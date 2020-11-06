Ekonomik düzen değişecek

Dünya'daki ekonomik düzen büyük bir değişim içine girdi. Pluton ile Jüpiter arasındaki döngü 13 senede bir meydana gelir. Astrolog Dinçer Güner, bu döngünün bizleri nasıl etkileyeceğini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Bu hafta Jüpiter ve Pluton yeniden bir araya gelecek. Önce nisan sonra haziran ayında bu ikili bir araya gelmişti ve şimdi son kez bir araya gelerek bir süreci tamamlayacaklar. 2020'ye daha girmemişken, 2020'nin büyük ve köklü değişimlerin zamanı olacağından çokça bahsetmiştim. Bunun ilk ayağını aralık sonu ocak başı Satürn'ün Oğlak burcunda Pluton ile bir araya gelerek başlattı. Bu başlangıç adeta dünyayı ele geçiren koronavirüs ile oldu. Satürn ve Pluton oğlak burcunda birlikte iken ortaya çıkan virüs sadece sağlık alanında etkileyen bir salgın değil diğer yandan ekonomik ağır yaptırımları da olan bir salgın. Satürn'den sonra Jüpiter'de Pluton'un yanına geldi oğlak burcunda. Bu sefer 3. ve son kez bir araya gelecekler. Pluton ile Jüpiter arasında ki döngü aslında her 13 senede bir meydana gelir. Bu sene de bu ikilinin yan yana gelmesi ile yeni bir döngü başlamış olacak. Bu döngü tamamen ekonomik döngüdür.

DİJİTAL DÜZENE AYAK UYDURUN

Astrolojinin çalışma prensibi üzerine. “Ne” sorusunun cevabını bize gezegen ve “Nasıl” sorunun cevabını da burç verir. Ne + Nasıl gibi küçük bir denklem işimize yarayacak. Ne sorusunun yanıtını gezegen verir demiştik. Ne? Jüpiter ve Pluton. Jüpiter, büyüteç, genişleme ve fırsat. Pluton ise değişim, dönüşüm, bitiş, yeni başlangıç ve kriz. Demek ki bizi bekleyen bu 2 gezegeni birlikte olma hali ile, büyük bir değişim dönüşüm ve yeni bir başlangıç süreci beklemekte. Peki nasıl? Bu sorunun cevabını burç verir demiştik. Bu iki gezegen oğlak burcunda. Oğlak, kurallar, disiplin, ekonomi, finans, para ve iş dünyasını temsil eder. Şimdi birleştirelim hepsini. Büyük bir ekonomik değişim süreci içindeyiz. 13 yıllık yeni ekonomik serüvenimizin başlangıç zamanı gibi düşünebilirsiniz bunu. Dünya üzerinde değişmeye başlayacak olan yeni ekonomik ekosistemin alt yapıları atılmaya başlanacak. Kasım ayı, bu noktada çok önemli. Çünkü Jüpiter ve Pluton son kez birlikte olacaklar. Salgının etkisi sadece sağlık değil, ekonomikte etkileri olacak. Koronanın artık dünya üzerinde yarattığı ekonomik tahribatı ve bunun üstesinden nasıl gelinebileceğine dair kurtarma metotlarınında masaya yatırılacağı bir süreç bekliyor. Dünya üzerinde ekonomik düzen ve sistemler değişmeye başlıyor ve bu değişim süreci tam anlamı ile 2020 Kasım da sona erecek. İşte bu Jüpiter ve Plutonun ilk birlikteliği değişen düzene adaptasyonun belki de ilk adımlarının atılmaya başlanacağı bir dönem olabilir. Bu yıkılışın ardından dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı olacak, işte bu düzen dijital düzen aslında. Bu dijital yaşamınızı her alanına uyarlayabilirsiniz.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİN

Bu birliktelik, siyaset, ekonomi, yöneticiler konusunda entrikalarla dolu aylara işaret etmekte dünya açısından. Küresel alanda güç ve ekonomi savaşları, yöneticilerin değişmesi, yöneticilerin güçten düşmesi, devlet yöneticilerinin aşırı soğuk, acımasız ve yaptırım dolu uygulamalarını görebiliriz. Bir çok büyük köklü kurumsal firmaların el değiştirdiği bir dönem olabilir. Ve yine bu aylarda Güney Ay düğümü ile birlikte olacak olan Jüpiter bu saydığım konularda aşırılıklar sözkonusu olabilir. Dünya düzeninde daralan bir ekonomi, yeni kuralların ve yaptırımların olduğu bir ekonomik süreç bekliyor. Jüpiterin temsil ettiği, ahlak, hak, etik değerler, inançlar ile ilgili konularda ciddi kirlenmeler gözlemleyebiliriz. Dünya üzerinde hızla yükselen bir otoriter tavırlar görebiliriz yöneticililerde ve bu konu aşırılıklarla birleşebilir. Ekonomik anlamda büyük güç savaşları, ekonominin ve parasal gücün el değiştirdiği, ekonomik büyük skandallarında ortaya çıkacağı bir zaman dilimine doğru gidiyor olabiliriz.Tabi bu dönem krizleri fırsata çevirenlerinde bir noktada kazanacağı bir süreç olacak. Bu yüzden belki kişisel anlamda koşullar ve şartlar bu kadar kontrol dışı zor iken bazılarımız bu süreci fırsata da dönüştürebilir, yeni başlangıçlar yapabilir. Özellikle belki alacağımız yeni eğitimler, dijital platformlarda yapacağımız akıllıca adımlar bize fırsatlar olarak geri dönebilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: İşleriniz çözümsüz kalabilir

Yakın çevrenizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ticari işleriniz için de destekleyici bir gün olacaktır. Önemli projeleriniz için gündüz saatleri sizin için daha iyi olacaktır.

BOĞA: Para konusunda şanslısınız

Gelirlerinizi arttırmanın yeni yollarını arayabilirsiniz. Bütçe planlaması yapmak için uygun bir gün olacaktır. İş ve para konularında şanslı olacaksınız. Önemli işleriniz için gündüz saatlerini değerlendirmeniz sizin için daha uygun olacaktır.

İKİZLER: Kendinize bol bol vakit ayırın

Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilir, kişisel bakımınıza vakit ayırabilirsiniz. Romantik ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konular ve yaratıcılık gerektiren işleriniz için destekleyici bir gün olacak. Akşamki işleriniz sonuçsuz kalabilir.

YENGEÇ: Hayatınızı sorgulayacaksınız

Hayatın derin yönleriyle ilgileneceğiniz bir gün olacak. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Evde, tek başınıza vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir. Evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapmaktan keyif alırsınız.

ASLAN: Duygular öne çıkacak

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün. Sevdiklerinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Önemli plan ve projeleriniz için gündüz saatleri daha destekleyici olacaktır.

BAŞAK: İşlerinizi vaktinde halledin

İş ve para konuları için de destekleyici bir gün olacaktır. Maddi konuda şanslı bir dönemdesiniz. Önemli plan ve projeleriniz için gündüz saatleri sizin için daha destekleyici olacaktır. Ay boşluktayken girişilen işleriniz çözümsüz kalabilir.

TERAZİ: Yaşamdan keyif alacaksınız

Felsefe ve inançlar üzerine araştırmalar yapabilir, bu konularda sohbetlere katılmaktan keyif alırsınız. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuk ve eğitim konuları için gündüz saatleri destekleyici olacaktır. Önemli işlerinizi gündüz saatlerinde değerlendirin.

AKREP: Zamanı akışına bırakın

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular gündemde olacak. Hayatın derin yönlerine merak sarabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Kontrol duygunuzu geride bırakmalısınız.

YAY: Mutluluk yanı başınızda

Yalnız kalmak istemezsiniz, yakınlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanıyor. Partnerinizle birlikte sosyalleşmekten keyif alacaksınız. Hayallerinizi, umutlarınızı ve ideallerinizi partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.

OĞLAK: Sağlığınıza dikkat edin

Sağlığınızı ihmal etmeyin, doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Gündüz saatleri iş hayatınız için destekleyici olacaktır. Önemli işleriniz için gündüz saatlerini değerlendirmeniz sizin için daha uygun olabilir.

KOVA: Aşk kapınızı çalacak

Aşk hayatınız, hobileriniz ve flörtlerinizle ilgili konular ön planda olacaktır. Yaratıcılığınız artıyor, sanatsal aktivitelere vakit ayırmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. İlgi duyduğunuz bir konuda araştırmalar yapmak size iyi gelecek.

BALIK: Ailenizi ihmal etmeyin

Evinizi güzelleştirebilir, evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Aile büyüklerinizi ihmal etmeyin. Bu aralar dış görünüşünüzle ilgili radikal kararlar alacaksınız. Önemli işlerinizi gündüz saatlerinde halletmeye çalışın.