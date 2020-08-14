Burçların sembolize ettiği mekanlar ve nesneler

Astroloji, evreni, tabiat, varoluşu, insanı ve olayları anlamamıza yardımcı olan evrensel bir dil. Bu haftada size, astrolojide kullandığımız burçların karakter özellikleri dışında neleri sembolize ettiklerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu sembolizmler “Horary Astroloji” de kullanılır.
Koç:
Kumlu ve tepelik yerler, ıssız alanlar, sıcaklığın olduğu yerler. Ocaklar, sobalar, bacalar, fırınlar, cim işçiliği, silah, dam, tavan, alçı, çatı ve çatı kaplamaları.
Yönü: Doğu
Rengi: Kırmızı ve Beyaz
Boğa:
Mahzenler, şarap mahzenleri, alt kat odalar, bağ, bahçe, kasalar ve değerli eşyaların saklandığı yerler. Dolaplar, gardroplar, çalılıklar, çiftlik alanları, alçak tavanlı mekanlar ve seramik döşeli yerler.
Yönü: Güney Doğu
Rengi: Sarımsı beyaz, ekru, krem rengi
İkizler:
Çalışma masası, çalışma odası, ulaşım araçları, kitaplıklar, okullar, kütüphaneler, konteynerlar. Çekmeceler, dosya dolapları, küçük ev aletleri çevresi, mutfak dolapları, sandıklar, eşyaların üst tarafı, ölçü aletleri, arabaların bagajı, garajlar ve havadar mekanlar.
Yönü: Güney batı
Rengi: Kırmızı, turuncu, sarı
DENİZLERİ SEMBOLİZE EDER
Yengeç:
Denizler ve okyanuslar, gemiler, deniz kenarı yerler, içme sularının olduğu yerler. Su boruları, lavabo ve çeşmeler, mezarlık, antikalar, tarihi binalar ve müzayedeler.
Yönü: Kuzey
Rengi: Yeşil
Aslan:
Parklar, ormanlar, korular, av alanları, yağmur ormanları, vahşi doğa, lunapark ve eğlence mekanları. Çocuk odaları, hobi odaları, tiyatrolar, sinema, konser alanları, opera binaları, kaleler, malikaneler, müzeler, sanat galerileri, balkonlar ve localar.
Yönü: Kuzey Doğu
Rengi: Kırmızı ve Yeşil
Başak:
Cepler, kutu içleri, süt ürünleri ve yiyeceklerin konduğu yerler. Kiler, buzdolabı, çekmeceler, dosya dolapları, gardroplar, ofis, çalışma masası, hasta odaları, ecza dolab ve hobi yerleri
Yönü: Güney doğu
Rengi: Siyah, kırçıllık ve puantiyeli kumaşlar
Terazi:
Çatı katı, dağ tepeleri, taşlı topraklı yollar, açık alanlar, eşyaların üst kısmı, süs eşyaları, dekoratif eşyaların olduğu yerler. Ayrıca tavana yakın yerler.
Yönü: Batı
Rengi: Siyah, koyu kırmızı, taba rengi ve pastel renkler
MAĞARALAR VE DEHLİZLER
Akrep:
Çöplükler, bataklıklar, karanlık ve nemli yerler, su tesisatına yakın yerler, sel basmaya müsait yerler. Küflü yerler, yer altı, yer altı tünelleri, gizli çekmeceler, derin ve girilmesi zor yerler, mağaralar ve dehlizler.
Rengi: Siyah, koyu renkler, bordo kırmızı
Yay:
Dağlar, ağaçlık yerler, tepeler, ferah mekanlar, üst kat odalar, şömineler, ibadet yerleri, kutsal mekanlar. Bunların yanı sıra spor yapılan yerler, üniversiteler ve arabalar.
Rengi: Sarı, mor, parlak yeşil, parlak kırmızı
Oğlak:
Karanlık ve ıssız yerler, çalılıklar, dikenli yerler, kötü kokan yerler. Ayrıca çiftlikler, hayvan derisi çıkarılan yerler, mahzenler, kuytu yerler, iş hanları, fabrikalar, ofisler ve çalışma alanları.
Yönü: Güney
Rengi: Siyah ve koyu renkler, griler, koyu kahve, taba rengi
RENGİ MAVİ VE TONLARI
Kova:
Taş ocakları, taş kaplı yerler, derslikler, tepeler, yokuşlar, bağ evleri, zeytinlikler, saçaklar, pencere pervazı, pencereye yakın yerler. Ayrıca hava limanları, uçaklar, jakuzi veya spa alanları, balkonlar, teraslar ve klimalar.
Yönü: Batının kuzeyi
Rengi:Mavi ve tonları, metalik renkler, metal rengi, parlak renkler.
Balık:
Sahiller, göller, havuzlar, su ve deniz kenarı yerler. Bunların yanı sıra sakin ve inziva yerleri, izole alanlar, yardım kuruluşları, anestezi yapılan yerler, sinema salonları, nemli yerler ve meyhaneler.
Yönü: Kuzey batı
Rengi: Deniz renkleri, parlak beyaz.
KOÇ: YENİ KAPILAR ARAYACAKSINIZ
Bugünlerde kazançlarınızı arttırmanın yeni yollarını arayacaksınız. Üstlerinizle terfi, zam gibi konuşmalar yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.
BOĞA: KEYİFLİ BİR HAFTA SİZİ BEKLİYOR
Hayatın tadını çıkarmak isteyeceğiniz, keyif odaklı bir gün olacak. Kendinize vakit ayırabilir, stilinizde değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz için uygun bir zaman.
İKİZLER: PSİKOLOJİNİZ DÜZELECEK
Kendinizi içe dönük hissedeceğiniz, hayatın gizli yönlerine ilgi duyacağınız bir gün olacak. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapmak için de uygun bir gün.
YENGEÇ: HAYALLERİNİZE YAKLAŞTINIZ
Umutlarınızı gözden geçirebilir, sevdiklerinizle hayallerinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Hedeflerinize yönelik somut adımlar atmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.
ASLAN: İŞ KONUSU GÜNDEME GELECEK
Gündüz saatleri iş hayatınız için destekleyicidir. İş plan ve stratejilerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yeni bir iş konusu gündeme gelebilir, iş arayışına girebilirsiniz.
BAŞAK: UFUKTA SEYAHAT VAR
Din ve felsefe konularında araştırmalar yapabilir, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Hukuk, eğitim ve seyahatler konuları gündemde olacak. Sevgilinizle birlikte tatile çıkmak isteyeceksiniz.
TERAZİ: MADDİ SIKINTI OLACAK
Miras, nafaka, burs gibi başkalarının finansal kaynaklarıyla ilgili konular gündeme gelecek. Kredi veya borç için finansal destek arayışındaysanız bugünü değerlendirebilirsiniz.
AKREP: GÜVEN SORUNU YAŞANACAK
İlişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda güven meselesi ön planda olacaktır. Yazılı anlaşmalarınız ve imzalı işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Partnerinizle seyahat planlayabilirsiniz.
YAY: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN
Birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz ilişkiler önem kazanıyor. İş hayatınızı ilgilendiren konularda somut adımlar atmak için uygun zaman. Sağlığınızı ihmal etmeyin, doktor kontrolü gerekebilir.
OĞLAK: ROMANTİZM ZİRVEDE
Flörtleşmekten keyif alacağınız bir gün olacaktır. Partnerinize vakit ayırabilir, romantik bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ve evinizle ilgili sorumluluklarınız ön planda olacaktır.
KOVA: İLİŞKİLER GÜÇLENECEK
Evinize tadilat yaptıracaksınız. Evinizi güzelleştirmeye için bir şeyler yapabilir, ev alışverişi yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aile üyelerinizle ilişkilerinizi güçlendireceksiniz.
BALIK: EĞİTİME YÖNELECEKSİNİZ
Kardeşleriniz, kuzenlerini ve yakın dostlarınız ilgili konular gündemde olacak. Yeni eğitimlere katılabilir, ilginizi çeken konularda kendinizi geliştirmenin yollarını arayabilirsiniz.