle ilgilenmekten keyif alacağınız bir gün. Kendinizi tanımaya zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Manevi desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz, yakınlarınızın sizinle iletişim kurmasına izin verin. Psikolojik yardım almaya bakın.

KOVA: Hedeflerinize yönelin

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve kalabalık gruplar içindeki konumunuzla ilgili konular ön planda olacak. Arkadaşlarınızla iletişimde olmak ve bilgi paylaşımında bulunmak size iyi gelecektir. Hedefleriniz ve umutlarınız için pes etmeyin.

BALIK: Aşk kapınızı çalabilir

Kariyer hedeflerinize kafa yorabilir, iş hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. İş plan ve stratejilerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde toplum önündeki konumunuz üzerine kafa yorabilirsiniz. Aşk hayatınızda gelişmeler olacak.