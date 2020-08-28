Buraya ölümün girmesi yasaktır

Malum gökyüzünde Güneş başak burcunda seyahat ediyor ve iletişimi ifade eden Merkür'de başak burcunda. Böyle başak burcu döneminde sağlıktan bahsetmezsek olmaz tabii ki. Ama alışık olduğumuz gezegenler üzerinden değil de, daha çok Uranyen astrolojinin bel kemiğini oluşturan astreoidlerinden biri olan tıbbın, hekimliğin, sağlığın tanrısı “Asklepios” ta bahsedeceğim sizlere.

Asklepios; yetenekli Apollon ve Koronis'in oğlu. Thessalia Kralı Phlegyas'ın kızı Koronis bir gün Apollon ile birlikte olur ve hamile

kalır. Yalnız Koronis bununla da kalmaz Apollon'u boynuzlayıp başka biri ile daha birlikte olur.

KORONİS'E ÖFKELENİR

Apollo bunu duyar ve öfkelenerek Koronis'i yakmaya karar verir. (Belki de şu an koronavirüsün yüksek ateşi, diri diri yakılarak ölen Koronis'ten geliyor olabilir) Kadına şiddet yunan mitolojilerinde de var gördüğünüz üzere. Koronis diri diri yanarken, Apollon Koronis'in karnındaki çocuğa üzülür ve onu kurtarmaya karar verir. Sonrasında ise çocuğu eğitilmesi için bizim yaralı şifacı olarak bildiğimiz Chirona verir. Chiron, Asklepios'a tıbbın inceliklerini, hastaları iyileştirme yöntemlerini, bitkilerin şifacı gücünü, hekimliği, cerrahlığı kısacası bildiği ne varsa ona öğretir. Fakat bu öğretilenler bizim Asklepios'a yetmez, gözü yükseklerdedir çünkü. Ölüleri diriltmek ister! Ve araştırmaya başlar.

ÖLÜLERİ DİRİLTMEK İSTER

Tanrı Athena bir gün Gorgo adında bir dev öldürür. Fakat bu devin bir özelliği var. Vücudunun sağ tarafında zehirli kan sol tarafında ise faydalı kan akmaktadır. İşte Asklepios bunu duyar duymaz devin sol tarafındaki kan üzerinden çalışarak ölüleri diriltmenin yolunu bulur. Bulur ama bizim tanrıların tanrısı Zeus bunu duyar duymaz atarlanmaya başlar. Sen doğanın dengesini bozuyorsun diye sinirlenir ve yıldırımlarını Asklepios'un üzerine göndererek öldürür. Sanki kendi öldürünce doğanın dengesi bozulmuyor. Asklepios, yıldırımlara maruz kalmadan hemen önce bir bitkiye son reçetesini yazar. Yağmur yağar, yazdığı bitkideki mürekkep akar ve toprağa karışır ve her şeye şifa olan sarımsak çıkar topraktan. Asklepios son hediyesini de

ölürken insanlığa bağışlar.

Neyse Asklepios'un 200den fazla mabedi yani tapınağı bulunmaktadır. Aslında bu tapınaklar zamanın hastaneleri. Bunların en büyüğü ise Türkiye'de Bergama'da bulunmaktadır. Hatta bu tapınakta tıbbın babası sayılan Hipokrat'ta görev yapmıştır. Asklepios'un mabedi olan Asklepion'ların giriş kapılarının üzerinde ise oldukça iddialı bir yazı yazmaktadır. ‘‘Buraya Ölümün Girmesi Yasaktır'' Astrolojik olarak Asklepios; şifayı, ilaçları ve doktorları, şamanik şifayı ve rüyaları temsil eder. Tedavi için gerekli olan şeyleri gösterir. Doğum haritalarımızda ise, ruhsal anlamda iyileşmek için gerekli olan “şey”leri, doktor ve ilaçlarla olan ilişkimizi, nasıl iyileşebileceğimizi ifade eder.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Felsefe ve inanç ön planda olacak

Hayata derin bir çerçeveden bakacaksınız. Felsefe ve inanç ön planda olacak. Hukuk, eğitim ve yurt dışıyla ilgili konular gündemde. Ev ve iş hayatınız da denge içinde.

BOĞA: Finansal destek arayışına girmek

Eşinizin ve iş ortaklarınızın finansal durumuyla ilgili konular ön planda olacaktır. Finansal destek arayışına girebilirsiniz. Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilere dikkat.

İKİZLER: Bütçenize dikkat sıkıntı çıkabilir

İkili ilişkileriniz ve iş ortaklıklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. Bütçenizi aşmamaya ve finansal konularda risk almamaya özen gösterin.

YENGEÇ: İkili ilişkilerde sorun yaşamak

İş yükünüz ve sorumluluklarınız artabilir, kendinizi ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız anlaşmazlıklar büyüyebilir. Pireyi deve yapmamaya özen gösterin.

ASLAN: Aşk hayatınıza zaman ayırın

Aşk hayatınız ve hobilerinizle ilgili konular ön planda. Sizi mutlu edecek aktivitelerle ilgilenebilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere dikkat edin.

BAŞAK: Sosyal ilişkide probleme dikkat

Evinizi güzelleştirmeye yönelik adımlar atabilir, tadilat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Venüs ile Jüpiter arasındaki karşıtlık sosyal ilişkilerinizde problemlere işaret ediyor.

TERAZİ: Zihinsel aktivite aktif tutacak

Kardeşleriniz ve kuzenleriniz gibi yakın çevre üyelerinizle olan ilişkileriniz ön planda olacaktır. Zihinsel olarak aktif tutacak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

AKREP: Akrabalarınızla anlaşmazlıklar

Gelir gider hesabı yapabilir, bütçenizi planlayabilirsiniz. Eğitimlerle ve seyahatlerle ilgili konular gündemde. Akrabalarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

YAY: Hedefe doğru yönelmelisiniz

Hedefleriniz ve amaçlarınız ön planda olacak. Dış görünüşünüzle ilgilenmek iyi gelecek. Venüs ile Jüpiter arasındaki karşıtlık finansal konulara dikkat çekiyor, bütçeye dikkat.

OĞLAK: Manevi desteğe ihtiyaç duyabilir

Kendinizle kalmak ve iç dünyanızla ilgilenmek isteyeceksiniz. Sevdiklerinizin manevi desteğine ihtiyaç duyabilir, psikolojik yardım almak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

KOVA: Bilgi paylaşımı size iyi gelecek

Arkadaşlarınızla iletişimde olmak ve bilgi paylaşımında bulunmak size iyi gelecektir. Toplumsal meselelere ilginiz artacaktır. Küçük sağlık problemlerini ihmal etmeyin.

BALIK: Kariyerinizde değişim isteği

Kariyer hedefleriniz üzerine kafa yorabilirsiniz. Yeni iş arayışına girebilir, önemli iş toplantıları yapabilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde anlaşmazlıklar yaşanabilir.