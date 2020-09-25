1 Ekim tarihinde Chiron'un başrolde olacağı dolunay Koç burcunda meydana gelecek. Bu sebepten 10 Ekime kadar bu dolunayın etkilerini derinden hissedeceğiz. Bu durumda neler yapmalıyız? Astrolog Dinçer Güner Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Chiron'la (Kayron) ilgili tarih boyunca mitolojik hikayeler anlatılmış. Hepsinin ortak özelliği Chiron'nun yarı insan ve yarı hayvan (At) olması. Tıptan güzel sanatlara, savaşçılıktan dini ritüellere kadar uzanan geniş bir yelpazede bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi etrafındakilere aktarması. Rivayete göre savaş yüzünden bir rivayete göre de okçuluk eğitimi verirken ayağına ok saplanması, bir dağda yaşaması ve ölümsüz olması.

ER YADA GEÇ ŞİFALANACAKSINIZ

Tabii bu işin mitolojik kısmı ve aslında Chiron hakkında bizlere birçok bilgi vermektedir. Çok yetenekli, bilgili ve bu bilgiyi başkalarına aktarmasının yanı sıra, iş başa düştüğünde kendisine yetememesi, kendi sorununa çözüm bulamaması. Bir nevi “Terzi'nin kendi söküğünü dikememesi” durumu, aciz kalması ve sorunla baş edememesi. Mitolojinin ardından şimdide gökyüzüne doğru uzanalım ve Chiron'un bulunduğu yer ve yörüngesi hakkında bilgi sahibi olalım. Chiron bir gezegen değil kendisi aslında bir Asteroittir. Astrolojide kullandığımız enstürmanlar sadece gezegenler değil bu gibi önemli astreoitler, arap noktaları, orta noktalar, v.b. enstürmanlarıda hem bireysel harita analizlerinde hem de öngörü aracı olarak kullanmaktayız. Chiron'a tekrar dönecek olursak, sabit bir yörünge hızı bulunmamaktadır. Satürn ve Uranüs yörüngeleri arasında yer alan bu astreoit her burcu farklı hızlarda kat etmektedir. Satürn ve Uranüs yörüngelerinin arasında yer alması, hem karma ve korku üzerinde (Satürn) hem de bağımsızlık ve orjinallik ihtiyacımız olan noktalarla ilgili önemli bilgiler vermektedir.

KORKULARIN KAYNAĞINA İNİN

Astrolojide Chiron, psikolojik olarak zorlandığımız, kendimize yetemediğimiz, yara aldığımız (fiziksel veya psikolojik) fakat bizim üstesinden gelemediğimiz, yaralandığımız konularla ilgili bir başkasına maddi veya manevi yararımızın dokunduğu noktaları işaret eder. Mitoloji'den esinlenecek olursak, Chiron'u büyük bir şifacı olarak tasvir ederler ve haritalarımızda Chiron'un olduğu nokta bizim başkalarına iyi geldiğimiz, onlara fayda sağladığımız noktadır. Kimlik kazanmaya, ispat etmeye çalıştığımız, üzerinde başarı elde etmeye uğraştığımız ve asıl korkularımızın kaynağıdır. Ve neden bu korkuları, endişeleri, yaralanmaları taşıyoruz bunların kökünde neler var gibi sorulara yanıt hemen Chiron'dan gelir. Chiron'nun bir doğum haritasında dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Eğer Chiron yara aldığımız noktaları işaret ediyor ise bunun tedavi yöntemi de aslında yine Chiron'dan geçmektedir.

ÖFKEDEN UZAKLAŞIN

Chiron'un glifi (Sembolü) bir anahtara benzer. Anahtar kapıyı açmaya yarayan önemli bir alet olduğunu düşünecek olursak, haritamızda Chiron'un olduğu yer bir nevi hayatımızın kilit noktasını işaret eder. Önemli olan anahtarı doğru kapıya yerleştirip doğru yöne çevirmektir. Neden bu bilgiyi verdim sizlere; çünkü 1 Ekim Perşembe günü Chiron'un başrol olacağı bir dolunay Koç burcunda meydana gelecek. Bu yüzden 10 ekime kadar bu dolunayın etkilerini derinden hissedeceğiz. Peki Chiron olduğu için neler yapmak gerek? Öncelikle öfkeyi hayatımızdan uzak tutuyoruz, sakin ve sabırlı davranıyoruz. Nezaketi, diplomasiyi, inceliği, kibarlığı elden bırakmıyoruz. Eğer bunlara dikkat etmez isek, hem ilişkilerde hem ortaklıklarda yara alabiliriz, ayrılıklar ve travmatik durumlar meydana gelebilir. Başkalarının ilişkilerinde de can simidi olabilir, ilişkilerini kurtarabiliriz. Kendimizi yaralamadan başkalarına da fayda olacak şekilde geçirmenizi tavsiye ederim.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: İletişim sorunu yaşanacak

Hukuk, eğitim konuları ve yurt dışı bağlantılı işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda yaşanabilecek iletişim problemleri sizi sıkıntıya itecek.

BOĞA: Maddi destek arayacaksınız

Borç, kredi ve finansal destek arayışına girmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle yaşanabilecek anlaşmazlıklar olabilir. Dikkat edin.

İKİZLER: İkili ilişkide sorun var

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugün duygularınızı ve fikirlerinizi yakınlarınızla paylaşma isteği duyarsınız. Yönetici gezegeniniz romantik ilişkilerinizde iletişim problemlerine dikkat çekiyor.

YENGEÇ: Sağlığınıza dikkat edin

Kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz, bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Yakın ilişkilerinizde iletişim problemleri size sorunlar açabilir. Çevrenizden destek alın.

ASLAN: Yaratıcı ruhunuz ortaya çıkacak

Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz bugünü hobilerinizle ilgilenerek değerlendirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle yaşanabilecek iletişim problemlerine kafanızı takmayın.

BAŞAK: Parasal sıkıntı var

Evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde finansal konularda temkinli hareket etmelisiniz. Parasal konularda sıkıntıya düşebilirsiniz.

TERAZİ: Tansiyon yükselecek

Eğitimlere ve seminerlere katılabilir, kısa süreli seyahatler planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ev ve aile hayatınızda tansiyonu yükseltecek gerginlikler olabilir.

AKREP: Yanlış anlaşılmalar olacak

Yeni gelir kapıları arayabilir, ekonomik durumunuzu gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir. Kontrolünüz dışındaki olaylara dikkat.

YAY: Kendinizi sorgulayacaksınız

Hedeflerinizi ve beklentilerinizi sorgulayabilir, kişisel işlerinizle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler sizi üzebilir.

OĞLAK: Ruhunuzu dinlendireceksiniz

Yalnız kalıp kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Merkür ile burcunuzda seyahat etmekte olan Satürn arasındaki sert etkileşim iş hayatınızda yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor.

KOVA: Dostlarınızla vakit geçireceksiniz

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugünü arkadaşlarınıza vakit ayırarak değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularında yaşanabilecek problemler başınızı ağrıtabilir.

BALIK: Anlaşmazlıklar çıkacak

Kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilir, iş plan ve stratejilerinizi oluşturmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Merkür ile Satürn arasındaki sert etkileşim finansal konulara dikkat çekiyor.