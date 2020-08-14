Burçların sembolize ettiği mekanlar ve nesneler

Burcunuzun sembolize ettiği mekanları ve uğurlu renklerinizi biliyor musunuz? Astrolog Dinçer Güner Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı

Astroloji, evreni, tabiat, varoluşu, insanı ve olayları anlamamıza yardımcı olan evrensel bir dil. Bu haftada size, astrolojide kullandığımız burçların karakter özellikleri dışında neleri sembolize ettiklerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu sembolizmler “Horary Astroloji” de kullanılır.

Koç:

Kumlu ve tepelik yerler, ıssız alanlar, sıcaklığın olduğu yerler. Ocaklar, sobalar, bacalar, fırınlar, cim işçiliği, silah, dam, tavan, alçı, çatı ve çatı kaplamaları.

Yönü: Doğu

Rengi: Kırmızı ve Beyaz

Boğa:

Mahzenler, şarap mahzenleri, alt kat odalar, bağ, bahçe, kasalar ve değerli eşyaların saklandığı yerler. Dolaplar, gardroplar, çalılıklar, çiftlik alanları, alçak tavanlı mekanlar ve seramik döşeli yerler.

Yönü: Güney Doğu

Rengi: Sarımsı beyaz, ekru, krem rengi

İkizler:

Çalışma masası, çalışma odası, ulaşım araçları, kitaplıklar, okullar, kütüphaneler, konteynerlar. Çekmeceler, dosya dolapları, küçük ev aletleri çevresi, mutfak dolapları, sandıklar, eşyaların üst tarafı, ölçü aletleri, arabaların bagajı, garajlar ve havadar mekanlar.

Yönü: Güney batı

Rengi: Kırmızı, turuncu, sarı

DENİZLERİ SEMBOLİZE EDER

Yengeç:

Denizler ve okyanuslar, gemiler, deniz kenarı yerler, içme sularının olduğu yerler. Su boruları, lavabo ve çeşmeler, mezarlık, antikalar, tarihi binalar ve müzayedeler.

Yönü: Kuzey

Rengi: Yeşil

Aslan:

Parklar, ormanlar, korular, av alanları, yağmur ormanları, vahşi doğa, lunapark ve eğlence mekanları. Çocuk odaları, hobi odaları, tiyatrolar, sinema, konser alanları, opera binaları, kaleler, malikaneler, müzeler, sanat galerileri, balkonlar ve localar.

Yönü: Kuzey Doğu

Rengi: Kırmızı ve Yeşil

Başak:

Cepler, kutu içleri, süt ürünleri ve yiyeceklerin konduğu yerler. Kiler, buzdolabı, çekmeceler, dosya dolapları, gardroplar, ofis, çalışma masası, hasta odaları, ecza dolab ve hobi yerleri

Yönü: Güney doğu

Rengi: Siyah, kırçıllık ve puantiyeli kumaşlar

Terazi:

Çatı katı, dağ tepeleri, taşlı topraklı yollar, açık alanlar, eşyaların üst kısmı, süs eşyaları, dekoratif eşyaların olduğu yerler. Ayrıca tavana yakın yerler.

Yönü: Batı

Rengi: Siyah, koyu kırmızı, taba rengi ve pastel renkler

MAĞARALAR VE DEHLİZLER

Akrep:

Çöplükler, bataklıklar, karanlık ve nemli yerler, su tesisatına yakın yerler, sel basmaya müsait yerler. Küflü yerler, yer altı, yer altı tünelleri, gizli çekmeceler, derin ve girilmesi zor yerler, mağaralar ve dehlizler.

Rengi: Siyah, koyu renkler, bordo kırmızı

Yay:

Dağlar, ağaçlık yerler, tepeler, ferah mekanlar, üst kat odalar, şömineler, ibadet yerleri, kutsal mekanlar. Bunların yanı sıra spor yapılan yerler, üniversiteler ve arabalar.

Rengi: Sarı, mor, parlak yeşil, parlak kırmızı

Oğlak:

Karanlık ve ıssız yerler, çalılıklar, dikenli yerler, kötü kokan yerler. Ayrıca çiftlikler, hayvan derisi çıkarılan yerler, mahzenler, kuytu yerler, iş hanları, fabrikalar, ofisler ve çalışma alanları.

Yönü: Güney

Rengi: Siyah ve koyu renkler, griler, koyu kahve, taba rengi

RENGİ MAVİ VE TONLARI

Kova:

Taş ocakları, taş kaplı yerler, derslikler, tepeler, yokuşlar, bağ evleri, zeytinlikler, saçaklar, pencere pervazı, pencereye yakın yerler. Ayrıca hava limanları, uçaklar, jakuzi veya spa alanları, balkonlar, teraslar ve klimalar.

Yönü: Batının kuzeyi

Rengi:Mavi ve tonları, metalik renkler, metal rengi, parlak renkler.

Balık:

Sahiller, göller, havuzlar, su ve deniz kenarı yerler. Bunların yanı sıra sakin ve inziva yerleri, izole alanlar, yardım kuruluşları, anestezi yapılan yerler, sinema salonları, nemli yerler ve meyhaneler.

Yönü: Kuzey batı

Rengi: Deniz renkleri, parlak beyaz.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: YENİ KAPILAR ARAYACAKSINIZ

Bugünlerde kazançlarınızı arttırmanın yeni yollarını arayacaksınız. Üstlerinizle terfi, zam gibi konuşmalar yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

BOĞA: KEYİFLİ BİR HAFTA SİZİ BEKLİYOR

Hayatın tadını çıkarmak isteyeceğiniz, keyif odaklı bir gün olacak. Kendinize vakit ayırabilir, stilinizde değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz için uygun bir zaman.

İKİZLER: PSİKOLOJİNİZ DÜZELECEK

Kendinizi içe dönük hissedeceğiniz, hayatın gizli yönlerine ilgi duyacağınız bir gün olacak. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapmak için de uygun bir gün.

YENGEÇ: HAYALLERİNİZE YAKLAŞTINIZ

Umutlarınızı gözden geçirebilir, sevdiklerinizle hayallerinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Hedeflerinize yönelik somut adımlar atmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

ASLAN: İŞ KONUSU GÜNDEME GELECEK

Gündüz saatleri iş hayatınız için destekleyicidir. İş plan ve stratejilerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yeni bir iş konusu gündeme gelebilir, iş arayışına girebilirsiniz.

BAŞAK: UFUKTA SEYAHAT VAR

Din ve felsefe konularında araştırmalar yapabilir, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Hukuk, eğitim ve seyahatler konuları gündemde olacak. Sevgilinizle birlikte tatile çıkmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: MADDİ SIKINTI OLACAK

Miras, nafaka, burs gibi başkalarının finansal kaynaklarıyla ilgili konular gündeme gelecek. Kredi veya borç için finansal destek arayışındaysanız bugünü değerlendirebilirsiniz.

AKREP: GÜVEN SORUNU YAŞANACAK

İlişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda güven meselesi ön planda olacaktır. Yazılı anlaşmalarınız ve imzalı işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Partnerinizle seyahat planlayabilirsiniz.

YAY: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz ilişkiler önem kazanıyor. İş hayatınızı ilgilendiren konularda somut adımlar atmak için uygun zaman. Sağlığınızı ihmal etmeyin, doktor kontrolü gerekebilir.

OĞLAK: ROMANTİZM ZİRVEDE

Flörtleşmekten keyif alacağınız bir gün olacaktır. Partnerinize vakit ayırabilir, romantik bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ve evinizle ilgili sorumluluklarınız ön planda olacaktır.

KOVA: İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Evinize tadilat yaptıracaksınız. Evinizi güzelleştirmeye için bir şeyler yapabilir, ev alışverişi yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aile üyelerinizle ilişkilerinizi güçlendireceksiniz.

BALIK: EĞİTİME YÖNELECEKSİNİZ

Kardeşleriniz, kuzenlerini ve yakın dostlarınız ilgili konular gündemde olacak. Yeni eğitimlere katılabilir, ilginizi çeken konularda kendinizi geliştirmenin yollarını arayabilirsiniz.