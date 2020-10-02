Ekim ayında bu saatlere dikkat

Ay boşlukta iken, yaptığımız işler boşa gidebilir. Motive olmakta zorlanabilir, kendimizi mutsuz hissedebiliriz. Bu zamanlarda yeni bir işe başlamak, anlaşma yapmak için uygun değildir. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız astrolog Dinçer Güner, Ekim ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları Sözcü Haftasonu okurları için kaleme aldı…

Ay'ın boşlukta olması demek.. Ay'ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir. Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar.

HAYATI AKIŞINA BIRAKIN

Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay'ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat. Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz ana esas konulardan uzaklaşabiliriz. Elinizde ki işleri düzenleyin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın. Önünüze bakın, hazırlık yapın. İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Ay'ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

– 3 Ekim 08:47 – Ay 25 derece Koç'ta Boşlukta- 3 Ekim 18.12'ye kadar

– 5 Ekim 21:40- Ay 25 derece Boğa'da Boşlukta- 6 Ekim 07.02'ye kadar

– 8 Ekim 04:56- Ay 22 derece İkizlerde Boşlukta- 8 Ekim 18.45'e kadar

– 10 Ekim 19:03- Ay 25 derece Yengeç'te Boşlukta- 11 Ekim 03.24'e kadar

– 12 Ekim 17:29- Ay 21 derece Aslan'da Boşlukta- 13 Ekim 07.55'e kadar

– 15 Ekim 01:46 – Ay 25 derece Başak'ta Boşlukta- 15 Ekim 08.53'e kadar

– 17 Ekim 01:11- Ay 25 derece Terazi'de Boşlukta- 17 Ekim 08.05'e kadar

– 19 Ekim 00:42 Ay 25 derece Akrep'te Boşlukta- 19 Ekim– 07.42'ye kadar

– 21 Ekim 06:37- Ay 28 derece Yay'da Boşlukta- 21 Ekim 09.43'e kadar

– 23 Ekim 07:34 Ay 25 derece Oğlak'ta Boşlukta- 23 Ekim – 15.16'ya kadar

– 25 Ekim 00:53- Ay 17 derece Kova'da Boşlukta- 26 Ekim 00.18'e kadar

– 28 Ekim 03:45 Ay 26 derece Balık'ta Boşlukta- 28 Ekim – 11.44'e kadar

– 30 Ekim 19:12 – Ay 27 derece Koç'ta Boşlukta- 31 Ekim 00.18'e kadar

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Kendinize vakit ayıracaksınız

Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz, kendinizle ilgilenmek iyi gelecektir. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay'ın Neptün ile kavuşumu ruhsal çalışmalar için destekleyici olacaktır.

BOĞA: Sağlığınıza önem verin

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay Neptün kavuşumu arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlarda bulunmanın size iyi geleceğini gösteriyor. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir güne işaret ediyor.

İKİZLER: Dostlarınızı ihmal etmeyin

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün kavuşumu kendinizi iş hayatında yönsüz hissetmenize sebep olabilir. Çocuklarınız ilginize ve desteğinize ihtiyaç duyabilir, sevdiklerinizi ihmal etmeyin.

YENGEÇ: Geçmişe fazla takılmayın

Din, felsefe hakkında araştırmalar yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı ev ve iş hayatında anlaşmazlıklara işaret ediyor. Geçmiş yaralarınızı deşecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN: Dostlarınızdan destek isteyeceksiniz

Kredi, borç, miras ve nafaka konuları gündemde olacaktır. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı bugün çıkacağınız seyahatlerde yaşanabilecek aksiliklere işaret ediyor. Kardeşlerinizin veya yakın dostlarınızın desteğinize ihtiyacı olabilir.

BAŞAK: Duygularınız ön planda olacak

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün kavuşumu yakın ilişkilerinizde duygusal paylaşımların önemine dikkat çekiyor. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı finansal konularda temkinli hareket etmeniz gereken bir güne işaret ediyor.

TERAZİ: İkili ilişkilere dikkat

Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün işlerinizin yavaş ilerlemesine sebep olabilir. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı ikili ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor.

AKREP: Sanata yöneleceksiniz

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün kavuşumu yaratıcılığınızı artırıyor, sanatsal aktivitelerle ilgilenmek iyi gelecektir. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı birlikte çalıştığınız kişilerle yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor.

YAY: Sorunları çözmeye çalışın

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün kavuşumu evinizin tesisatında çıkabilecek problemlere işaret ediyor. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı sosyal ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor.

OĞLAK: Evde sorun yaşanacak

Zihniniz hızlı çalışacaktır, yeni eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı iş ve ev hayatınızda yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor. Aile içinde eski yaralarınız deşilebilir.

KOVA: Harcamalarınızı azaltın

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay – Neptün kavuşumu harcamalarınızı kontrol etmenin kolay olmayacağını gösteriyor. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı kardeşlerinizle yaşanabilecek anlaşmazlıklara dikkat çekiyor. İletişim problemlerine karşı dikkatli olun.

BALIK: Hediyelerle kendinizi şımartın

Kişisel bakımınızla ilgilenmek ve kendinizi şımartmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Şiron'un Güneş ile karşıtlığı finansal konularda temkinli hareket etmeniz gereken bir güne işaret ediyor.